অ্যালেন-ঝড়ে দিল্লি জয় নাইটদের

অ্যালেন-ঝড়ে দিল্লি জয় নাইটদের
কেকেআরের চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে শতরানের নজির গড়লেন অ্যালেন ৷ বসে পড়লেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, বেঙ্কটেশ আইয়ার, সুনীল নারিনদের সঙ্গে একাসনে ৷
Published : May 8, 2026 at 11:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 মে: টি-20 বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 33 বলে হাঁকিয়েছিলেন সেঞ্চুরি ৷ বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম শতরান হাঁকানোয় আইপিএলের আগে তাঁকে নিয়ে কেকেআর অনুরাগীদের মনে জেগেছিল প্রবল প্রত্যাশার পারদ ৷ কিন্তু চলতি আইপিএলের প্রথম সাত ম্যাচে সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিতে পারেননি তিনি ৷ অবশেষে শুক্রবার ঝলসে উঠল ফিন অ্যালেনের ব্যাট ৷ আর কিউয়ি ওপেনারের বিধ্বংসী শতরানে টানা চতুর্থ জয় নিশ্চিত করল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷
34 বল বাকি থাকতে দিল্লি ক্যাপিটালসকে এদিন তাদেরই মাঠে হারাল পার্পল ব্রিগেড ৷ ছক্কা হাঁকিয়ে এদিন দলের জয় নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন অ্যালেন ৷ যা এল 47 বলে ৷ প্রথম ছ'ম্যাচে জয়হীন নাইটরা এদিন কুড়িয়ে নিল টানা চতুর্থ জয় ৷ যা প্রবলভাবে প্লে-অফে দৌড়ে রাখল তাদের ৷
কোটলায় এদিন নাইটদের জয়ের রাস্তা অবশ্য গড়ে দেওয়া বোলারদের ৷ সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিক বোলিংয়ে ক্যাপিটালসের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপের রান তোলায় রাশ টানেন নাইট বোলাররা ৷ ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কার 29 বলে ঝোড়ো 50 রান ও আশুতোষ শর্মার 28 বলে 39 রান হোম টিমকে আট উইকেট হারিয়ে 142 রান তুলতে সাহায্য করে ৷ নাইট বোলিংয়ের নায়ক অবশ্যই দুই স্পিনার ৷ চার ওভারে 17 রানে এক উইকেট নেন সুনীল নারিন ৷ উইকেট না-পেলেও চার ওভারে মাত্র 28 রান খরচ করে বিপক্ষের রানের গতিতে লাগাম টানেন আরেক মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ 25 রান দিয়ে জোড়া উইকেট পেসার কার্তিক ত্যাগীর ৷
জবাবে 31 রানে দুই উইকেট হারালেও অ্যালেনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় আটকায়নি তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ 32 বলে অর্ধশতরান করা কিউয়ি ওপেনারের পরের পঞ্চাশ রান আসে মাত্র 15 বলে ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন ক্যামেরন গ্রিন (33*) ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনের অবিভক্ত 116 রানের জুটি বিরাট জয় এনে দেয় নাইটদের ৷ 14.2 ওভারে 147 রান তুলে আট উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় কেকেআর ৷ ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অ্যালেন এবং দলকে জয়ের রান এনে দেন ৷ তাঁর 47 বলের অপরাজিত ইনিংস সাজানো 10টি ছক্কা ও পাঁচটি চারে ৷
এই জয়ের ফলে 10 ম্যাচে ন'পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে জোরালোভাবে রয়ে গেল নাইট শিবির ৷ আপাতত লিগ টেবলে সাতে তারা ৷ অন্যদিকে 11 ম্যাচে সপ্তম হারের পর আট পয়েন্ট নিয়ে আটে নামল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷