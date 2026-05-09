নাইটদের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন, প্রথম আইপিএল শতরানে নজিরে অ্য়ালেন

নাইটদের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন, প্রথম আইপিএল শতরানে নজিরে অ্য়ালেন
বেঙ্কটেশ আইয়ার ও সুনীল নারিনের নজির ভেঙে দিলেন কিউয়ি ওপেনার ৷
Published : May 9, 2026 at 9:50 AM IST
নয়াদিল্লি, 9 মে: শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জেতানোর পাশাপাশি শুক্রবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম সেঞ্চুরিটি হাঁকালেন ফিন অ্য়ালেন ৷ প্রথম সাত ম্য়াচের নিরিখে কিউয়ি ওপেনার ব্য়াট হাতে নিশ্চুপ ছিলেন বলা যায় ৷ একটিও হাফসেঞ্চুরি না-করা নাইট ব্য়াটার শেষমেশ নজর কাড়লেন সরাসরি তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে ৷ 47 বলে আইপিএলের প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করে নজিরেও নাম লেখালেন অ্য়ালেন ৷
কোটলায় (অধুনা অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) কলকাতা নাইট রাইডার্সের চতুর্থ ব্য়াটার হিসেবে এদিন আইপিএলে শতরান পূর্ণ করলেন ফিন অ্যালেন ৷ সেইসঙ্গে নজিরে নাম তুলে ফেললেন ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন হিসেবে ৷ এদিন শতরান করে ব্রেন্ডন ম্য়াককালাম, বেঙ্কটেশ আইয়ার, সুনীল নারিনের সঙ্গে একাসনে বসলেন অ্যালেন ৷ তবে দ্রুততম সেঞ্চুরির নিরিখে তিনি পিছনে ফেললেন বাকি তিনজনকে ৷
47 বলে এদিন প্রথম আইপিএল সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন কিউয়ি ওপেনার ৷ এর মধ্য়ে তাঁর প্রথম পঞ্চাশ রান আসে 32 বলে ৷ প্রতিপক্ষ বোলারদের বেদম প্রহার করে শেষ 15 বলে 49 রান করেন অ্যালেন ৷ 49 বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এতদিন নাইট ব্য়াটার হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল আইয়ার ও নারিনের দখলে ৷ এদিন সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন অ্যালেন ৷ ক্য়াপিটালসের বিরুদ্ধে তাঁর 47 বলে 100* রানের ইনিংস সাজানো 10টি ছয় ও পাঁচটি চারে ৷
The word Acceleration was first used in the 1530s 💨— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 8, 2026
People before that:pic.twitter.com/1ZqCS0U9e8
তবে আইপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় অবশ্য অনেক পিছিয়ে অ্যালেন ৷ 30 বলে সেঞ্চুরি করা ক্রিস গেইল 2013 সাল থেকে তালিকার শীর্ষে ৷ সে যাইহোক, নিলামে দু'কোটি টাকায় কেনা অ্যালেনের প্রথম সেঞ্চুরি এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে বিরাট জয় এনে দিল নাইটদের ৷ দুই উইকেট হারিয়ে 34 বল বাকি থাকতে 143 রান তাড়া করে লিগ টেবলে সাতে উঠে এল শাহরুখ খানের দল ৷ সেইসঙ্গে প্লে-অফের লড়াই জমিয়ে দিল তারা ৷
The latest addition to our centurions club 😮💨🔥 pic.twitter.com/KJE61MuQYZ— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 8, 2026
এই মুহূর্তে 10 ম্য়াচে ন'পয়েন্ট নাইট রাইডার্সের ৷ বাকি চার ম্য়াচের সবক'টি জিতলে 17 পয়েন্ট হবে তাদের ৷ যা প্লে-অফের যোগ্য়তা অর্জনের জন্য যথেষ্ট ৷ এমনকী বাকি চারটির মধ্যে একটি হারলে 15 পয়েন্টে পৌঁছবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ রানরেটের বিচারে সেক্ষেত্রেও প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানির ৷ তবে বাকি দলগুলোর ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে ৷
- কত বলে সেঞ্চুরি নাইট ব্য়াটারদের:
- ব্রেন্ডন ম্য়াককালাম- 53 বল (2008)
- বেঙ্কটেশ আইয়ার- 49 বল (2023)
- সুনীল নারিন- 49 বল (2024)
- ফিন অ্যালেন- 47 বল (2026)
আরও পড়ুন: