'খেলো ইন্ডিয়া'য় বরাদ্দ থেকে সফল ক্রীড়াবিদদের জন্য তহবিল, ক্রীড়াক্ষেত্রে কল্পতরু নয়া সরকার

'খেলো ইন্ডিয়া'য় বরাদ্দ থেকে সফল ক্রীড়াবিদদের জন্য তহবিল, ক্রীড়াক্ষেত্রে কল্পতরু নয়া সরকার
জাতীয় স্তরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা কলকাতার তিন প্রধান পাবে এক কোটি টাকা করে ৷ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির জন্য বাজেটে বরাদ্দ 150 কোটি ৷
Published : June 22, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: ময়দানে দুর্নীতির সঙ্গে আপোস নয়, কোনও রাজনীতিকরন বরদাস্ত করা হবে না ৷ ক্রীড়ামন্ত্রীর চেয়ারে বসে প্রথমদিন থেকে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে সাজিয়ে তোলার কথা বলে এসেছেন ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ পরিকাঠামোগত সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল আগেই ৷ তবে সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর পাশ করা বাজেট দেখে বাংলার খেলাধুলো আশায় বুক বাঁধতেই পারে ৷ খুশি হওয়ার কথা কলকাতার তিন প্রধানের ৷
জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার কারণে কলকাতার তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং- প্রত্যেক ক্লাব এক কোটি টাকা করে অনুদান পাওয়ার ঘোষণা হয়ে গেল বাজেটে ৷ এছাড়া ডায়মন্ড হারবার ও ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবেরও এই সরকারি সাহায্য পাওয়ার কথা, কারণ তারাও জাতীয় পর্যায়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে ৷ রাজ্যে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি তৈরির কথা ক্রীড়ামন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন ৷ কথামতো অ্যাথলেটিক্স, পেশাদার ট্রেনিং, কোচিং, স্পোর্টস সায়েন্সের জন্য নতুন ইউনিভার্সিটি তৈরির জন্য বাজেটে বরাদ্দ হল 150 কোটি টাকা ৷
বাজেটে নতুন সরকারের বাড়তি নজরে উত্তরবঙ্গে ৷ অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেটে শিলিগুড়িতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম এবং ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির জন্য 20 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ বাংলার ক্রীড়াবিদরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প 'খেলো ইন্ডিয়া' থেকে বঞ্চিত ছিলেন এতদিন ৷ তা নিয়ে রাজ্যে বিগত সরকারের সময় থেকে বর্তমান সরকারের প্রতিনিধিরা সরব ছিলেন ৷ ক্ষমতার ব্যাটন হাতে নিয়েই রাজ্যে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প চালু করল নয়া সরকার ৷
প্রত্যেক বিধানসভা এলাকায় পাঁচ কোটি খরচে মিনি-ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণাও রয়েছে রাজ্য বাজেটে ৷ এবছরই 100টি স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হবে বলে ঘোষণা রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর ৷ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সংস্কার থেকে শুরু করে জেলার স্টেডিয়ামগুলোর মানোন্নয়নের জন্য 100 কোটির বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে ঘোষিত বাজেটে আন্তর্জাতিক পদকজয়ীদের জন্য ইন্সপেক্টর থেকে ডিএসপি পদমর্যাদার চাকরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৷ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল ক্রীড়াবিদদের পুরস্কারের জন্য 50 কোটির তহবিল গঠনের ঘোষণাও রয়েছে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর পেশ করা বাজেটে ৷