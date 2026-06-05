ফেভারিট ইংল্য়ান্ড, তবে গ্রুপ-এলের হিসেব বদলে দিতে পারে ঘানা

ফেভারিট ইংল্য়ান্ড, তবে গ্রুপ-এলের হিসেব বদলে দিতে পারে ঘানা
ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া এই গ্রুপে প্রথম দু'টি স্থানে শেষ করবে ধরে নেওয়া যায় ৷ তবে অনেক হিসেবে বদলাতে পারে বাকি দুই দেশ পানামা ও ঘানা ৷
Published : June 5, 2026 at 4:03 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতের তুলনামূলক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে কাটাছেঁড়া হবে গ্রুপ-এল নিয়ে ৷ যে গ্রুপে রয়েছে প্রতিযোগিতার অন্যতম ফেভারিট ইংল্যান্ড ৷ পাশাপাশি রয়েছে গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী ক্রোয়েশিয়া, ঘানার মতো শক্তিধর দেশগুলো ৷ পানামা'কে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ মনে করা হলেও যে কোনও সময় প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তারাও ৷
সবমিলিয়ে 'গ্রুপ অব ডেথ' বলা না-গেলেও পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, গ্রুপ-এল বেশ কঠিন ৷ কতটা কঠিন হতে চলেছে এই গ্রুপে লড়াই ৷ সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক এই গ্রুপ সম্পর্কে খুঁটিনাটি ৷ রইল প্রত্যেকটি দল নিয়ে পৃথক বিশ্লেষণ ৷
- ইংলান্ড: বিশ্বকাপ ফুটবলে ইংল্যান্ড বরাবরই বড় নাম ৷ তবে 1966 সালের পর থেকে ফুটবলের মহামঞ্চে আর সাফল্য আসেনি 'থ্রি-লায়ন্স' ব্রিগেডের ৷ পরবর্তী সময়ে সাতবার বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছেছে তারা ৷ 1990 ও 2018 সালে চতুর্থও হয়েছে ৷ কিন্তু সোনায় মোড়া ট্রফি আর ছুয়ে দেখা হয়নি ইংল্য়ান্ডের ৷ এবার টমাস টুখেলকে হেড কোচ পদে এনে ছয় দশকের খরা কাটানোর অপেক্ষায় ইংল্যান্ড ৷ নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার হ্যারি কেন ৷ টুখেলের দল বাছাই নিয়ে একাধিক বিতর্ক থাকলেও সেসব ভুলে 'থ্রি-লায়ন্স' ট্রফি পুনরুদ্ধারে মরিয়া ৷ হ্যারি কেনের পাশাপাশি তারকা হয়ে উঠতে পারেন জুড বেলিংহ্যাম, বুকায়ো শাকা, মার্কাস রাশফোর্ড, এবেরেচি এজে, ডেকালান রাইস'রা ৷ তবে হ্যারি কেনের স্কোরিং বুটের উপর ইংল্যান্ডের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ৷
It’s official. Your #ThreeLions players heading to the @FIFAWorldCup! 🏆 pic.twitter.com/lqsDBYSP4X— England (@England) May 22, 2026
ইংল্য়ান্ডের ম্য়াচ:
- বনাম ক্রোয়েশিয়া- 18 জুন
- বনাম ঘানা- 24 জুন
- বনাম পানামা- 28 জুন
- ক্রোয়েশিয়া: 1991 সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ পরবর্তী সাড়ে তিন দশকে ফুটবলের অন্যতম শক্তি হিসেবে নিজেদের মেলে ধরেছে ক্রোয়েশিয়া ৷ স্বাধীন হওয়ার একবছরের মধ্যে ফিফায় নথিভুক্ত হয় তারা ৷ এরপর ছ'বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে ক্রোয়েশিয়া ৷ মাঝে 2010 বাদ দিলে 1998 থেকে এখনও পর্যন্ত সবক'টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে 38 লক্ষ জনবসতির দেশ ৷ 2018 সালে ফ্রান্সের কাছে হেরে রানার্স হওয়ার পর 2022 বিশ্বকাপে তৃতীয় হয়ে নজর কেড়েছে তারা ৷ এবারও বিশ্বকাপে ভালো কিছু করে দেখানোর লক্ষ্যেই নামছে ক্রোট'রা ৷
40 বছরের লুকা মদ্রিচের হাতে থাকছে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ৷ পঞ্চম বিশ্বকাপে নামছেন আধুনিক ফুটবলের অন্যতম পরিপূর্ণ মিডফিল্ডার ৷ এছাড়া রক্ষণে নজর থাকবে জসিপ স্তানিসিচ, জসিপ সুতালো'র দিকে ৷ আর মাঝমাঠে লুকা মদ্রিচের পাশে নজরে থাকবেন পিটার সুসিচ, মারিও পাসালিচ, মাতেও কোভাচিচ'রা ৷ গোল করার জন্য দলে আছেন ইভান পেরিসিচ, আন্দ্রে ক্রামারিচ, ইগর মাতানোভিচ ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ-টপার হয়ে মূলপর্বে প্রবেশ করেছে ক্রোয়েশিয়া। আশা করা যায় কোচ জ্লাতকো দালিচের প্রশিক্ষণে খেলতে নামা ক্রোয়েশিয়াকে নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাবে প্রতিপক্ষরা ৷
🚨🇭🇷 OFFICIAL: Croatia squad for the World Cup has been released. pic.twitter.com/mNpeEucdsw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচ:
- বনাম ইংল্য়ান্ড- 18 জুন
- বনাম পানামা- 24 জুন
- বনাম ঘানা- 28 জুন
- ঘানা: আফ্রিকা ফুটবলের অন্যতম পাওয়ার-হাউজ ঘানা ৷ পঞ্চমবারের জন্য বিশ্বকাপের মূলপর্বে তারা ৷ মাঝে 2018 বাদ দিলে 2006 সাল থেকে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' নিয়মিত তারা ৷ 2010 সালে কোয়ার্টার ফাইনাল এযাবৎ বিশ্বকাপে ঘানার সেরা পারফরম্যান্স ৷ ফিফা ব়্যাংকিং'য়ে 74তম স্থানে থাকা ঘানা এবার বিশ্বকাপে নামবে পর্তুগিজ কোচ কার্লোস কুইরোজের প্রশিক্ষণে । রক্ষণে জোনাস আদজেতে, জিডিওন মেনসা'র পাশাপাশি মাঝমাঠে থমাস পার্তে, এলিশা ওউসু, আগাস্টিন বোয়াকি তারকা হতে পারেন ৷ আর আক্রমণভাগে আন্তোইন সেমেনিয়ো, ইনাকি উইলিয়ামস, ব্র্যান্ডন থমাস আসান্তে'র উপর নজর রাখবেন ফুটবলপ্রেমীরা ৷ আফ্রিকার এই দেশের ইউএসপি নজরকাড়া স্কিলের সঙ্গে গতির মেলবন্ধন ৷
🫶🏾 26 Men. One Mission! 🇬🇭🏆— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 1, 2026
👤 Head Coach Carlos Queiroz has named Ghana’s squad for the 2026 FIFA World Cup in USA, Canada and Mexico. 🌍
🗓️ The campaign begins on 17 June against Panama in Toronto, followed by a clash with England in Boston on 23 June and Croatia in… pic.twitter.com/qLCpZwuGxn
ঘানার ম্যাচ:
- বনাম পানামা- 18 জুন
- বনাম ইংল্যান্ড- 24 জুন
- বনাম ক্রোয়েশিয়া- 28 জুন
- পানামা: প্রস্তুতি ম্যাচে ব্রাজিলের কাছে 6-2 গোলে হারলেও পানামা বিশ্ব ফুটবলের ক্রমবর্ধমান শক্তির একটি ৷ মধ্য আমেরিকার ছোট্ট দেশ পানামা 2018 সালের পর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷ 45 লক্ষ জনবসতির এই দেশের অবশ্য বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স নজরকাড়া নয় ৷ এবার থমাস ক্রিশ্চিয়ানসনের প্রশিক্ষণে পানামার লক্ষ্য নিজেদের প্রমাণ করার ৷ মাঝমাঠে অ্য়াদালবার্তো ক্যারাসকুইলা, আনিবাল গদয় বড় নাম ৷ রক্ষণে এরিক ডেভিস, রড্রিক মিলার তারকা হতে পারেন ৷ আর আক্রমণভাগের গুরুদায়িত্বে রয়েছেন ইসমাইল দিয়াজ, সিজার ইয়ানিসের মতো তারকারা ৷
পানামার ম্যাচ:
- বনাম ঘানা- 18 জুন
- বনাম ক্রোয়েশিয়া- 24 জুন
- বনাম ইংল্যান্ড- 28 জুন