গ্রুপ-জে'তে সহজ লড়াই বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনার, তবে চমক হতে পারে জর্ডান

গ্রুপ-জে'তে সহজ লড়াই বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনার, তবে চমক হতে পারে জর্ডান
ফেভারিট আর্জেন্তিনা ছাড়া গ্রুপ-জে থেকে পরবর্তী পর্বে যাবে কোন দল, জানতে মুখিয়ে অনুরাগীরা ৷ তবে সারপ্রাইজ প্যাকেজ হতে পারে নবাগত জর্ডান ৷
Published : June 8, 2026 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: দরজায় কড়া নাড়ছে 2026 ফুটবল বিশ্বকাপ ৷ তার আগে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতে চলছে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৷ যার চতুর্থ পর্বে বিশ্লেষণ হবে গ্রুপ-জে নিয়ে ৷ যে গ্রুপের চুম্বক ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনা ৷ নজর থাকবে প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলা জর্ডানের দিকেও ৷
'লা-আলবিসেলেস্তে' এই গ্রুপের পরিষ্কার ফেভারিট ৷ কিন্তু আর্জেন্তিনা ছাড়া কোন দেশ এই গ্রুপ থেকে পরের পর্বে যাবে, তা নিয়ে কঠিন লড়াই জারি থাকবে বলে মনে করছেন পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী ৷ এই গ্রুপের বাকি দু'টি দল আলজিরিয়া ও অস্ট্রিয়া ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক দলগুলোর খুঁটিনাটি-
- আর্জেন্তিনা: ফিফা ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষে থেকেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ এই নিয়ে 19 বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলছে আর্জেন্তিনা ৷ এর মধ্যে 1978, 1986 এবং 2022- তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছে তারা ৷ কোচ লিয়োনেল স্কালোনির প্রশিক্ষণে এই দলে লিয়ো মেসি ছাড়াও রয়েছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজের মতো গোলরক্ষক, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ-ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর মত রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ৷ গত বিশ্বকাপের মতোই মাঝমাঠের তারকা হতে পারেন রদ্রিগো দি পল, ম্যাক অ্যালিস্টার, এঞ্জো ফার্নান্দেজরা ৷ আক্রমণভাগে মেসিকে সহায়তা করার জন্য থাকবেন হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গঞ্জালেসরা ৷ এছাড়াও দলে যাঁরা আছেন, তাঁরা যে কোনও সময় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন ৷ গত বিশ্বকাপ জয়ী দলের 19 জনকে রেখে এবার স্কোয়াড ঘোষণা কেরছে আর্জেন্তিনা ৷ সবমিলিয়ে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই বিশ্বকাপে নামছে 'লা আলবিসেলেস্তে'। তাছাড়া মেসির শেষ বিশ্বকাপটা স্মরণীয় রাখতে বদ্ধপরিকর থাকবেন সতীর্থরাও ৷
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre
আর্জেন্তিনার ম্যাচ:
- বনাম আলজিরিয়া- 17 জুন
- বনাম অস্ট্রিয়া- 22 জুন
- বনাম জর্ডান- 28 জুন
- আলজিরিয়া: উত্তর আফ্রিকার দেশটি এই নিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলছে ৷ এই মুহূর্তে ফিফা ক্রমতালিকায় 35তম স্থানে আলজিরিয়া ৷ 2014 সালে তারা শেষ ষোলোয় পৌঁছেছিল ৷ যা বিশ্বকাপে তাদের সেরা পারফরম্য়ান্স ৷ এরপর গত 12 বছরে অবশ্য আর বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে পারেনি তারা ৷ কোচ ভ্লাদিমির পেতকোভিচের প্রশিক্ষণে দলের রক্ষণ সামলাবেন রায়ান-আইত-নউরি, আইসা মান্ডি, ব়্যামি বেন্সেবাইনি ৷ গোলের নীচে দেখা যেতে পারে জিনেদিন জিদান-পুত্র লুকা জিদান'কে ৷ মাঝমাঠ সামলাবেন নাবিল বেন্তালেব, ফারেস চাইবি ৷ আক্রমণভাগে আলজিরিয়ার ভরসা অবশ্যই প্রাক্তন লেস্টার সিটি-ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা রিয়াদ মাহরেজ, আদিল বউলবিনা, মহম্মদ আমৌরার মতো ফুটবলাররা ৷ আফ্রিকার দেশটির একটাই প্রতিজ্ঞা, লড়াই করেই মাঠ থাকা ৷
আলজিরিয়ার ম্যাচ:
- বনাম আর্জেন্তিনা- 17 জুন
- বনাম জর্ডান- 23 জুন
- বনাম অস্ট্রিয়া- 28 জুন
- অস্ট্রিয়া: ফিফা ব়্যাংকিংয়ে 24তম স্থানে থাকা দেশটি এই নিয়ে অষ্টমবার বিশ্ব ফুটবলের মহামঞ্চে ৷ তবে 1998 সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে অস্ট্রিয়া ৷ 1954 সালে বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানাধিকারী দেশটি রালফ রাংনিকের প্রশিক্ষণে লড়াই ছুড়ে দিতে তৈরি ৷ অস্ট্রিয়ার রক্ষণে নেতৃত্ব দেবেন ডেভিড আলাবা, কেভিন ডান্সো, আলেক্সান্ডার প্রাস, স্তেফান পশের মত ফুটবলার ৷ অস্ট্রিয়ার মাঝমাঠের তারকা পল ওয়ানার, কোনার্ড লাইমার, রোমানো স্কিমিড, মার্সেল সাবিৎজার ৷ আর গোলের দায়িত্বে মার্কও আর্নাউতোভিচ, সাসা কালাজদিচ'রা ৷ নিজেদের দিনে যে কোনও প্রতিপক্ষের চিন্তার কারণ হতে পারে ইউরোপের এই শক্তি ৷
Das Warten hat ein Ende: Unser WM-Kader! ⚽️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH #GEMMA pic.twitter.com/6htTAhe0gp— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 18, 2026
অস্ট্রিয়ার ম্যাচ:
- বনাম জর্ডান- 17 জুন
- বনাম আর্জেন্তিনা- 22 জুন
- বনাম আলজিরিয়া- 28 জুন
- জর্ডান: এবারই প্রথম বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে এশিয়ার এই দেশ ৷ ফিফা ক্রমতালিকায় 66তম স্থানে তারা ৷ প্রথমবার অংশ নিয়ে চমকে দেওয়ার উদাহরণ বিশ্বকাপে ভূরি-ভূরি ৷ জর্ডানও তেমন সারপ্রাইজ-প্য়াকেজ হলে অবাকের কিছু থাকবে না ৷ 2023 এশিয়ান কাপের রানার্স তারা ৷ কোচ জামাল সেলামির প্রশিক্ষণে জর্ডান বিশ্বকাপে নামবে রক্ষণভাগের ফুটবলার এহসান হাডাডের নেতৃত্বে ৷ রক্ষণে এছাড়াও রয়েছেন সালেম ওবেইদ, আবদাল্লা নসিব'রা ৷ মাঝমাঠে নিজার আল রাশদান, আমের জামৌস, রাজায়েই আয়েদ'রা তারকা হতে পারেন ৷ গোল করার জন্য থাকছেন ফরাসি ক্লাব রেনেইজে খেলা মৌসা আল তামারি, মাহমুদ আল মার্দি'রা ৷ জর্ডানের লক্ষ্য বিশ্বকাপ আবির্ভাবে নজর কাড়া ৷
🚨 BREAKING: Jordan’s final 2026 FIFA World Cup squad list has been announced. The following players from the preliminary list have been cut:— Jordan Football Central (@AlNashamaNews) June 2, 2026
— Ahmad Jaidi
— Ahmad Assaf
— Yousef Qashi
— Mohammad Abu Ghosh pic.twitter.com/T0jMV4SDO0
জর্ডানের ম্য়াচ:
- বনাম অস্ট্রিয়া- 17 জুন
- বনাম আলজিরিয়া- 23 জুন
- বনাম আর্জেন্তিনা- 28 জুন