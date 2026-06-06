ETV Bharat / sports

ফের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে ফ্রান্স, গ্রুপ-আই'য়ের ইউএসপি এমবাপে-হ্যালান্ড দ্বৈরথ

গ্রুপ-আই থেকে পরিষ্কার ফেভারিট ফরাসিরা ৷ কিন্তু অ্যাফকনে রানার্স সেনাগাল কিংবা হ্যালান্ডের নরওয়ে'কে ধর্তব্যের বাইরে রাখে কার সাধ্যি ৷

FIFA WC GROUP ANALYSIS
নরওয়ে তারকা আর্লিং হ্যালান্ড (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 6:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 জুন: আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতে চলছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৷ যার তৃতীয় পর্বে বিশ্লেষণ হবে গ্রুপ-আই নিয়ে ৷ যে গ্রুপের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ গত বিশ্বকাপের রানার্স তথা দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ৷ তবে এই গ্রুপে নজর রাখতে হবে আরও একটি দলের দিকে ৷ সেটি হল আর্লিং হ্য়ালান্ড, মার্টিন ওডেগার্ড সমৃদ্ধ নরওয়ে ৷

কিলিয়ান এমবাপে বনাম আর্লিং হ্য়ালান্ড দ্বৈরথ এই গ্রুপের মূল ইউএসপি হলেও বাকি দু'টি দল সেনেগাল ও ইরাকও যথেষ্ট বেগ দিতে পারে ৷ প্রথমটি আফ্রিকা এবং দ্বিতীয়টি এশিয়ার অন্যতম শক্তিধর দেশ ৷ ফলত গ্রুপের লড়াই চমকপ্রদ বলেই মনে করছেন পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী ৷ ফ্রান্সকে পরিষ্কার ফেভারিট এবং ফের বিশ্বজয়ের অন্যতম দাবিদার মানলেও এই গ্রুপ থেকে তিনটি দল পরের পর্বে জায়গা করে নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে বলে মত পরিসংখ্যানবিদের ৷

  • ফ্রান্স: ফিফা ক্রমতালিকায় তিনে থেকে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স ৷ এই নিয়ে 17 বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলছে তারা। 1998 এবং 2018-র চ্যাম্পিয়নরা কোচ দিদিয়ের দেশঁ'র প্রশিক্ষণ আর কিলিয়ান এমবাপের নেতৃত্বে মাঠে নামছে এবার ৷ দলে একাধিক নতুন মুখ যেমন রয়েছে, তেমনই পুরনো মুখেরা পরিণত হয়ে নির্ভরতা দেওয়ার অপেক্ষায় ৷ রক্ষণে মালো গুস্তো, ইব্রাহিম কোনাতে, জুলেস কৌন্ডে, উইলিয়াম সালিবা'রা রয়েছেন ৷ মাঝমাঠে রয়েছেন এনগোলো কান্তে, আদ্রিয়েন ব়্যাবিয়টের মতো তারকারা ৷ আর আক্রমণে এমবাপের দোসর ওসমানে দেম্বেলে ৷ তাছাড়া রয়েছেন মাইকেল ওলিসে, মার্কাস থুরামের মতো বিশ্বের সেরা লিগে খেলা সেরা সব প্লেয়াররা ৷ অতএব এবারও ফ্রান্সের খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকবেন ফুটবলপ্রেমীরা ৷

ফ্রান্সের ম্য়াচ:

  1. বনাম সেনেগাল- 17 জুন
  2. বনাম ইরাক- 23 জুন
  3. বনাম নরওয়ে- 27 জুন
  • সেনেগাল: মধ্য আফ্রিকার এই দেশটি চতুর্থবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলছে ৷ এর মধ্যে 2002 সালে প্রথম আবির্ভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে চমকে দিয়েছিল সেনেগাল ৷ সেবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল তারা ৷ এবার পাপে থিয়াও'য়ের প্রশিক্ষণে তারা মাঠে নামবে ৷ সম্প্রতি আফ্রিকা সেরার লড়াইয়ে রানার্স হয়েছে তারা ৷ রক্ষণে রয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন লিগে দুরন্ত খেলা আন্তোইন মেন্ডি, কালিদৌ কৌলিবালি, মামাদউ সারের মত ফুটবলাররা ৷ ইদ্রিসা গুইয়ে, লামিনে কামারার মত মিডফিল্ডাররা প্রতিপক্ষকে সমস্যায় ফেলতে তৈরি ৷ আক্রমণভাগে সাদিও মানের পারফরম্যান্স নিয়ে ফুটবল ভক্তদের উৎসাহ তুঙ্গে। ফুটবল বিশ্বে 'লায়ন্স অফ তেরাঙ্গা' নামে পরিচিত সেনেগাল বড়সড় অঘটন ঘটালে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷

সেনেগালের ম্য়াচ:

  1. বনাম ফ্রান্স- 17 জুন
  2. বনাম নরওয়ে- 23 জুন
  3. বনাম ইরাক- 27 জুন
  • ইরাক: চল্লিশ বছর পর ফের বিশ্বকাপে ইরাক ৷ এশিয়ার দেশটি দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলতে নামছে ৷ 1986 সালে তাঁরা গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল ৷ এই মুহূর্তে ফিফা তলিকায় 58 নম্বরে থাকলেও ইরাক'কে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই ৷ অজি কোচ গ্রাহাম আর্নল্ডের প্রশিক্ষণে এই বিশ্বকাপে মাঠে নামবে তারা ৷ অভিজ্ঞ গোলরক্ষক জালাল হাসানের হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন। রক্ষণে ভরসা জইদ তহসিন, আকাম হাশিম, মুস্তাফা সাদুন ৷ মাঝমাঠে জিদানে ইকবাল, আলি জাসিম, আইমার শের'রা তারকা হতে পারেন ৷ আক্রমণে আলি ইউসেফ, মোহানাদ আলি এবং আইমেন হুসেন প্রতিপক্ষ পেনাল্টি বক্সে ভয়ের আরেক নাম ৷

ইরাকের ম্য়াচ:

  1. বনাম নরওয়ে- 17 জুন
  2. বনাম ফ্রান্স- 23 জুন
  3. বনাম সেনেগাল- 27 জুন
  • নরওয়ে: সেনেগালেক মতো এই নিয়ে চতুর্থবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে নরওয়ে-ও ৷ ফিফা ব়্যাংকিংয়ে 29 নম্বরে থাকা এই দলের বিশ্বকাপের সেরা ফলাফল 1998 সালে ৷ সেবার তারা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল ৷ দেশীয় কোচ স্টালে সোলবাকেনের প্রশিক্ষণ এবং আর মার্টিন ওডেগার্ডের নেতৃত্বে ইউরোপের এই দলটি ভয়ডরহীন ফুটবল খেলবে বলেই বিশ্বাস। রক্ষণে জুলিয়ান রায়ারসন, ক্রিস্টোফার ভাসবেক আজের, হেনরিক ফালচেনের'রা যে কোনও আক্রমণ থামাতে তৈরি ৷ মাঝমাঠে আন্টোনিও নুসা, প্যাট্রিক বার্গ, অস্কার বব'রা নজর কাড়তে পারেন ৷ আক্রমণে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার আর্লিং হ্যালান্ড, মার্টিন ওডেগার্ড'রা যে কোনও সময় খেলা ঘোরাতে পারেন ৷

নরওয়ের ম্য়াচ:

  1. বনাম ইরাক- 17 জুন
  2. বনাম সেনেগাল- 23 জুন
  3. বনাম ফ্রান্স- 27 জুন

আরও পড়ুন:

TAGGED:

WORLD CUP GROUP I
FIFA WORLD CUP 2026
KYLIAN MBAPPE
ERLING HAALAND
FIFA WC GROUP ANALYSIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.