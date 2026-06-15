পাঁচ সুইডিশ 'মিসাইলে' ছিন্নভিন্ন তিউনিশিয়া, 5-1 গোলে জয় দিয়ে শুরু বিশ্বকাপ-যাত্রা

পাঁচ সুইডিশ 'মিসাইলে' ছিন্নভিন্ন তিউনিশিয়া, 5-1 গোলে জয় দিয়ে শুরু বিশ্বকাপ-যাত্রা
এই জোরালো জয়টি গ্রুপ F-এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সুইডেনের একটি আদর্শ শুরু ৷ যারা উদ্বোধনী ম্যাচে জাপানের সঙ্গে 2-2 গোলে ড্র করেছে ।
Published : June 15, 2026 at 12:10 PM IST
মন্টেরে (মেক্সিকো), 15 জুন: সুইডিশ পাঁচ 'মিসাইলে' ছিন্নভিন্ন তিউনিশিয়া । বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নব্বই মিনিটের সুইডিশ ঝড় । ফলে জার্মানির পরে বিশ্বকাপে সুইডেনের গোলবন্যা । তিউনিশিয়াকে 5-1 ব্যবধানে উড়িয়ে দিল ইসাক-আয়ারিরা ।
গ্রুপ এফ-এর উদ্বোধনী ম্যাচে তিউনিশিয়ার বিপক্ষে 5-1 গোলের দাপুটে জয় দিয়ে সুইডেন তাদের ফিফা বিশ্বকাপ 2026 অভিযান দুর্দান্তভাবে শুরু করল ৷ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে তাদের অপরাজিত থাকার ধারা পাঁচ ম্যাচে উন্নীত করেছে ।
গ্রাহাম পটারের দল সুইডেন গুয়াদালুপে দুর্দান্ত সূচনা করে এবং প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুটি গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় । তিউনিশিয়ার গোলরক্ষক মুহিব চামখের জন্য এদিনের সন্ধ্যাটি কঠিন ছিল এবং 18 মিনিটে সুইডেনের করা প্রথম গোলটির জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন ।
সুইডেনের হয়ে গোল করেন ইয়াসিন আয়ারি (7 ও 90+6 মিনিট), আলেকজান্ডার ইসাক (30 মিনিট), ভিক্টর জিওকেরেস (60 মিনিট) এবং ম্যাটিয়াস সভানবার্গ (84 মিনিট)। তিউনিশিয়ার একমাত্র গোলটি আসে ওমর রেকিকের পা থেকে ।
তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে একতরফা ম্যাচে 5-1 ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে নকআউট পর্বের লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করল সুইডিশরা ।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল । সুইডেনের আক্রমণের ঝড়ে তিউনিশিয়া প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে । ফলস্বরূপ সাত মিনিটেই ইয়াসিন আয়ারির গোলে এগিয়ে যায় । শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ায় আরও চাপ বাড়াতে থাকে । 30 মিনিটে ব্যবধান বাড়ান তারকা স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইসাক ।
জোড়া গোলের ধাক্কা সরিয়ে 43 মিনিটে ওমর রেকিকের গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় তিউনিশিয়াও । প্রথমার্ধ শেষ 2-1 । বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রক সুইডেন । 60 মিনিটে ভিক্টর জিওকেরেস গোল করে ব্যবধান বাড়ান, 3-1 । এরপর 84 মিনিটে ম্যাটিয়াস সভানবার্গের গোল তিউনিশিয়ার আশার কফিনে কার্যত শেষ পেরেক পুঁতে দেয় । সংযুক্ত সময়ের ছয় মিনিটে ফের গোল সুইডেনের । নিজের দ্বিতীয় গোল করে 5-1 ব্যবধানে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সুইডেন ।
এই জয়ের ফলে গ্রুপে গোল পার্থক্যের দিক থেকেও বড় সুবিধা পেল সুইডেন । আক্রমণভাগে ইশাক ও জিওকেরেসের পাশাপাশি মাঝমাঠে আয়ারির পারফরম্যান্স বিশেষভাবে নজর কেড়েছে । অন্যদিকে, রক্ষণে একাধিক ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে তিউনিশিয়াকে ।
1978 সালের পর বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে প্রথম জয় না পাওয়ায়, রবিবার জাপানের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তিউনিশিয়া ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হচ্ছে ।