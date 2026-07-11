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নায়ক মিকেল মেরিনো, বেলজিয়ামকে হারিয়ে 16 বছর পর বিশ্বকাপের সেমিতে স্পেন

বেলজিয়াম-স্পেন ম্যাচে গেমচেঞ্জার মিকেল মেরিনো ৷ শুক্রবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামকে 2-1 গোলে হারিয়ে সেমির টিকিট বুক করে ফেলল স্পেন ৷

FIFA WORLD CUP 2026
গোল করার পর মিকেল মেরিনোর উদযাপন (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 7:50 AM IST

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ইঙ্গেলউড (ক্যালিফোর্নিয়া), 11 জুলাই: 2026 ফিফা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে স্পেন ৷ ম্যাচের 86 মিনিটে দানি ওলমোর বদলি হিসেবে মাঠে নেমেই দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেন মিকেল মেরিনো। মাঠে নামার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর লক্ষ্যভেদী শট নিয়ে বেলজিয়ামের রক্ষণ ভেঙে স্পেনকে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে মিকেল মেরিনো আবারও জ্বলে উঠলেন ৷

17 বার বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলছে স্পেন ৷ 2010 সালে শেষবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে মাঠে নামছে যুযুধান দুই পক্ষ, ফ্রান্স ও স্পেন। 16 বছর আগে প্রথমবার শেষ চারে যায় স্প্যানিয়ার্ডরা। সেবার নেদারল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। তবে এবার ফাইনালের পথে লামিন ইয়ামালদের কাঁটা কিলিয়ান এমবাপেরা।

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন স্পেনের হয়ে একটি করে গোল করেন ফ্যাবিয়ান রুইজ এবং মিকেল মেরিনো। অন্যদিকে, বেলজিয়ামের হয়ে একমাত্র গোলটি করলেন ডি কেটেলার। চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথমবার গোল হজম করল স্পেন ৷ প্রথম পাঁচ ম্যাচের কোনওটিতেই তারা গোল হজম করেনি ৷

ইঙ্গেলউডের লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রুত গতিতে খেলা হয় ৷ চোখের পলক ফেলা যায়নি এক মুহূর্তও ৷ কখনও স্পেন আক্রমণ করেছে তো কখনও পাল্টা দিয়েছে বেলজিয়াম। ম্যাচের বেশ কিছুটা সময় স্পেন একটানা আক্রমণ করে গিয়েছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বেলজিয়ামও রক্ষণের পাশাপাশি বল পেলেই আক্রমণ করেছে। প্রতি আক্রমণে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। দুই দলই একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছে এবং আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে ওঠে কোয়ার্টার ফাইনালের এই মহারণ।

FIFA WORLD CUP 2026
বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ- স্পেন ও বেলজিয়াম (AP)

ম্যাচের 30 মিনিটে স্পেনকে এগিয়ে দেন ফ্যাবিয়ান রুইজ। এরপর গোল করার জন্য বারবার আক্রমণ শানায় স্প্যানিশ আর্মাডার। ম্যাচের 39 মিনিটে আবার গোলের সুযোগ পায় স্পেন। কিন্তু তা হাতছাড়া হয় ৷ এরপর খেলার গতি পাল্টে ম্যাচের 41 মিনিটে নিজেদের সমতা ফেরায় বেলজিয়াম। প্রথম শটেই গোল করেন ডি কেটেলার ৷ বিরতিতেও স্কোরলাইন 1-1 ছিল। ফলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা করতে হয় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। বিরতির পর ফের শুরু হয় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

এরপর 86 মিনিটে মাঠে নামেন মিকেল মেরিনো। মাঠে নামার মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে। পর্তুগালকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছিলেন এই তারকাই, এবার বেলজিয়ামকেও ঘরে ফেরালেন।

TAGGED:

MIKEL MERINO
SPAIN DEFEAT BELGIUM
16 বছর পর বিশ্বকাপের সেমিতে স্পেন
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026

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