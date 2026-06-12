পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তন, চেকিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় দক্ষিণ কোরিয়ার

পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তন, চেকিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় দক্ষিণ কোরিয়ার
প্রথমার্ধের তুলনায় ম্যাচ জমল দ্বিতীয়ার্ধে ৷ ফিফা বিশ্বকাপ 2026-এর প্রথম ম্যাচে চেকিয়াকে 2-1 গোলে হারাল দক্ষিণ কোরিয়া ৷
Published : June 12, 2026 at 1:24 PM IST
জাপোপান (মেক্সিকো), 12 জুন: বড়দেশের দাদাগিরি নয় ! ফুটবল বিশ্বকাপ এবার সকলের মেলে ধরার মঞ্চ । চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের ইঙ্গিত । বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলো যে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে তৈরি তা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে দেখা গেল ।
দক্ষিণ কোরিয়া ও চেকিয়া (চেক প্রজাতন্ত্র) হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টায় ম্যাচ ছিল । ঘুমের রেশ কাটল পিছিয়ে পড়েও কীভাবে ফিরে আসা যায়, দাঁতে দাঁত চেপে দক্ষিণ কোরিয়ার সেই লড়াই দেখে । পুরো নব্বই মিনিটে মোট তিনটে গোল । দু'পক্ষই প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছে । যা কাজে লাগাতে পারলে স্কোরবোর্ডের ছবিটা অন্যরকম হত ।
ম্যাচের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধ জমজমাট । শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল এশীয় সূর্য দক্ষিণ কোরিয়া । এবং তা হার না মানা মনোভাবকে পুঁজি করে । ম্যাচের শুরুতে দাপট দক্ষিণ কোরিয়ার । 9 মিনিটের মাথায় ফ্রি-কিক, দু'মিনিট বাদেই কর্নার-একের পর এক গোলের সুযোগ আসছিল ।
মাঝ মাঠ থেকেও একের পর এক আক্রমণের ঝড় তুলেছেন হাওয়াং-লিরা । প্রথম 20 মিনিট কোরিয়ান ঝড় সামলানোর প্রত্যাঘাত চেকদের । গোলের সুযোগও তৈরি করেন পাভেল সাল্করা । তবে প্রথমার্ধে দুই দলের কেউই গোল করতে পারেনি ।
বিরতির পর আরও আগ্রাসী হয়ে মাঠে নামেন হাওয়াংরা । পাল্টা দিতে থাকে চেকিয়া । ফলস্বরূপ 59 মিনিটে চেকিয়ার গোল । থ্রো ইনে মাথা ছুঁইয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন লাদিস্লাভ ক্রেজচি । থ্রো-ইন যে আক্রমণের অন্যতম অস্ত্র হতে পারে তা দেখালো চেকিয়ারা । পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় হতোদ্যোম হওয়া নয় ।
স্ট্যান্স বদল । বাড়তি উদ্দীপনা কোরীয় আক্রমণে । 67 মিনিটে গোলকিপারের নাগালের সামনে থেকে বল জালে পাঠান হাওয়াং । ম্যাচের নির্ণায়ক গোল এল 80 মিনিটে, হাইঅনের শটে ।
2002 বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়া চমকে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে । সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল তারা । কিন্তু পরবর্তী যে ক'টি বিশ্বকাপ হয়েছে, তাতে কোরিয়ানদের পারফরম্যান্স সেরকম উজ্জ্বল নয় । চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপে পর্তুগালকে হারিয়ে খানিকটা আলোড়ন ফেলেছিলেন সন হিউং মিনরা ।
কিন্তু ব্রাজিলের কাছে 4-1 হেরে ছিটকে যায় বিশ্বকাপ থেকে । দলের অধিনায়ক সন এখন মার্কিন লিগে খেলেন । তাঁর আশা ছিল, মেক্সিকোবাসীর সমর্থন থাকবে তাঁর দলের দিকেই । সেই আশা পূর্ণ করে এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার হয়ে গলা ফাটাল গোটা স্টেডিয়াম । এবারের বিশ্বকাপে ভালো কিছু করে দেখানোর আশায় এশীয় দেশগুলো । পিছিয়ে পড়ে দক্ষিণ কোরিয়ার জয় তার ইঙ্গিত । জাপানও তৈরি । সবমিলিয়ে ইউরোপ লাতিন আমেরিকার ফুটবলকে টেক্কা দিতে তৈরি এশিয়াও । ফুটবল বিশ্বে ভয় আউট সাহস ইন ।