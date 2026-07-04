আজ রাতেই শুরু বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, কবে নামছে প্রিয় দল ? রইল সূচি

আজ রাতেই শুরু বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, কবে নামছে প্রিয় দল ? রইল সূচি
কোন কোন শহরে আয়োজিত হবে রাউন্ড অব-16'র খেলাগুলি, ম্য়াচ শুরুই বা কখন; জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : July 4, 2026 at 5:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 জুলাই: জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের মতো শক্তিধর দেশগুলো হতাশ করেছে ঠিকই ৷ তবে ছিটকে গিয়েও চলতি বিশ্বকাপের রাউন্ড অব-32'তে তাদের অসাধারণ ফুটবলশৈলীর ছাপ রেখে গিয়েছে কঙ্গো রিপাবলিক কিংবা ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভের্দে ৷ চলতি বিশ্বকাপের রাউন্ড অব-32 রোমহর্ষক কিছু ম্য়াচ উপহার দিয়েছে তামাম অনুরাগীদের ৷ তা সে ব্রাজিল বনাম জাপান হোক, ইংল্যান্ড বনাম কঙ্গো হোক কিংবা শেষবেলায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে কেপ ভের্দের অবিস্মরণীয় লড়াই ৷ সবমিলিয়ে পরবর্তী পর্বের জন্য প্রস্তুত 16টি দল ৷ যা শুরু হচ্ছে আজ অর্থাৎ, ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 10টায় ৷
গত পর্বের মতোই শিহরণ জাগানো সব ম্য়াচের সাক্ষী থাকার প্রত্যাশায় বুঁদ অনুরাগীরা ৷ আর সূচি যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা অনুরাগীদের প্রত্য়াশাও অমূলক কিছু নয় ৷ ইতিমধ্যেই শেষ ষোলোর ড্র ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো কানাডা, মিশরের মতো দেশগুলো প্রথমবার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় অংশ নিতে চলেছে ৷ 28 বছর বাদে বিশ্বকাপের প্রত্য়াবর্তনে রাউন্ড অব-16'য় পৌঁছে চমকে দিয়েছে নরওয়েও ৷ এর আগে 1998 সালে শেষ বিশ্বকাপেও শেষ ষোলোয় পৌঁছেছিল তারা ৷ তবে সেবার টুর্নামেন্ট ছিল 32 দলের ৷
আয়াজক কানাডা বনাম গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো ম্য়াচ দিয়ে শনিবার শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ৷ নিউ ইয়র্ক, ডালাস, ভ্যাঙ্কুভার-সহ আটটি ভিন্ন শহরে হবে প্রি-কোয়ার্টারের আটটি ম্য়াচ ৷ তার মধ্যে ছ'টি অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ৷ একটি করে ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে দুই সহ-আয়োজক কানাডা ও মেক্সিকোর মাটিতে ৷
Kicking off Round of 16 action 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
- একনজরে দেখে নেওয়া যাক বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর সূচি-
জুলাই 4:
- কানাডা বনাম মরক্কো- রাত 10টা 30 (হাউস্টন)
জুলাই 5:
- প্যারাগুয়ে বনাম ফ্রান্স- রাত 2টো 30 (ফিলাডেলফিয়া)
জুলাই 6:
- ব্রাজিল বনাম নরওয়ে- রাত 1টা 30 (নিউইয়র্ক)
- মেক্সিকো বনাম ইংল্যান্ড- ভোর 5টা 30 (মেক্সিকো সিটি)
জুলাই 7:
- পর্তুগাল বনাম স্পেন- রাত 12টা 30 (ডালাস)
- যুক্তরাষ্ট্র বনাম বেলজিয়াম- ভোর 5টা 30 (সিয়াটেল)
- আর্জেন্তিনা বনাম মিশর- রাত 9টা 30 (আটলান্টা)
জুলাই 8:
- সুইজারল্যান্ড বনাম কলম্বিয়া- রাত 1টা 30 (ভ্যাঙ্কুভার)