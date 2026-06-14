শেষ মুহূর্তের গোল হজমে কাতারের বিরুদ্ধে ড্র সুইৎজারল্যান্ডের
প্রায় ম্যাচজুড়ে সুইসদের দাপট দেখে মনে হচ্ছিল সহজে জয় পাবে তারা ৷ কিন্তু সবসময় হিসেব খাটে না। শেষমুহূর্তে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাতারের ম্যাচ ড্র হল ৷
Published : June 14, 2026 at 7:44 AM IST
সান্তা কার্লা (ক্যালিফোর্নিয়া), 14 জুন: আন্তর্জাতিক মঞ্চে আকর্ষণীয় ফুটবল খেলার ব্যাপারে সুনাম রয়েছে সুইৎজারল্যান্ডের । ইউরো কাপ বা বিশ্বকাপ, সুইৎজারল্যান্ডের ফুটবল মানেই আক্রমণের বৈচিত্র্য । এবারের বিশ্বকাপেও তারা একইভাবে শুরু করল । কিন্তু সুযোগ নষ্টের খেসারতে কাতারের বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করল সুইসরা ।
তাই তো ফুটবল ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে থাকা কখনও নিরাপদ নয় । রেফারি ম্যাচ শেষের বাঁশি না-বাজানো পর্যন্ত কখনও জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না । ঢিলে দিলেই অঘটন ! প্রতিপক্ষ দল সুযোগ নিতে পারে । বিশ্বকাপ ফুটবলে গ্রুপ বি-তে কাতার-সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচে ঠিক সেটাই হল ৷ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে 18 বনাম 59-এর লড়াই যেমন হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেভাবেই শুরু করেছিল ম্যাচ সুইসরা । পুরো ম্যাচে বল বেশিরভাগটাই দখলে রেখেছিল তারা । কিন্তু সংযুক্ত সময়ে দুর্দান্ত হেডে খোউখি গোল করে দলকে এক পয়েন্ট এনে দেন ।
প্রথমার্ধের 17 পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিল এমবোলো । রেমো ফ্রিউলারের সেন্টার থেকে বল পেয়ে গোল করার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্রিল এমবোলো । তাঁকে অবৈধভাবে বাধা দেন কাতারের গোলকিপার আবুনাদা । পেনাল্টি বক্সে পড়ে যান এমবোলো । রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে গোল করতে ভুল করেননি এমবোলো ।
এগিয়ে যাওয়ার আগে একাধিক সুযোগ নষ্ট । একটা সময় মনে হচ্ছিল সুইৎজারল্যান্ড বনাম কাতার গোলরক্ষকের মধ্যে খেলা হচ্ছে । একাধিক গোল বাঁচিয়েছেন কাতার দুর্গের শেষপ্রহরী । না-হলে বড় ব্যবধানে হারতে হত চারবছর আগের বিশ্বকাপ আয়োজকদের । শুরু থেকেই কাতার রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়ে খেলতে থাকে । ফলে কার্যত বিনা বাধায় সুইৎজারল্যান্ডের আক্রমণ কাতারের রক্ষণে চলে আসছিল । কিন্তু গোলমুখ খুলতে পারছিল না সুইৎজারল্যান্ড ।
বিরতির পরে দুই দলের খেলায় হাল ছেড়ে দেওয়ার ছবি । বিশ্বকাপে এইরকম বিরক্তিকর বৈচিত্র্যহীন ফুটবল অবিশ্বাস্য । শেষের দিকে কাতার আক্রমণের চেষ্টা করে । এইসময় সুইসরা রক্ষণাত্মক । ফলস্বরূপ সংযুক্তি সময়ের পাঁচ মিনিটে বাঁ-দিক থেকে ভাসানো সেন্টারে জোরালো হেড বোয়ালেম খোউখির । সমতায় ফেরে কাতার অর্থাৎ ড্র । ম্যাচের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রক হয়েও শেষ মিনিটের ভুলে জয় হাতছাড়া সুইৎজারল্যান্ডের ।