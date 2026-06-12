তিনটে লাল কার্ডে ঘটনাবহুল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ, জয় দিয়ে যাত্রা শুরু মেক্সিকো'র

তিনটে লাল কার্ডে ঘটনাবহুল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ, জয় দিয়ে যাত্রা শুরু মেক্সিকো'র
কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে 2026 সালের টুর্নামেন্টের আয়োজক দেশ মেক্সিকো জয় দিয়ে শুরু করল। মেক্সিকোর হয়ে গোল করেছেন হুলিয়ান কুইনোনেস ও রাউল হিমেনেজ ।
Published : June 12, 2026 at 7:45 AM IST
মেক্সিকো সিটি, 12 জুন: ঘটনাবহুল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ । দুই দলের তিন তিনটে লাল কার্ড দেখালেন রেফারি । ফলে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে নয় জনে খেলল দক্ষিণ আফ্রিকা ।
অল্প সময়ের জন্য মেক্সিকো দশজনে খেলল । একজন ফুটবলার কম নিয়ে এগারো জনের বিরুদ্ধে খেলাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় । সেখানে দুইজন কম নিয়ে খেলা কার্যত অসম্ভব । তাই অন্যতম আয়োজক মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বাফানা বাফানাদের শুরুটা ভালো হল না । দুঃস্বপ্নই বলা চলে । ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাকে 2-0 গোলে উড়িয়ে অভিযান শুরু মেক্সিকোর ।
83 হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই জয় মেক্সিকোকে পরের পর্বে যেতে এগিয়ে দিল । প্রথম ম্যাচের মতো উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল মনকাড়া এবং ঘটনাবহুল । শাকিরার গান ছিল এবারের বিশ্বকাপের উদ্বোধনের আকর্ষণ । মেক্সিকোর আজটেক স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় বেলা 11টা নাগাদ শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ।
স্থানীয় নৃত্যশৈলী এবং গানের অনবদ্য মিশেলে মনকাড়া পারফরম্যান্স । মেক্সিকোর পপ-রক ব্যান্ড মানা মাঠ মাতালেন । চার সদস্যের ব্যান্ড যখন গাইছে, স্টেডিয়ামের চারদিকজুড়ে তখন আতশবাজির রোশনাই । মেক্সিকোর অন্যতম বিখ্যাত গায়িকা বেলিন্ডা পেরেগ্রিনের পারফরম্যান্সের পাশে বিখ্যাত কলম্বিয়ান পপস্টার জে বলভিন মঞ্চ মাতালেন । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ লগ্নে মঞ্চে উঠলেন শাকিরা । বিশ্বকাপের থিম সংয়ের সঙ্গে কার্যত সমার্থক হয়ে গিয়েছে এই গায়িকার নাম ।
আয়োজক দেশ মেক্সিকো । মনকাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মতোই মেক্সিকোর ফুটবলাররা তাদের শুরুটা মনকাড়া করলেন । আক্রমণের ঝড় তুলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে শুরু থেকেই চেপে ধরেছিল তারা । প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের ভুলকে কাজে লাগিয়ে নয় মিনিটে জুলিয়ান কিনোনেস গোল করে এগিয়ে দেন মেক্সিকোকে । দুই অর্ধে দুই গোল রেড ইন্ডিয়ানদের দেশের ।
67 মিনিটে রাউল জিমেনেজের গোল । মেক্সিকো এগিয়ে যায় দুই গোলে । দ্বিতীয় গোলের একমিনিট আগে মাঠে নেমে বিশ্বকাপ ইতিহাসে মেক্সিকোর সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় গিলবার্তো মোরা ইতিহাস গড়েন ।
একে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা তার ওপর লাল কার্ডের গুঁতো । বড় মঞ্চে দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যিই চোকার্স । পুরো ম্যাচ জুড়েই মেক্সিকোর বিরুদ্ধে মনে হয়নি প্রোটিয়ারা গোল করতে পারে । বরং গোলরক্ষক তৎপর না হলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বড় ব্যবধানে হারতে হত ।
বিরতির পরে শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাল কার্ডের ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা । 50 মিনিটে ব্রায়ান গুতিয়েরেসকে বক্সের ঠিক বাইরে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন সিথোলে । খেলার 84 মিনিটে থেম্বা লাল কার্ড দেখলে দক্ষিণ আফ্রিকা ন'জনে নেমে যায় । শেষের দিকে মেক্সিকোর মন্টেজ লাল কার্ড দেখেন । উদ্বোধনী ম্যাচেই দু'দলের তিন জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখলেন ।
2010 সালের বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ । সেবারের উদ্বোধনী ম্যাচের ফলাফল ছিল 1-1 । 16 বছর পর আবারও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মঞ্চে দেখা হল দুই দলের । সেবার দুই দলের খেলা ড্র হয়েছিল । এবার শিক্ষানবিশি ভুল এবং মেক্সিকোর আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে আত্মসমর্পণ দক্ষিণ আফ্রিকার ।