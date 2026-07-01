জোড়া গোলে মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে, সুইডেনকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপে ফরাসি বিপ্লব

জোড়া গোলে মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে, সুইডেনকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপে ফরাসি বিপ্লব
আমরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদান অব্যাহত রাখি ৷ আমি কে,কীভাবে খেলি,কী করব—এসব বিষয়ে আমি খুব সচেতন, কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আমাকে নিয়ে নয় - এমবাপে ৷
Published : July 1, 2026 at 12:37 PM IST
ইস্ট রাদারফোর্ড, 1 জুলাই: এমবাপের পায়ে আবার ফরাসি বিপ্লব । সঙ্গী ওলিসে । বিশ্বকাপে সময় যত গড়াচ্ছে দুর্ধর্ষ ফুটবলে বিশ্বকাপে রং ছড়াচ্ছে ফ্রান্স । রাউন্ড অব বত্রিশে সুইডেনকে 3-0 গোলে হারাল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা । জোড়া গোল কিলিয়ান এমবাপের । একটি গোল বারকোলার । তবে ম্যাচের নায়ক ওলিসে । পুরো ম্যাচকে দক্ষ রিংমাস্টারের মত নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি ।
এদিন কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল, গোল্ডেন বুটের লড়াই জমে গেল । ফরাসি অধিনায়ক ছুঁয়ে ফেললেন লিওনেল মেসিকে । দু'জনেরই 6 গোল । গোল সংখ্যা এক হলেও, অ্যাসিস্টের জন্য আর্জেন্টাইন তারকাকে পেরিয়ে গেলেন এমবাপে । বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ের নিরিখে মাত্র এক গোলে পিছিয়ে ফরাসি তারকা । মেসির গোল সংখ্যা 19, এমবাপের 18 ।
সুইডেনকে 3-0 গোলে হারাল ফ্রান্স । গোল সংখ্যাটা ডাবল ডিজিট হতে পারত । চ্যাম্পিয়নদের মতো ফুটবল লে ব্লুজদের । প্রতিটি ম্যাচে তুলি-কলার দেশ মাঠে যেন ছবি আঁকছে । বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম দল হিসেবে পাঁচ ম্যাচে তিন বা তারও বেশি গোলের নজির দিদিয়ের দেশঁর দলের ।
এমবাপের জোড়া গোলের দিনে নায়ক মাইকেল অলিসে । গোটা মাঠজুড়ে খেলে গোলের একাধিক পাস বাড়ালেন । নিজেও হ্যাটট্রিক করতে পারতেন । তবে এমবাপের সঙ্গে জুটি বেঁধে ঝকঝকে ফুটবল উপহার দিলেন অলিসে ।
বিরতির আগে ডেম্বেলের পাস থেকে বক্সের মধ্যে সুইডেনের এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে, তিনজনের নাকের ডগা দিয়ে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে গোল এমবাপের । চলতি বিশ্বকাপে পঞ্চম, সার্বিকভাবে 17তম ।
এদিন ম্যাচ শেষে ইন্সটাগ্রাম পোস্টে এমবাপে লেখেন, "আরেকজন প্রতিপক্ষকে সরাসরি মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হল ! সুইডেনের বিপক্ষে জয় পেল ফ্রান্স, এবং কিলিয়ান এমবাপে আবারও তাই করছেন যা তিনি সবচেয়ে ভালো পারেন - প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ।"
ম্যাচের শুরু থেকেই ঝড় তোলে ফ্রান্স । ডেম্বেলে, অলিসে এবং এমবাপের ত্রিভুজ আক্রমণ দেঁশর গর্ব প্রতিপক্ষের চিন্তা । ফলে নাজেহাল সুইডিশরা ।প্রথমার্ধে 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ফ্রান্স দ্বিতীয়ার্ধে আরও সুন্দর আরও ভয়ঙ্কর । 53 মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ফ্রান্স । ওলিসের পাস থেকে গোল করেন ব্র্যাডলি বার্কোলা । তাঁর দুরন্ত ফিনিশিংও মনে রাখার মতো । 74 মিনিটে ফ্রান্সকে 3-0 ব্যবধানে এগিয়ে দেন এমবাপে । এই গোলেও ওলিসের অবদান ।
এদিকে জোড়া গোল করে এবারের বিশ্বকাপে সোনার বুটের দৌড়ে এমবাপে ছুঁয়ে ফেললেন মেসিকে । সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে তাঁর গোল সংখ্যা হল 18 । শুধু নকআউটেই রেকর্ড 10টি । নজির গড়লেন ওলিসেও । এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি গোল করালেন সতীর্থদের দিয়ে । যা সর্বোচ্চ । ওলিসেই হলেন দেশঁর দলের ব্যান্ড মাস্টার । প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ জার্মানিকে ছিটকে দেওয়া প্যারাগুয়ে ।