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জোড়া গোলে মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে, সুইডেনকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপে ফরাসি বিপ্লব

আমরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদান অব্যাহত রাখি ৷ আমি কে,কীভাবে খেলি,কী করব—এসব বিষয়ে আমি খুব সচেতন, কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আমাকে নিয়ে নয় - এমবাপে ৷

Frances Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal during the World Cup round of 32 soccer match between France and Sweden in East Rutherford
মঙ্গলবার, 30 জুন, 2026 তারিখে নিউইয়র্কের কাছে নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে ফ্রান্স এবং সুইডেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ 32 ফুটবল ম্যাচে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে তাদের তৃতীয় গোল করার পর উদযাপন করছেন । (এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 1, 2026 at 12:37 PM IST

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ইস্ট রাদারফোর্ড, 1 জুলাই: এমবাপের পায়ে আবার ফরাসি বিপ্লব । সঙ্গী ওলিসে । বিশ্বকাপে সময় যত গড়াচ্ছে দুর্ধর্ষ ফুটবলে বিশ্বকাপে রং ছড়াচ্ছে ফ্রান্স । রাউন্ড অব বত্রিশে সুইডেনকে 3-0 গোলে হারাল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা । জোড়া গোল কিলিয়ান এমবাপের । একটি গোল বারকোলার । তবে ম্যাচের নায়ক ওলিসে । পুরো ম্যাচকে দক্ষ রিংমাস্টারের মত নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি ।

এদিন কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল, গোল্ডেন বুটের লড়াই জমে গেল । ফরাসি অধিনায়ক ছুঁয়ে ফেললেন লিওনেল মেসিকে । দু'জনেরই 6 গোল । গোল সংখ্যা এক হলেও, অ্যাসিস্টের জন্য আর্জেন্টাইন তারকাকে পেরিয়ে গেলেন এমবাপে । বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ের নিরিখে মাত্র এক গোলে পিছিয়ে ফরাসি তারকা । মেসির গোল সংখ্যা 19, এমবাপের 18 ।

সুইডেনকে 3-0 গোলে হারাল ফ্রান্স । গোল সংখ্যাটা ডাবল ডিজিট হতে পারত । চ্যাম্পিয়নদের মতো ফুটবল লে ব্লুজদের । প্রতিটি ম্যাচে তুলি-কলার দেশ মাঠে যেন ছবি আঁকছে । বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম দল হিসেবে পাঁচ ম্যাচে তিন বা তারও বেশি গোলের নজির দিদিয়ের দেশঁর দলের ।

Kylian Mbappe
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জয়ের পর কিলিয়ান এমবাপের ইন্সটা পোস্ট (এমবাপের ইনস্টা পোস্টের স্ক্রিনশট)

এমবাপের জোড়া গোলের দিনে নায়ক মাইকেল অলিসে । গোটা মাঠজুড়ে খেলে গোলের একাধিক পাস বাড়ালেন । নিজেও হ্যাটট্রিক করতে পারতেন । তবে এমবাপের সঙ্গে জুটি বেঁধে ঝকঝকে ফুটবল উপহার দিলেন অলিসে ।

বিরতির আগে ডেম্বেলের পাস থেকে বক্সের মধ্যে সুইডেনের এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে, তিনজনের নাকের ডগা দিয়ে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে গোল এমবাপের । চলতি বিশ্বকাপে পঞ্চম, সার্বিকভাবে 17তম ।

এদিন ম্যাচ শেষে ইন্সটাগ্রাম পোস্টে এমবাপে লেখেন, "আরেকজন প্রতিপক্ষকে সরাসরি মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হল ! সুইডেনের বিপক্ষে জয় পেল ফ্রান্স, এবং কিলিয়ান এমবাপে আবারও তাই করছেন যা তিনি সবচেয়ে ভালো পারেন - প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ।"

ম্যাচের শুরু থেকেই ঝড় তোলে ফ্রান্স । ডেম্বেলে, অলিসে এবং এমবাপের ত্রিভুজ আক্রমণ দেঁশর গর্ব প্রতিপক্ষের চিন্তা । ফলে নাজেহাল সুইডিশরা ।প্রথমার্ধে 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ফ্রান্স দ্বিতীয়ার্ধে আরও সুন্দর আরও ভয়ঙ্কর । 53 মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ফ্রান্স । ওলিসের পাস থেকে গোল করেন ব্র্যাডলি বার্কোলা । তাঁর দুরন্ত ফিনিশিংও মনে রাখার মতো । 74 মিনিটে ফ্রান্সকে 3-0 ব্যবধানে এগিয়ে দেন এমবাপে । এই গোলেও ওলিসের অবদান ।

এদিকে জোড়া গোল করে এবারের বিশ্বকাপে সোনার বুটের দৌড়ে এমবাপে ছুঁয়ে ফেললেন মেসিকে । সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে তাঁর গোল সংখ্যা হল 18 । শুধু নকআউটেই রেকর্ড 10টি । নজির গড়লেন ওলিসেও । এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি গোল করালেন সতীর্থদের দিয়ে । যা সর্বোচ্চ । ওলিসেই হলেন দেশঁর দলের ব্যান্ড মাস্টার । প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ জার্মানিকে ছিটকে দেওয়া প্যারাগুয়ে ।

TAGGED:

FIFA 2026
MBAPPE ON MESSI
মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে
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