মেসির পর এমবাপে, জোড়া গোলে ছুঁলেন রেকর্ড; বিশ্বকাপের নকআউটে ফ্রান্স

মেসির পর এমবাপে, জোড়া গোলে ছুঁলেন রেকর্ড; বিশ্বকাপের নকআউটে ফ্রান্স
জোড়া গোলে মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন এমবাপে ৷ মেসি বিশ্বকাপের ইতিহাসের পাতায় নতুন রেকর্ডের দিন এমবাপের স্কোরশিটও ঝলমলে ৷ তফাৎ মাত্র দু'টি গোল ৷
Published : June 23, 2026 at 10:24 AM IST
ফিলাডেলফিয়া, 23 জুন: প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে ফ্রান্স ও ইরাক ম্যাচ প্রায় ভেস্তে যেতে বসেছিল ! প্রথমার্ধের শেষ দিকে শুরু হয় ভারী বৃষ্টি ৷ প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি সময় পরে খেলা আবার শুরু হয় ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ম্যাচেই জোড়া গোল করে নয়া নজিরও গড়লেন এমবাপে। ছুঁলেন বিশ্বকাপে মিরোস্লাভ ক্লোসের 16 গোলের রেকর্ডকে। নিজের শততম ম্যাচকে এভাবেই স্মরণীয় করে রাখলেন তারকা ফুটবলার ৷
সোমবার অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নেমে লিওনেল মেসি দু'টি গোল করে বিশ্বকাপে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার হয়েছেন ৷ তাঁর গোলসংখ্যা এখন 18 ৷ মঙ্গলবার এমবাপের স্কোরশিট দেখে বলা যেতেই পারে মেসির ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার ৷ তাঁর জোড়া গোলে ইরাককে 3-0 ফলে হারিয়ে বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নেয় ফ্রান্স। পাশাপাশি, এমবাপেরা পৌঁছে যায় বিশ্বকাপের নকআউটে ৷
এদিন ফিলাডেলফিয়ার লিঙ্কন ফিনান্সিয়াল ফিল্ড স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় ফ্রান্স বনাম ইরাক ৷ স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় শহরে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে ৷ মাঠে প্রথম থেকে ফ্রান্সের দাপট থাকলেও তাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় আবহাওয়া। 14 মিনিটে নিজের দক্ষতার ঝলক দেখান এমবাপে। তাঁর শট ইরাকের গোলরক্ষককে পরাস্ত করে গোলে ঢুকে যায়।
ম্যাচের আগে থেকেই আশঙ্কা ছিল। সেটা সত্যি করে প্রথমার্ধের শেষ দিকে শুরু হয় ভারী বৃষ্টি । প্রথমার্ধের বিরতির বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় 69 হাজার আসন বিশিষ্ট লিঙ্কন ফিনান্সিয়াল ফিল্ডে থাকা ফুটবল সমর্থকদের বসার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র স্থানে আশ্রয় নিতে বলা হয়। কারণ, এই মাঠের দর্শকাসনের সিংহভাগ অংশই খোলা ৷ মাথার উপর কোনও শেড দেওয়া ছিল না ৷ দর্শকদের বেশিরভাগই স্টেডিয়ামের করিডোরে ভিড় জমান ৷ প্লেয়াররা ড্রেসিংরুমে অপেক্ষা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত প্রায় দু'ঘণ্টার কিছু পর শুরু হয় দ্বিতীয়ার্ধের খেলা। চলতি বিশ্বকাপে খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিঘ্নিত হওয়া প্রথম ম্যাচ এটাই।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচ কার্যত পকেটে পুরে নেয় ফ্রান্স। 54 মিনিটে ইরাকের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় গোল পায় ফ্রান্স। ইরাক ফুটবলারদের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নেয় ফ্রান্স। দেম্বেলে বল পেয়ে এমবাপেকে পাস বাড়ান। আর সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফেল গোল করেন এমবাপে ৷ এই গোলের পরেই নয়া নজির গড়ে ফেলেন এমবাপে। বিশ্বকাপে এটা ছিল তাঁর 16 নম্বর গোল। ফলে জার্মানির প্রাক্তন তারকা মিরোস্লাভ ক্লোসে (16টি গোল)-র রেকর্ডকে ছুঁলেন ফরাসি সুপারস্টার। বিশ্বকাপের ইতিহাস এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপে। দুই গোলে পিছিয়ে মেসির (18) থেকে।
এরপর 66 মিনিটে দেম্বেলেও খাতা খোলেন ৷ ওলিসের পাস থেকেই গোল করেন তিনি ৷ ম্যাচের ফলাফল 3-0 ৷ শেষদিকে ইরাক ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেলেও ততক্ষণে ফ্রান্স ম্য়াচ নিজের পকেটে পুরে নেয় ৷
বিশ্বকাপের নকআউটে ফ্রান্স- দুই ম্যাচে 6 পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে জায়গা করে নিল ফ্রান্স। টানা দুই ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে কার্যত বিদায় নিশ্চিত ইরাকের।