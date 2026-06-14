36 বছর পর বিশ্বকাপে জয় স্কটিশদের, হাইতিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু স্কটল্যান্ডের

36 বছর পর বিশ্বকাপে জয় স্কটিশদের, হাইতিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু স্কটল্যান্ডের
সমানে সমানে লড়াই হল দু'দলের। হাইতিকে হারানোর ম্যাচে স্কটিশদের জয়ের নায়ক জন ম্যাকগিন ৷ 1990-পর বিশ্বকাপের জয়ের স্বাদ পেল স্কটল্যান্ড ৷
Published : June 14, 2026 at 11:53 AM IST
বস্টন (ফক্সবোরো), 14 জুন: জন ম্যাকগিনের কষ্টার্জিত গোলে স্কটল্যান্ড 36 বছর পর বিশ্বকাপে জয় পেল ৷ রবির সকালে (ভারতীয় সময়) বস্টনে হাইতির বিরুদ্ধে নেমেছিল স্কটল্যান্ড ৷ 28 বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়ে হাইতিকে হারিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করল স্কটিশরা ৷
64 হাজার দর্শকের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এদিন বস্টনের স্টেডিয়ামের পুরোটাই প্রায় স্কটিশ সমর্থকদের দখলে ছিল ৷ ম্যাচ শুরুর আধঘণ্টার ঠিক আগে জন ম্যাকগিনের একটি অগোছালো শট (যা প্রতিপক্ষের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করেছিল)-ই পট পরিবর্তন করে দেয় ৷ সেটাই ম্যাচের প্রথম গোল, সময় তখন 28 মিনিট। কারণ প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল হাইতিকে। জন ম্যাকগিনের গোলের খেলায় 1-0 ব্যবধানে লিড নেয় স্কটল্যান্ড। এরপর অবশ্য আর কোনও গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধ শেষ হয় 1-0 ফলাফল নিয়েই।
দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশি তেড়েফুঁড়ে খেলতে দেখা যায় হাইতিকে ৷ কিন্তু লাভ হয়নি ৷ উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল কয়েকটা মুহূর্তে চোখে পড়লেও, কিছুটা লক্ষ্যহীন ফুটবলও দেখা গেল এদিন। সেইজন্যই গোলের সংখ্যা অনেকটা কম। তবে সুযোগ আসে দুই দলের সামনেই। কিন্তু কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। এই ম্যাচে স্কটল্যান্ড ডিফেন্ডার রবার্টসনের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। পুরো খেলায় কার্যত, দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু, দারুণ আশাবাদী হওয়ার মতো ফুটবল উপহার দিতে পারেনি স্টিভ ক্লার্কের দল।
শেষবার 1998 সালের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে একটি ম্যাচও জিততে পারেনি স্কটল্যান্ড। সমর্থকদের উন্মাদনাও ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ এর আগে বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ জেতা স্কটিশেরা তাদের পঞ্চম জয় তুলে নিল এবার প্রথম ম্যাচেই। স্কটিশদের জয়ের নায়ক জন ম্যাকগিন। তবে বল দলের লড়াইয়ে পাল্লা দিয়েছে দু'দলই। মাঝমাঠের দখল তুলনায় বেশি ছিল হাইতির। ম্যাচের 85 মিনিটে, ডানপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করার চেষ্টা করেন পিয়েরট। তবে তা মিস হয়। এরপর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, আর কোনও গোল হয়নি।
রেফারি 6 মিনিট সংযুক্তি সময় যোগ করেন। তবে সেখানেও কোনও দল গোল করতে পারেনি। সমতা ফেরানোর সুযোগ থাকলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি হাইতি। বেশি আক্রমণও করেছে লাতিন আমেরিকার দ্বীপ রাষ্ট্রটি। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি ৷