সাদা ছেড়ে কেন হলুদ জার্সি পরেন 5 বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ? জানুন ব্রাজিলের জার্সি বদলের কারণ

সাদা ছেড়ে কেন হলুদ জার্সি পরেন 5 বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ? জানুন ব্রাজিলের জার্সি বদলের কারণ
1950 সাল পর্যন্ত সাদা জার্সি পরে খেলত ব্রাজিল। চার বছর পর থেকে বিশ্বকাপে জার্সি বদল করে তারা। নেপথ্যে ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে পরিচিত নাম 'মারাকানাজো' ৷
Published : June 11, 2026 at 4:20 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: অ্যালডির গার্সিয়া শ্লি-কে চেনেন ? নামটা পড়ে মনে হতে পারে ধুর মশাই, কোন ঠ্যাকা পড়েছে তাঁকে চেনার ৷ যদি বলি 19 বছরের অ্যালডির গার্সিয়া শ্লি-র হাতেই আজকের ব্রাজিলের হলুদ জার্সির সৃষ্টি । এবার থেমে গেলেন তো...৷ আরে হলুদ জার্সির ফুটবল যাদুতে বিশ্ব মজলেও এর পিছনে একটি হৃদয়ভাঙার গল্প আছে । শুনবেন... থুড়ি পড়বেন ?
পেলে, জিকো, রোনাল্ডো, রোনালডিনহো, কাকা থেকে নেইমার ৷ ব্রাজিলের হলুদ জার্সিতে এঁরা কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অসাধারণ ফুটবল আর সেই আবেগের সবচেয়ে বড় প্রতীক হল, সেলেকাওদের বিখ্যাত হলুদ জার্সি। আজ 11 জুন ৷ আগামিকাল থেকে (ভারতীয় সময়) আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোয় মিলিয়ে বসতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল মহাযজ্ঞ ৷ 48টি দেশের মধ্যে আবারও অন্যতম ফেভারিট পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।
ব্রাজিল মানেই সেই উজ্জ্বল হলুদ জার্সি। মাঠে নামার আগে থেকেই যে জার্সি প্রতিপক্ষের মনে চাপ তৈরি করে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একসময় ব্রাজিলের জার্সির রং ছিল সাদা।
1950 সালের বিশ্বকাপ ৷ ফুটবলের ইতিহাসে চতুর্থতম বিশ্বকাপ ৷ নিজেদের মাটিতে ফাইনালে উঠেছিল ব্রাজিল। রিও ডি জেনেইরোর ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে লক্ষ লক্ষ সমর্থকের সামনে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নামেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলাররা। কিন্তু সেই ম্যাচে 2-1 গোলে হারতে হয় স্বাগতিকদের। গোলরক্ষক বারবোসা গ্লানি এবং ক্ষোভের কাছে নত হয়ে নিজের জীবন নিয়েছিলেন। সেদিনের সেই ম্যাচ ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে আজও 'মারাকানাজো' নামে পরিচিত।
সেই পরাজয়ের ধাক্কা এতটাই গভীর ছিল যে সাদা জার্সিকেই দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখতে শুরু করেন অনেকেই। এরপর ব্রাজিলিয়ান স্পোর্টস কনফেডারেশন সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের জাতীয় পতাকার সব রং ব্যবহার করে তৈরি হবে নতুন জার্সি। একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর সেখানে জয়ী হন মাত্র 19 বছরের এক তরুণ সংবাদপত্রের অলঙ্করণ শিল্পী- অ্যালডির গার্সিয়া শ্লি। তাঁর ডিজাইনেই জন্ম নেয় বিখ্যাত 'ক্যানারিনহো' জার্সি...হলুদ শার্ট, সবুজ ট্রিম, নীল শর্টস এবং সাদা মোজা।
1954-তে প্রথমবার সেই জার্সি পরে মাঠে নামে ব্রাজিল। তারপরের ইতিহাস শুধু সাফল্যের। 1958, 1962, 1970, 1994 এবং 2002- মোট পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতে বিশ্ব ফুটবলে সবচেয়ে সফল সেলেকাও। তবে গত 24 বছর ধরে বিশ্বকাপ ট্রফি অধরাই থেকে গিয়েছে ব্রাজিলের। 2002 সালে জাপানের ইয়োকোহামায় কাফু ট্রফি তুলে ধরার পর আর বিশ্বসেরা হতে পারেনি তারা। বরং এসেছে একের পর এক হতাশা। 2014 সালে নিজেদের মাটিতে জার্মানির বিরুদ্ধে 7-1 গোলের লজ্জাজনক হার এখনও ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম বড় দুঃস্বপ্ন।
তবুও ব্রাজিল মানেই আশা। ব্রাজিল মানেই নতুন স্বপ্ন। নতুন কোচ কার্লো আনসেলোত্তির হাত ধরে 2026 বিশ্বকাপে ষষ্ঠ ট্রফির খোঁজে নামবে সেলেকাওরা । নেইমারের অভিজ্ঞতা, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গতি, রাফিনিয়ার সৃজনশীলতা এবং ব্রুনো গিমারায়েসের নেতৃত্ব, সব মিলিয়ে আবারও স্বপ্ন দেখছেন ব্রাজিল সমর্থকরা। দুঃখ থেকে জন্ম নেওয়া হলুদ জার্সি বিশ্ব ফুটবলে স্কিলের যাদু ছড়িয়েছে । বহু ম্যাচের মুহূর্তগুলি মায়াজাল হয়ে রয়েছে। এবারও সেই মায়াকাজল পড়ার স্বপ্নে বুক বাঁধছে ব্রাজিল সমর্থকরা।