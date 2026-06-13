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নেইমারকে ছাড়াই মাঠে নামছে ব্রাজিল, বিপক্ষ মরক্কো

বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ব্রাজিল এক বিশেষ আবেগ। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দলের তারকা ফুটবলার নেইমার মাঠে নামছেন না ৷

FIFA WORLD CUP 2026
নেইমারকে ছাড়াই প্রথম ম্যাচে নামছে ব্রাজিল (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 4:03 PM IST

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কলকাতা, 13 জুন: 1970 সালের পরে 1994। চব্বিশ বছরের খরা কাটিয়ে ফের বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। 2002 সালের পরে এবার 2026, ব্রাজিলের কাপ খরা কি কাটবে ? শনিবার মধ্যরাতে কাপ উদ্ধার অভিযানে মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষ মরক্কো। ব্রাজিলের হেড কোচ কার্লো আনচেলত্তি নিশ্চিত করেছেন, গ্রুপ সি-র প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে নেইমার খেলতে পারবেন না।

বিশ্বক্রমপর্যায়ে দুই দেশের অবস্থানে একধাপের তফাত। ব্রাজিল যেখানে ছয় নম্বরে, মরক্কো সেখানে সাতে। তবে ক্রমপর্যায়ের হিসেবে ব্রাজিল এবং মরক্কোর তুলনা চলে না। ব্রাজিল মানেই বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাজিক শুরু । ব্রাজিল মানেই গ্যালারিতে রংয়ের বিস্ফোরণ । ব্রাজিল মানে 'ফুটবল-গাথা'র অবিশ্বাস্য কাহিনীর কোলাজ। ম্যাচের আগে সংবাদিক সম্মেলনে আনসেলোত্তি বলেন, "নেইমার যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ হয়ে আসতে চাইছে । কঠোর পরিশ্রম করছে ।"

শুরুতেই কঠিন পরীক্ষার সামনে সেলেকাওরা। আক্রমণে বৈচিত্র্য থাকলেও আনচেলত্তির হাতে রক্ষণে বিকল্প কম । মারকুইনোস, গ্যাব্রিয়েল, ড্যানিলো লুইজের মত ডিফেন্ডার মরক্কো আক্রমণ থামাবেন। ক্যাসিমেরো, লুকাস পাকেতো, ব্রিনো গিমেরেসের উপর থাকবে মাঝমাঠের দায়িত্ব ৷ রাফিনহা, এন্ড্রিকরা যে ভয়ঙ্কর হতে পারেধ তা নতুন করে বলার দরকার নেই।

প্রতিপক্ষ যেহেতু মরক্কো তাই শঙ্কার কালো মেঘ ঘন ৷ আন্ডারডগ হিসেবে অঘটন ঘটাতে তারা পারদর্শী। গত বিশ্বকাপে স্পেন বেলজিয়াম, পর্তুগালকে ছিটকে দিয়েছিল মরক্কো। ব্রাহিম দিয়াজ, আশরাফ হাকিমি ছাড়া তারকাহীন দল। দলগত সংহতি মরক্কোর ইউএসপি। তাই ব্রাজিলকে মরক্কো টেস্ট পাশ করতে ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানার পাশে দলগত খেলাও খেলতে হবে ৷ না-হলে আশঙ্কার মেঘ জমাট হবে।

ব্রাজিল কি তাদের মায়াকাজল ফুটবলপ্রেমীদের চোখে লাগিয়ে দিতে পারবেন ?

হৃদয় বলছে, ফের উত্থান হবে সেলেকাওদের ৷ মস্তিষ্ক বলছে কাজটা কঠিন ৷ 29 শতাংশ ব্রাজিলিয়ান এবার তাদের কাপ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। সিংহভাগের অনাস্থা নিয়ে ব্রাজিল এবার কাপ অভিযানে। প্রথমবার সাম্বাদের কোচের দায়িত্বে কোনও বিদেশি। কার্লোস আনচেলত্তি ইতালীয়। ক্লাব ফুটবলে দুরন্ত সফল হলেও প্রথমবার বিশ্বকাপে কোনও দেশের কোচের হটসিটে তিনি। ব্রাজিল দলের উপর প্রত্যাশার চাপ তিনিই ভালোই উপলব্ধি করতে পারছেন ৷ তবে ব্রাজিলের এবারের বিশ্বকাপের আশা এবং আশঙ্কার নাম নেইমার।

দলের নম্বর টেন চোটে আক্রান্ত। তিনি যে চোটে গুরুতর কাহিল তা সামনে আসল ব্রাজিল দলে যোগ দেওয়ার পরে ৷ কিন্তু তাঁর এই চোট বিভ্রাটের দায় কার, তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। এই মুহূর্তে নেইমার সম্পর্কে একটাই উপসংহার প্রথম ম্যাচে ডাগ-আউটে তিনি নেই। মনে করা হচ্ছে নক-আউটে নেইমারকে পাওয়া যাবে ৷ তার আগে নেইমারের ফিটনেস নিয়ে ধারণা পেতে হয়তো গ্রুপ পর্যায়ের বাকি দুটো ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে ৷

তাহলে নেইমার না-থাকলে ব্রাজিল কি দিশেহারা ?

পরিসংখ্যান বলছে ব্রাজিল দলে ভরসা করার মতো নাম যথেষ্ট রয়েছে ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গতি, রাফিনিয়ার সৃজনশীলতা এবং ব্রুনো গিমারায়েসের নেতৃত্ব, সব মিলিয়ে আবারও স্বপ্ন দেখছেন ব্রাজিল সমর্থকরা। দুঃখ থেকে জন্ম নেওয়া হলুদ জার্সি বিশ্ব ফুটবলে স্কিলের জাদু ছড়িয়েছে ৷ বহু ম্যাচের মুহূর্তগুলি মায়াকাজাল হয়ে রয়েছে ৷ এবারও সেই মায়াকাজল পড়ার স্বপ্নে বুক বাঁধছে ব্রাজিল সমর্থকরা ৷

TAGGED:

BRAZIL VS MOROCCO
NEYMAR INJURY
BRAZIL FOOTBALL TEAM
মাঠে নামছেন না নেইমার
FIFA WORLD CUP 2026

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