শেষ বিশ্বকাপে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় সিআর সেভেন, গ্রুপ-কে'তে কাটে কি টক্কর !

শেষ বিশ্বকাপে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় সিআর সেভেন, গ্রুপ-কে'তে কাটে কি টক্কর !
পর্তুগালের সঙ্গে গ্রুপ-কে'তে রয়েছে ডার্ক হর্স কলম্বিয়া, কঙ্গো এবং নবাগত উজবেকিস্তান ৷
Published : June 4, 2026 at 4:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 জুন: আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতের তুলনামূলক আলোচনার শুরুতে চর্চায় 'গ্রুপ-কে' ৷ আকর্ষণীয়ভাবে এই গ্রুপের চারটি দল চারটি ভিন্ন মহাদেশের ৷ এর মধ্যে হট ফেভারিট অবশ্যই পর্তুগাল ৷ এছাড়া গ্রুপ-কে'তে রয়েছে এশিয়ার উজবেকিস্তান, আফ্রিকার কঙ্গো এবং লাতিন আমেরিকার কলম্বিয়া ৷
একঝলকে দেখলে মনে হতে পারে এই গ্রুপ থেকে পর্তুগাল এবং কলম্বিয়া সহজেই পরের রাউন্ডে যাবে ৷ কিন্তু পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, লড়াইটা সহজ হবে না ৷ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কেরিয়ারের ষষ্ঠ তথা শেষ বিশ্বকাপটি খেলতে নামছেন ৷ অসংখ্য মণিমানিক্য কিংবদন্তি ফুটবলারের ক্যাবিনেটে থাকলেও বিশ্বকাপ ট্রফিটাই নেই ৷ অথচ পর্তুগালের সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকাংশে তাঁর পায়েই আবর্তিত হচ্ছে ৷ চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কি পারবেন জ্বলে উঠতে ? কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয় ৷
একনজরে দেখে নেওয়া যাক গ্রুপ-কে'র হাল-হকিকত:
- পর্তুগাল- এই নিয়ে নবমবার বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণ করছে পর্তুগাল ৷ যার মধ্যে সেরা সাফল্য অবশ্যই 1966 ৷ সেবার ইউরোপের দেশটি প্রতিযোগিতায় তৃতীয়স্থান অধিকার করেছিল ৷ যে সাফল্যের রূপকার ছিলেন ইউসেবিও ৷ 2006 সালে বিশ্বকাপে চতুর্থ হয়েছিল তারা ৷ কাতারে অনুষ্ঠিত গত বিশ্বকাপে শেষ আট থেকে বিদায় নিয়েছিল দু'বারের ইউরো চ্য়াম্পিয়ন পর্তুগাল ৷ গত পাঁচবারের মতো এবারও দলের প্রধান আকর্ষণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কোচ রবার্তো মার্তিনেজের প্রশিক্ষণে দলের রক্ষণে আছে নুনো মেন্ডেস, রুবেন ডায়াস, জোয়াও ক্যান্সেলোর মত ইউরোপীয় ফুটবলে সাড়া জাগানো ফুটবলাররা ৷ মাঝমাঠের দায়িত্বে থাকছেন জোয়াও নেভেস, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, বার্নার্দো সিলভা, ভিতিনহার মত তারকারা ৷ গোলের জন্য অবশ্য পর্তুগাল রোনাল্ডোর উপরেই অধিকাংশ নির্ভরশীল ৷ রোনাল্ডো ছাড়াও রয়েছেন জোয়াও ফেলিক্স, পেদ্রো নেতোর মত ফুটবলাররা । দলে রোনাল্ডো থাকায় পর্তুগাল যে হারার আগে হারবে না, সে বিষয়টি আঁচ করা যায় ৷
A convocatória de Portugal para o Mundial 2022:— 78 (@setentaeoito_) June 4, 2026
Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;
Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Danilo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro.
Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes,… pic.twitter.com/P1eWeXKPBP
পর্তুগালের ম্যাচ:
- বনাম কঙ্গো- 17 জুন
- বনাম উজবেকিস্তান- 23 জুন
- বনাম কলম্বিয়া- 28 জুন
- কঙ্গো: 52 বছর আগে 1974 সালে দেশটার নাম ছিল জাইরে ৷ সেই নামেই প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছিল কঙ্গো ৷ তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ফের বিশ্বকাপের মূলপর্বে কঙ্গো ৷ রক্ষণের স্তম্ভ চান্সেল এমবেবা দলের নেতৃত্বে ৷ মাঝমাঠের ফুটবলারদের মধ্যে নজর থাকবে চার্লস পিকেল, নাথানায়েল এম্বুকু'র দিকে ৷ আর গোল করার জন্য কঙ্গো তাকিয়ে থাকবে ইওয়ানে উইসা আর সাইমনে বাঞ্জা'র দিকে ৷ দেশে ইবোলা ভাইরাস-সহ নানা সমস্যা এড়িয়ে মাঠে তারা লড়াই ছুড়ে দিতে প্রস্তুত ৷
কঙ্গোর ম্য়াচ:
- বনাম পর্তুগাল- 17 জুন
- বনাম কলম্বিয়া- 24 জুন
- বনাম উজবেকিস্তান- 28 জুন
- উজবেকিস্তান: 1992 সালে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থায় নথিভুক্ত হয় এশিয়ার এই দেশ ৷ এরপর 24 বছর অতিবাহিত ৷ 2026 সালে প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে উজবেকিস্তান ৷ ইতিমধ্যে এশিয়ার অন্যতম ফুটবল শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে তারা ৷ কোচ ইতালি কিংবদন্তি ফ্যাবিও কানাভারো ৷ তাঁর প্রশিক্ষণে প্রথম বিশ্বকাপের জন্য তৈরি হচ্ছে উজবেক'রা ৷ রক্ষণে আব্দুকদির খুসানভ, জাখোঙ্গির উরোজভ, বেখরুজ কারিমভরা নজর কাড়তে প্রস্তুত ৷ মিডফিল্ডার ওতাবেক শুকুরভ, শেরজদ এসানভরা তারকা হতে পারেন ৷ গোলের জন্য আজিজবেক আমোনভ, ইগর সেরগিভদের দিকে নজর রাখতে হবে ৷ সবমিলিয়ে আবির্ভাবে ঝড় তুলতে প্রস্তুত এশিয়ার শক্তিধর দেশটি ৷
উজবেকিস্তানের ম্য়াচ:
- বনাম কলম্বিয়া- 18 জুন
- বনাম পর্তুগাল- 23 জুন
- কঙ্গো- 28 জুন
- কলম্বিয়া: 1962 সালে প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেলেও মাঝে প্রায় 28 বছর বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে পারেনি কলম্বিয়া ৷ এখনও পর্যন্ত কলম্বিয়া ছ'বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে ৷ 2014 সালে তাদের সেরা পারফরম্যান্স পঞ্চম স্থান ৷ লাতিন আমেরিকার এই দলটি বিশ্বকাপে চমকে দিয়েছে একাধিকবার ৷ কোচ নেস্তর লরেঞ্জো'র প্রশিক্ষণে জেমস রদ্রিগেজ, লুইস দিয়াজরা চমকে দিতে তৈরি । রক্ষণে ডাভিন্সন স্যাঞ্চেজ, ড্যানিয়েল মুনোজরা নজর কাড়তে পারেন । মাঝমাঠে দলকে নির্ভরতা দেওয়া দায়িত্ব রদ্রিগেজ, জন আরিয়াসের পায়ে ৷ গোল করার জন্য লুইস সুয়ারেজ, কার্লোস গোমেজ, লুইস দিয়াজের দিকে তাকিয়ে প্রতিযোগিতার ডার্ক হর্স'রা ৷
📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026
𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS
কলম্বিয়ার ম্যাচ:
- বনাম উজবেকিস্তান- 18 জুন
- বনাম কঙ্গো- 24 জুন
- বনাম পর্তুগাল- 28 জুন