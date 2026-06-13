প্যারাগুয়েকে 4-1 উড়িয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু আয়োজক আমেরিকার

প্যারাগুয়েকে 4-1 উড়িয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু আয়োজক আমেরিকার
নিজেদের প্রথম ম্যাচেই দেশবাসীকে ঝলমলে ফুটবল উপহার পোচেত্তিনোর (Mauricio Pochettino) ছেলেদের ৷ প্যারাগুয়েকে হেলায় হারাল আয়োজক আমেরিকা ৷
Published : June 13, 2026 at 12:18 PM IST
ক্যালিফোর্নিয়া, 13 জুন: প্রথম ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল অন্যতম আয়োজক দেশ আমেরিকা। প্যারাগুয়েকে 4-1 ব্যবধানে হারিয়ে মাউরিসিয়ো পোচেত্তিনোর দল বুঝিয়ে দিল তাঁরা এইবার অনেক বেশি তৈরি।
32 বছর পরে ফের দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। 1994 সালে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিয়েছিল আমেরিকা। ঘরের মাঠে ভালো ফল করতে আমেরিকা আগের চেয়ে অনেক আলাদা। ভারতীয় সময় শনিবার সকালে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই 3-0 এগিয়ে যায় আমেরিকা ৷ সেই সঙ্গে ম্যাচের ভাগ্য লিখে ফেলেছিল তারা।
আমেরিকার প্রেসিং ফুটবলের সামনে দাঁড়াতে পারেনি প্যারাগুয়ে। পিছিয়ে পড়ে ম্যাচের 7 মিনিটের আত্মঘাতী গোলে। আমেরিকার স্ট্রাইকারদের চাপে নিজের গোলে বল ঠেলে দেন প্যারাগুয়ের ড্যামিয়েন বোবাডিলা। এরপর ফের চাপ বাড়াতে থাকে আমেরিকা।
A winning start for 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
ফলস্বরূপ 31 মিনিটে ফের গোল আমেরিকার। 2-0 ব্যবধানে এগিয়ে দেন বালোগান। প্রথমার্ধের শেষে সংযুক্ত সময়ে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন বালোগান। জোড়া গোল করে তিনি প্রথমার্ধের নায়ক। পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কিছুটা বাড়ায় প্যারাগুয়ে ৷ প্রতি আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে। 73 মিনিটে পরিকল্পিত আক্রমণে প্যারাগুয়ে ব্যবধান কমায়। গোলদাতা মরিসিয়ো। খেলার গতির বিপরীতে গোল খাওয়ার পর থমকে যায়নি।
বদলে আক্রমণে ঝাঁজ আবার বাড়ায় আমেরিকা। তার সুফলও পায় বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকেরা। ম্যাচ শেষ হওয়ার 1 মিনিট আগে আমেরিকার হয়ে চতুর্থ গোল করে জয় নিশ্চিত করেন জিয়োভান্নি রেইনা। লাতিন আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়েকে 4-1 ব্যবধানের উড়িয়ে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের অভিযান শুরু করল মাউরিসিয়ো পোচেত্তিনোর দল। আক্রমণ ও রক্ষণ, উভয় বিভাগেই দলগত বোঝাপড়া ছিল দেখার মতো। আমেরিকা বড় জয় পেলেও, বিশ্বকাপের আরেক সহ-আয়োজক দেশ কানাডা কিন্তু ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করেছে ৷ টরন্টো স্টেডিয়ামে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করতে হয়েছে তাদের।
আমেরিকা আগামী 20 জুন আমেরিকা খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৷ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশের তার পরের ম্যাচ তুরস্কের সঙ্গে আগামী 26 জুন ৷