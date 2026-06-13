সুযোগ নষ্টের খেসারত, বসনিয়ার বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে ড্র আয়োজক কানাডার

সুযোগ নষ্টের খেসারত, বসনিয়ার বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে ড্র আয়োজক কানাডার
চলতি বিশ্বকাপে প্রথম ড্র ম্যাচ ৷ নিজেদের প্রথম ম্যাচে বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনার মুখোমুখি হয়েছিল কানাডা। প্রথম থেকে দাপিয়ে খেললেও জিততে পারল না আয়োজক দেশ ৷
Published : June 13, 2026 at 9:30 AM IST
টরন্টো, 13 জুন: আয়োজক মেক্সিকো জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করলেও কানাডা জয় তুলতে পারল না। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে কোনওরকমে ড্র করল তারা ৷ টরন্টো স্টেডিয়ামে ম্যাচের ফল 1-1 । তবে প্রথম ম্যাচে জয় না-পেলেও, ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়ে নজর কেড়ে নিল অন্যতম আয়োজক দেশ কানাডা ৷
নিজেদের দেশে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট পেয়ে বিশ্বকাপে খাতা খুলল কানাডা। তবে গ্রুপ টপে থাকতে গেলে সুইৎজারল্যান্ড (Switzerland) ও কাতারকে হারাতে হবে তাদের ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার মধ্যরাতের ম্যাচে কানাডা দাপট দেখালেও গোলমুখে ব্যর্থতা তারা পয়েন্ট খোয়ায়। একের পর আক্রমণ করছিল তারা ৷ কিন্তু বসনিয়ার ডিফেন্ডারদের দারুণ কভারিংয়ের সামনে বারবার আটকে যাচ্ছিলেন কানাডার স্ট্রাইকাররা।
জোনাথন ডেভিডকে লক্ষ্য করে আক্রমণ সাজাচ্ছিল কানাডা। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষের কড়া নজরদারিতে সেভাবে নড়তে পারছিলেন না। ডেভিড একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে যাচ্ছিলেন। বসনিয়ার ডিফেন্ডারদের পায়ের জঙ্গলের সামনে গিয়ে আটকে যাচ্ছিলেন। কখনও বা প্রতিহত হচ্ছিল শট। 21 মিনিটে খেলার বিপরীতে গোল দেয় বসনিয়াই। কর্নার থেকে ফ্লিক করেছিলেন বসনিয়ার এক ফুটবলার। গোলের একদম সামনে ছিলেন জোভো লুকিচ। তিনি সহজেই বল জালে জড়িয়ে দেন। পুরো স্টেডিয়াম কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। পিছিয়ে পড়লেও কানাডা ফের আক্রমণ হানতে থাকে। কিন্তু বসনিয়ার গোল মুখ খুলতে পারছিল না।
ইউরোপের প্রথমসারির দল না-হলেও, লড়াকু দলের আস্ফালন দেখাল বসনিয়া। কানাডার বিরুদ্ধে সেই লড়াই দেখা গেল। বিরতির আগে 9টি কর্নার পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একই ছবি। এই সময় 61 মিনিটে তিনটি বদল করেন কানাডার কোচ জেসে মার্শ। তাতেই কানাডার খেলায় বদল আসে। আরও বেশি জোরালো হয় আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত 79 মিনিটে অবশেষে সমতা ফেরায় কানাডা। গোল করেন সাইল লারিন। প্রথম ম্যাচে জিততে না-পারলেও কানাডার খেলায় দাপট এবং বৈচিত্র্য রয়েছে। ফলে বাকি ম্যাচগুলোতে শুধরে নিতে পারলে পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।