গ্রুপ পর্ব শেষের আগেই রেকর্ড দর্শকের আগমন, ট্রাম্পের দেশে নজির গড়ল বিশ্বকাপ
1994 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে তৈরি হওয়া রেকর্ড ভেঙে গেল 2026 সংস্করণে ৷
Published : June 26, 2026 at 7:34 PM IST
নিউইয়র্ক, 26 জুন: সহ-আয়োজক হিসেবে কানাডা এবং মেক্সিকো থাকলেও চলতি বিশ্বকাপের ভরকেন্দ্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা আর নতুন করে বলার দরকার নেই ৷ আর সেই মার্কিন মুলুকে টিকিটের অগ্নিমূল্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভিসা নীতি-সহ একাধিক ইস্যু বিশ্বকাপ শুরুর আগে ধাপে-ধাপে মাথাচাড়া দিচ্ছিল ৷ কিন্তু অনুরাগীদের ফুটবল-প্রেম বোধহয় হারিয়ে দিল সব প্রতিবন্ধকতাকে ৷ স্টেডিয়ামে দর্শক সমাগমে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ফেলল 2026 ফুটবল বিশ্বকাপ ৷
নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে শুক্রবার গ্রুপ-ই'র ম্যাচে জার্মানি মুখোমুখি হয়েছিল ইকুয়েডরের ৷ সেই ম্য়াচ চলাকালীনই মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে স্টেডিয়ামে রেকর্ড দর্শক আগমন সম্পর্কে অনুরাগীদের জ্ঞাত করল ফিফা ৷ জায়ান্ট স্ক্রিনে ভেসে ওঠে যে 3,605,357 জন দর্শক চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ম্য়াচ উপভোগ করেছেন ৷ যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড ৷
ফিফা'র রেকর্ড অনুযায়ী এর আগে বিশ্বকাপে সর্বাধিক দর্শক সমাগম হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই 1994 সংস্করণে ৷ সেবার অবশ্য এককভাবে বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল তারা এবং টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র 52টি ম্যাচ ৷ কিন্তু চলতি বিশ্বকাপ ভেঙে চুরমার করে দিল 32 বছর আগের রেকর্ড ৷ উল্লেখযোগ্য যে, চলতি বিশ্বকাপে এখনও নকআউট পর্বই শুরু হয়নি ৷ বাকি টুর্নামেন্টের 48টি ম্য়াচ ৷ এমতাবস্থায় রেকর্ড দর্শক সমাগমের বিষয়টি বেশ অর্থবহ ৷
✅ History made in the USA 🇺🇸! The 2026 FIFA World Cup has officially surpassed 3.6 million fans in attendance, setting a new all-time tournament record. This is the highest attendance in FIFA World Cup history! pic.twitter.com/GVEphLjlth— Carolyn Wray (@CarolynWra40942) June 26, 2026
দর্শক সমাগমের পাশাপাশি একইদিনে আরও একটি রেকর্ডে নাম তুলল 2026 ফিফা বিশ্বকাপ ৷ এর আগে বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে সর্বাধিক গোলের নজির ছিল 2022 কাতার বিশ্বকাপে ৷ গতবার বিশ্বকাপের 64টি ম্যাচে গোল হয়েছিল 172টি ৷ শুক্রবার চলতি বিশ্বকাপে ভেঙে গেল সেই নজির ৷ গ্রুপ-ডি'র ম্য়াচে তুরস্কের বিরুদ্ধে ম্য়াচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্টন ট্রাস্টি তিন মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নিতেই ভেঙে যায় রেকর্ড ৷ যা চলতি টুর্নামেন্টের 173তম গোল ৷
ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এই কীর্তি উদযাপন প্রসঙ্গে ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "কাতার বিশ্বকাপে সর্বাধিক 172 গোলের রেকর্ড টপকে যাওয়ার অর্থতেই পরিষ্কার যে উন্মাদনা ও আক্রমণাত্মক সব প্রতিভা চলতি বিশ্বকাপকে স্মরণীয় করে রাখবে ৷" দর্শক সংখ্যার পাশাপাশি একইদিনে গোলসংখ্যায় রেকর্ড গড়ে 2026 বিশ্বকাপ যে ফিফা প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে সিলমোহর দেবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয় ৷