ভিনিসিয়াসের জাদু-প্রত্যাবর্তন নেইমারের, স্কটিশদের হারাল ব্রাজিল; মরক্কোর কাছে হেরে বিদায় হাইতির

ভিনিসিয়াসের জাদু-প্রত্যাবর্তন নেইমারের, স্কটিশদের হারাল ব্রাজিল; মরক্কোর কাছে হেরে বিদায় হাইতির
3-0 গোলে জিতে বিশ্বকাপের নক আউটে পৌঁছল কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল । অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মাঠে নামলেন নেইমার ৷ জ্বলে উঠলেন ভিনিসিয়াস ৷
Published : June 25, 2026 at 8:06 AM IST
মিয়ামি গার্ডেন্স, 25 জুন: হ্যাটট্রিকটা মাঠে ফেলে এলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র । স্কটল্যান্ডকে 3-0 গোলে হারিয়ে গ্রুপ টপার হয়ে পরের পর্বে পৌঁছল ব্রাজিল । গ্রুপ 'সি'-র অন্য ম্যাচে হাইতির বিরুদ্ধে 4-2 ব্যবধানে এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে প্রতিযোগিতার নকআউটে জায়গা পাকা করে নিল মরক্কো ।
এদিনের ব্রাজিলের ম্যাচে জোড়া গোল ভিনিসিয়াস জুনিয়রের । চলতি বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই চার গোল করে ফেললেন । এই ম্যাচে হ্যাটট্রিকটাও করে ফেলতে পারলেই লিওনেল মেসির পাঁচ গোল ধরে ফেলতে পারতেন । একইসঙ্গে 1958 সালে বিশ্বকাপের মঞ্চে পেলের হ্যাটট্রিকের পরে দ্বিতীয় ব্রাজিলিয়ান হিসেবে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন । তবে হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করার দিনে রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফুটবলার ব্রাজিলের সেরা পাঁচের বন্ধনীতে ।
ভিনিসিয়াসের সুযোগ হাতছাড়া
- ব্রাজিলের পঞ্চম ফুটবলার হিসাবে বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচেই গোল করলেন ভিনিসিয়াস । 1970 সালে জাইরজিনহো, 1994 সালে রোমারিও এবং 2002 সালে রোনাল্ডো এবং রিভাল্ডোর পর এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন ।
- প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্রাজিলের সামনে স্কটল্যান্ড সবসময়ই কড়া প্রতিপক্ষ । বেগ দেওয়ার অভ্যাস রয়েছে স্কটিশদের । 1974 সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছিল স্কটল্যান্ড । 1990 এবং 1998, 2006 সালের বিশ্বকাপেও লড়াই করেছিল । এবার সেই লড়াইটাই অদৃশ্য স্কটিশ ফুটবলে ।
ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড
- অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে অগোছালো ব্রাজিল এখন ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে । ছোট ছোট পাস খেলে আক্রমণ তৈরি করছেন ম্যাথেউস কুনহা, রায়ান, ভিনিসিয়াসরা । স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম পাঁচ মিনিট দেখে নেওয়ার পরেই নিয়ন্ত্রক সেলেকাওরা । এর মধ্যেই 7 মিনিটে স্কট ম্যাককেনা নিজেদের বক্সেই ভুল করে বসলেন । রায়ান বল কেড়ে নিয়ে দেন ভিনিসিয়াসকে । রিসিভে গোলরক্ষকে কাটিয়ে গোল করেন তিনি ।
- 21 মিনিটে ফের গোল ভিনিসিয়াসের । ফের স্কটিশ রক্ষণের ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করে ফেলেছিলেন ভিনিসিয়াস । গোল করার আগে বল কাড়ার সময় ফাউল করেছিলেন তিনি । রেফারি প্রথমে গোল দিলেও 'ভার' সিদ্ধান্ত বদলে দেয় । রিপ্লে দেখার পর গোল বাতিল করে ফাউল দেন রেফারি । এই সিদ্ধান্তে অখুশি ছিলেন ভিনিসিয়াস । রেফারির কাছে নাকচের কারণ জানতে চান । গোল বাতিলেও ব্রাজিলের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়নি । প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময় দলকে ফের এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস । ডানদিক থেকে ভেসে আসা সেন্টারে হেড করে গোল করেন ।
- বিরতির পরে শুরুটা স্কটল্যান্ড দাপিয়ে শুরু করেছিল । কিন্তু তাদের আক্রমণ ব্রাজিল রক্ষণ ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না । এই সময়ে প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলতে থাকে ব্রাজিল । 50 মিনিটের মাথায় সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ভিনিসিয়াস । একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন কুনহাও । 60 মিনিটে ব্রাজিলের তৃতীয় গোল । বক্সের বাইরে বল ধরে স্কটল্যান্ডের একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল সাজিয়ে দেন ব্রুনো গিমারায়েস । গোল করতে ভুল করেননি কুনহা । হাইতির বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পরে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধেও গোল । বিশ্বকাপে তিনগোল হয়ে গেল কুনহার ।
- স্কটল্যান্ড ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আধা সুযোগ থেকে গোল করার নৈপুণ্যে নেই । 65 মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফ্রি-কিক থেকে ভাসানো বলে স্কট ম্যাকটমিনে হেড করলেও তা অ্যালিসনকে পরাস্ত করতে পারেনি । 90 মিনিটজুড়ে ভিনি শো-র মাঝে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন নেইমার । সবাই আগ্রহী ছিলেন কখন তিনি নামবেন ।
মাঠে নেইমার
স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধেও নেইমারকে প্রথম একাদশে রাখেননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি । 76 মিনিটে তাঁকে মাঠে নামানো হয় কুনহার বদলে । 2023 সালের পর এই প্রথম ব্রাজিলের জার্সি গায়ে মাঠে নামলেন তিনি । চোট কাটিয়ে ম্যাচে ফেরা নেইমার মাতিয়ে দিয়েছেন বলা যাবে না । নতুন ভূমিকায় খেলছেন একটু পিছন থেকে । ফলস নাইন স্ট্রাইকার হিসেবে আনচেলত্তি তাঁকে ব্যবহার করলেন । ব্রাজিল প্রথম একাদশে ছিলেন 19 বছরের রায়ান । 1970 সালে মার্কো অ্যান্তোনিয়োর পর প্রথম কোনও কিশোর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করলেন ।
হাইতি-মরক্কো ম্যাচ
অন্যদিকে, এদিনের গ্রুপ C-এর আরেকটি ম্যাচে হাইতিকে 4-2 গোলে হারিয়ে গ্রুপ রানার্স হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে গেল গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো । আশরফ হাকিমিদের হাইতি'র স্বপ্নভঙ্গ হল ৷ 1974 সালের পর বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাওয়া হাইতি বিদায় নিলেও নজির গড়ল । বিশ্বকাপে গোল করার 52 বছরের অধরা স্বপ্ন সফল হল তাদের ।