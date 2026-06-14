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ভিনিসিয়াসের গোলে ড্র, মনকাড়া ফুটবল খেলতে ব্যর্থ ব্রাজিল

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কাছ থেকে যে ফুটবলের প্রত্যাশায় ছিলেন সারা বিশ্বের সমর্থকরা, সেই খেলা উপহার দিতে পারল না ব্রাজিল। মরক্কোর বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র আনচেলত্তির দলের ৷

FIFA WORLD CUP 2026
নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে মরক্কোর ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মাটিতে পড়ে ব্রাজিলের ডিফেন্ডার ডগলাস সান্তোস (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 7:12 AM IST

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ইস্ট রাদারফোর্ড (নিউজার্সি), 14 জুন: নিজেদের প্রথম ম্যাচে মরক্কোর মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল ৷ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ড্র করে ব্রাজিল কোনওমতে বেঁচে গেল বলা যায় । সঙ্গে পয়েন্টও নষ্ট হল ৷ ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান দেখে সমর্থকদের মধ্যে সন্দেহ আনচেলত্তির দল চব্বিশের খরা কাটতে পারবে ?

আনচেলত্তির ব্রাজিল রাত জাগানিয়া ব্রাজিল নয় । ভালো ফুটবলের সঙ্গে ট্রফি জয় পাখির চোখ, বলা হচ্ছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের শিবির থেকে ৷ এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করার পরে বলতে হয় এই ব্রাজিল ফুটবলভক্তদের মনকাড়া দল নয় । 21 মিনিটে মরক্কো এগিয়ে যাওয়ার পরে 32 মিনিটে সমতায় ফেরে ব্রাজিল । প্রতিপক্ষ রক্ষণের ভুলকে কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সাইবেরি । ব্যক্তিগত দক্ষতায় ব্রাজিলকে সমতায় ফেরান ভিনিসিয়াস জুনিয়র ।

32 বছর আগে দুঙ্গার নেতৃত্বে ব্রাজিল দলে রোমারিও বেবেতোর মতো ফুটবলার ছিলেন । যাঁরা প্রতিপক্ষের ক্ষণিকের ভুলের ফায়দা নিয়ে জয় তুলে নিয়ে আসতেন । সেবারও দেখনদারি ফুটবল নয়, রক্ষণ এবং আক্রমণের মিশেলে কাপ পুনরুদ্ধার করেছিল ব্রাজিল । এবার মরক্কোর বিরুদ্ধে সেই কৌশল সফল বলা যাবে না । বরং হাকিমি, ব্রাহিম দিয়াজ, সাইবেরিদের চাপে ব্রাজিলই চাপে ছিল । পাসের বৈচিত্র্যে মরক্কোই বেশিরভাগ সময়ই ম্যাচের নিয়ন্ত্রক ।

ফলে মারকুইনোস, গ্যাব্রিয়েল, ড্যানিলো লুইজদের অস্বস্তিতে থাকতে হয়েছে । এবারের ব্রাজিলে ভিনিসিয়াস জুনিয়র তারকা । স্কিল গতির বৈচিত্র্যে প্রতিপক্ষকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা আছে । 32 মিনিটে তাঁর সমতা সূচক গোল সেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ঝলক । বাকি সময় রিয়াল মাদ্রিদ তারকা মরক্কোর কড়া পাহারায় নিষ্প্রভ থাকলেন ।

বিশ্বকাপে দেশের প্রথম ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন রোনাল্ডো, কাফু, রোবার্তো কার্লোস, রিভাল্ডোরা । 24 বছর আগে এদের নৈপুণ্য ব্রাজিলকে কাপ নিয়ে এসে দিয়েছিল । পিছিয়ে পড়ার আগে ব্রাজিলের থিয়াগোর সহজ হেড করে গোল নষ্ট করা দেখে বিস্মিত হলেন । ব্রাজিলকে দেখতে এসেছিলেন জিনেদিন জিদানও । বোধহয় তিনিও হতাশ ৷ নেইমার চোটের কারণে বাইরে । চোট সারিয়ে মাঠে নামবেন কবে তা চিকিৎসকরাই বলতে পারবেন । সতীর্থদের সুযোগ নষ্ট দেখে নেইমারও মাথায় হাত দিয়ে ফেললেন ।

দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়াসের পাস থেকে রাফিইনোর সুযোগ নষ্ট বিশ্বকাপের মঞ্চে মানা যায় না । মরক্কো দলটি জায়ান্ট কিলার । গত বিশ্বকাপে শেষ চারে পৌঁছেছিল । তারকা নির্ভরতা নয় দলগত সংহতি তাদের ইউএসপি । ব্রাজিলের বিরুদ্ধেও একই কৌশলে টেক্কা দিল । একইসঙ্গে বাকি প্রতিপক্ষকে সতর্ক হওয়ার বার্তা ।

ব্রাজিলের ফুটবল মানেই পাসের বৈচিত্র্য । অথচ আনচেলত্তির ব্রাজিলের খেলায় মিস পাসের ছড়াছড়ি । বোঝাপড়া গড়ে ওঠেনি । তা সত্ত্বেও সুযোগ তৈরিতে মরক্কোকে পিছনে ফেলল ব্রাজিল । বিশ্বকাপের মঞ্চে হাফ চান্সকে কাজে লাগাতে না-পারলে বাজিমাত করা মুশকিল ৷ পাকতো, থিয়াগো, রাফিনহো সেটাই করলেন । মাঝ মাঠে কাসিমারো, পাকতো, ব্রিনোরা মরক্কোকে অনেক জায়গা দিয়েছেন । ফলে চাপ পড়েছে রক্ষণে ।

ভিনিসিয়াসকে কড়া পাহারায় আটকে রাখলেও রাফিনহো জ্বলে উঠতে ব্যর্থ । ফলে আক্রমণ বৈচিত্র্যহীন । নড়বড়ে মাঝ মাঠের জন্য রক্ষণ টলমল । সব মিলিয়ে এই ব্রাজিল প্রথম ম্যাচে ভালো ফুটবল তো খেলেইনি, প্রয়োজনীয় ফুটবল খেলতেও পারেনি । সঙ্গে সুযোগ হাতছাড়ার রোগ । ড্র করে মাঠ ছাড়তে পেরে ব্রাজিল 'স্বস্তি' পেল । মরক্কো ভালো খেলেও স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ।

TAGGED:

ভিনিসিয়াসের গোলে ড্র ব্রাজিল
BRAZIL VS MOROCCO
FIFA 2026
পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল
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