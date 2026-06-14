খেলা ভালো হয়নি, তবে প্রত্যাবর্তন হবে জোরালো; ভিনিসিয়াসের প্রশংসায় আনচেলোত্তি

খেলা ভালো হয়নি, তবে প্রত্যাবর্তন হবে জোরালো; ভিনিসিয়াসের প্রশংসায় আনচেলোত্তি
দলের পারফরম্যান্স নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্রাজিল হেড কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। তিনি বলেন, "দল খুবই নার্ভাস ছিল এবং খেলায় অনেক উন্নতি করতে হবে।"
Published : June 14, 2026 at 2:46 PM IST
ইস্ট রাদারফোর্ড (নিউজার্সি), 14 জুন: এ কোন ব্রাজিল! খেলা শেষ হতেই সমালোচনার ঝড় আছড়ে পড়ছে। ভারসাম্যহীন, বোঝাপড়া শূন্য, মিসপাস... দুষ্ট ব্রাজিলের খেলা দেখে সমর্থকরা বলছেন সেলেকাওদের 'মিশন হেক্সা' সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ সি-র ব্রাজিলের দ্বিতীয় ম্যাচ হাইতির বিপক্ষে, যা আগামী শনিবার।
ভিনিসিয়াসদের খেলা যে ভালো হয়নি তা মেনে নিয়েছেন ব্রাজিল কোচ আনচেলোত্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, "প্রথমার্ধে দল ভালো খেলেনি, ভারসাম্যে কিছু সমস্যা ছিল। অপ্রয়োজনীয় ফাউল করেছি, অনেক মিসপাস করেছি। এই জায়গাগুলি আমাদের উন্নতি করতে হবে ও প্রত্যাবর্তন হবে জোরালো ৷"
বিরতির আগেই দুইদল একটি করে গোল করে। মরক্কো 21 মিনিটে এগিয়ে গেলেও 32 মিনিটে ব্রাজিলকে সমতায় ফেরান ভিনিসিয়াস জুনিয়র। ম্যাচের সেরাও তিনি। প্রথমার্ধের ভুল দ্বিতীয়ার্ধে শুধরে নেওয়া গিয়েছিল বলে দাবি আনচেলোত্তির। "দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলেছি। প্রথম ম্যাচের পর আমরা বলছি না যে দলটি নিখুঁত । এই ম্যাচের ফল আমরা মেনে নিচ্ছি । তবে মনে করছি এই ফল মোটেও খারাপ নয় । পরের ম্যাচে আমরা আরও লড়াই করব । শুধরে নেব । মনে রাখবেন বিশ্বকাপ তো প্রথম ম্যাচেই জেতা যায় না," বলছেন ব্রাজিল কোচ।
দল যে স্নায়ু চাপে ছিল তা সেলেকাওদের ইতালিয়ান কোচ মেনে নিয়েছেন। বলছেন, "আমার মনে হয় প্রথমার্ধটা কঠিন ছিল। দল কিছুটা স্নায়ুচাপে ভুগেছে। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক ভালো খেলেছি। ম্যাচটাও ছিল কঠিন। তবে আমি বিশ্বাস করি, পরের ম্যাচে দল আরও উন্নতি করবে।" সমর্থকদের সমালোচনার ঢেউ যে আছড়ে পড়ছে জানেন। বিষয়টি মেনে যেমন নিয়েছেন তেমনই ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। বলেছেন, "আপনাকে অবশ্যই সমালোচনা মেনে নিতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনও খেলোয়াড়ের সমালোচনা করি না, সমালোচনা পুরো দলের। কারণ, প্রথমার্ধে দল ভালো খেলেনি।"
মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে অগোছালো ব্রাজিলের একটাই রূপালি রেখা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। প্রতিপক্ষ রক্ষণের কড়া পাহারা সত্ত্বেও অসাধারণ গোল। যা নিয়ে চর্চা চলছে। রিয়াল মাদ্রিদের তারকার প্রশংসায় আনচেলোত্তি। বলেছেন, "ভিনি ভালো খেলেছে, সে বিপজ্জনক ছিল। তার খেলার যে মান ও সামর্থ্য, আমি বিশ্বাস করি সে দারুণ একটি বিশ্বকাপ কাটাবে।"