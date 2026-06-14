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তুরস্ককে 2-0 গোলে উড়িয়ে দুরন্ত জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু অজিদের

কানাডার বিসি প্লেস ভ্যাঙ্কুভার স্টেডিয়ামে চমকপ্রদ জয় তুলে নিল অস্ট্রেলিয়া। অজিদের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে গোল করেন নেস্টোরি ইরানকুন্ডা।

FIFA WORLD CUP 2026
অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কের ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় গোলটি করার পর অস্ট্রেলিয়ার কনর মেটকাফ ও সতীর্থ জর্ডান বস (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 2:01 PM IST

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ভ্যাঙ্কুভার, 14 জুন: বিশ্বের অন্যতম মেগা ইভেন্ট ফুটবল বিশ্বকাপ যেন রীতিমতো জমে উঠেছে ৷ কানাডার বিসি প্লেস ভ্যাঙ্কুভার স্টেডিয়ামে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল অস্ট্রেলিয়া ৷ প্রতিপক্ষ তুরস্ককে হেলায় হারিয়ে গ্রুপে নিজেদের উপরে রাখলেন অজিরা ৷ যাঁর কৃতিত্ব টনি পোপোভিচের সাহসী খেলোয়াড় বাছাই ৷ ঝুঁকি নিয়েছিলেন আর তাতে সফল হলেন ৷

চলতি বিশ্বকাপে ফিফা ব়্যাঙ্কিংয়ে তুরস্ক রয়েছে 22 নম্বরে, অন্য দল 27 এ ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার সকালে, গ্রুপ ডি-তে মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্ক। অস্ট্রেলিয়ার কোচ পোপোভিচ তাঁর শুরুর একাদশে এক বিরাট চমক দেখিয়েছেন। তিনি অভিজ্ঞ অধিনায়ক ও গোলরক্ষক ম্যাটি রায়ানকে বাদ দিয়ে মাত্র তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা বিচকে দলে নেন। সহঅধিনায়ক জ্যাকসন আরভাইনকেও বাদ দিয়ে 21 বছর বয়সি মিডফিল্ডার পল ওকন-এংস্টলারকে একাদশে রাখা হয় ৷ দলের 10 জনেরই বিশ্বকাপ অভিষেককারী খেলোয়াড় ছিলেন।

ম্যাচের শুরুটা ছিল তুরস্কের দখলে। বল নিয়ন্ত্রণে তারা এগিয়ে ছিল ৷ আর মাঝমাঠে ইন্টার মিলানের মিডফিল্ডার হাকান চ্যালহানোউলু খেলা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। নেস্টোরি ইরানকুন্ডা ও কনর মেটকাফ গোল দু'টি করেন ৷ অজিদের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার নেস্টোরি ইরানকুন্ডা। নতুন গোলরক্ষক প্যাট্রিক বিচ একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার এক ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করেন।

প্রথম 22 মিনিটে কোনও দলই গোলের দেখা পায়নি। পাল্টা মাঝমাঠ থেকে ক্রমাগত অ্যাটাক তুলে আনতে থাকে অস্ট্রেলিয়া। আর সেই সুবাদেই ম্যাচের প্রথম গোলটি পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। খেলার 27 মিনিট, নেস্টোরি ইরানকুন্ডার গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে গোল খাওয়ার পর, কাউন্টার অ্যাটাক জারি রাখে তুরস্কও। কিন্তু আর কোনও গোল হয়নি। প্রথমার্ধ শেষ হয় 1-0 ফলাফল নিয়েই। দ্বিতীয়ার্ধেও দারুণ ফুটবল উপহার দেয় দুই দল। কাঁটে কি টক্কর চলে দুই দলের মধ্যে ৷

57 মিনিটের মাথায়, দুরন্ত ফ্রি-কিক নেন তুরস্কের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আর্ডা গুলার। তবে সেই জোরালো শট কার্যত, শরীর ছুড়ে দিয়ে সেভ করেন অজি গোলকিপার বিচ । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছন্নছাড়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট তুরস্ক সেই নড়বড়ে দেওয়াল ভাঙতে পারেনি। বিশেষ করে বিচের পারফরম্যান্স বড় ফারাক গড়ে দেয়। ম্যাচের শেষ দিকে কনর মেটকাফ গোল করে ব্যবধান 2-0 করেন ৷ তাঁর গোলেই নিশ্চিত হয় অস্ট্রেলিয়ার জয়।

TAGGED:

AUSTRALIA VS TURKEY
তুরস্ককে 2 গোলে মাত অস্ট্রেলিয়ার
AUSTRALIA SPOILS TURKEYS RETURN
AUSTRALIA BEAT TURKEY
FIFA WORLD CUP 2026

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