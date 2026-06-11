ETV Bharat / sports

ফুটবল জ্বরে কাবু...তবলার তালে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জন্য গান বাঁধলেন অভিষেক

ব্রাজিল ফুটবল দলের প্রতি এক অভিনব সঙ্গীত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে হাজির অভিষেক ৷ ফুটবলের আবেগ-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের তবলা, লাতিন আমেরিকার ছন্দ মিলিয়ে গান বানিয়েছেন তিনি ৷

FIFA WORLD CUP 2026
ফুটবল বিশ্বকাপ ট্রফি (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 জুন: বিশ্বকাপের বল গড়ানো আর কয়েক ঘণ্টা বাকি। তারপরই ঢাকে কাঠি পড়বে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ক্রীড়া টুর্নামেন্টের। শুরু ফুটবল বিশ্বকাপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেক্সিকো-পর্বে শাকিরার গান-নাচ তো রয়েছেই, তেমনি কানাডা-পর্বে আছে নোরা ফাতেহির ঠুমকা ৷ তবে ফুটবল বিনোদনের মিলেমিশে বিশ্বকাপের বোধনের রেশ এখন কলকাতায়। আর ফুটবল আর বাঙালির আবেগ, চিরকালই একে অপরের পরিপূরক ৷ ফুটবল ঐতিহ্যের দেশ ব্রাজিলকে 'স্পেশাল ট্রিবিউট' জানাতে চলেছে কলকাতা ৷

2026 সালের ফিফা বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে যখন পুরো বিশ্বে ফুটবল জ্বর তুঙ্গে, ঠিক তখনই সঙ্গীত পরিচালক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা অভিষেক বসুর হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ৷ 5 মিনিট 7 সেকেন্ডের গান। শুনলে প্রথমে মনে হবে লাতিন আমেরিকা বা স্প্যানিশ ভাষায় গাওয়া ৷ কিন্তু ভালো করে শুনলে বোঝা যাবে, এই গানে কোনও ভাষাই নেই। কিছু কথা আছে শুধু ৷ সঙ্গে ছন্দ লাতিন আমেরিকার। আসলে সঙ্গীতের তো কোনও ভাষা হয় না। ঠিক যেমনটা ফুটবলের কোনও ভাষা নেই। ফুটবলের আবেগ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের তবলা ও লাতিন আমেরিকার ছন্দ মিলিয়ে গান বানিয়েছেন অভিষেক বসু।

FIFA WORLD CUP 2026
তবলার তালে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জন্য গান বাঁধলেন অভিষেক (ইটিভি ভারত)

ব্রাজিলকে নিয়ে তৈরি এই গান। নয়া অ্যান্থেম- 'সেলেকাও অন সং।' 44 বছরের অভিষেক কলকাতার টালিগঞ্জের বাসিন্দা। 6 বছর বয়স থেকে তবলার তালিম নিয়েছেন প্রয়াত পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ ও পণ্ডিত বিক্রম ঘোষের কাছে। বছর আটেক আগে গানটি তৈরি করেছিলেন ৷ কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি। কারণ ব্রাজিলের খারাপ পারফরম্যান্স ৷ এবার ব্রাজিলকে স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছেন ৷

অভিষেকের মতে, "দুর্দান্ত একটা দল বানিয়েছেন কার্লোস আনচেলত্তি। ব্রাজিলে কোনও সময়ই শিল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু রাজনীতির জন্য ভালো ফুটবলারদের নেওয়া হয়নি। এ বার সেই রাজনীতি হয়নি। ব্রাজিল এবার বিশ্বকাপ জিততে পারে। বিশ্ব ফুটবল নিয়মিত দেখলেও স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদের ভক্ত অভিষেক। ভারতীয় ফুটবলে, ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক।" তাঁর আশা, "ইস্টবেঙ্গল বাইশ বছর পরে সর্বভারতীয় লিগ জিতেছে ৷ ব্রাজিলও 24 বছরের খরা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে ফের...৷"

FIFA WORLD CUP 2026
সঙ্গীত পরিচালক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা অভিষেক বসু (ইটিভি ভারত)

এদিকে বল তো গড়াবে, কিন্তু আমজনতা এদেশে দেখবে কোথায় ?

বিশ্বকাপ শুরুর ক'য়েক দিন আগে জি এন্টারটেনমেন্টকে (Zee Entertainment) ভারতে টুর্নামেন্টের সরকারি সম্প্রচারকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে দর্শকেরা টিভি ও অনলাইনে কোথায় বিশ্বকাপ দেখতে পারবেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। জি'র অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জি5 (Zee5)-এ দু'টি আলাদা প্ল্যান রয়েছে বিশ্বকাপ দেখার জন্য। ভারতের জি ফাইভ এবং ইউনাইট স্পোর্টসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার হবে। তবে এরই মধ্যে জি ফাইভে বিশ্বকাপ দেখা যাবে স্থানীয় ভাষাতেই, যেমন হিন্দি, ইংরেজি বাংলা-সহ অন্যান্য ভাষায় শোনা যাবে ধারাভাষ্য ৷

TAGGED:

তবলার বোল
ব্রাজিল ফুটবল
FIFA WORLD CUP BRAZIL SONG
BRAZIL FOOTBALL ANTHEM SONG
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.