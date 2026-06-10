বিশ্বকাপে ফেভারিট স্পেন, গ্রুপ এইচে'র আকর্ষণ ইয়ামাল

বিশ্বকাপে ফেভারিট স্পেন, গ্রুপ এইচে'র আকর্ষণ ইয়ামাল
16 বছর আগে শেষ বিশ্বকাপ জিতেছিল স্পেন। এবার বিশ্বকাপে স্পেন রয়েছে H গ্রুপে। এই গ্রুপে ইয়ামাল-পেদ্রিদের খেলতে হবে কেপ ভের্দে, সৌদি আরব এবং উরুগুয়ের বিরুদ্ধে।
Published : June 10, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 10 জুন: আর মাত্র দু'দিন, 48টি দলের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়। প্রিয় দলের ম্যাচ দেখার এবং গলা ফাটানোর জন্য প্রস্তুত সমর্থকরা। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপে, ল্য়ামিন ইয়ামালদের দিকেও নজর ফুটবলপ্রেমীদের। আসন্ন বিশ্বকাপে অন্যতম নজরকাড়া গ্রুপ এইচ ৷ রয়েছে ফেভারিট স্পেনের সঙ্গে উরুগুয়ে, সৌদি আরব ও কেপ ভার্দে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতে চলছে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৷ যার পঞ্চম পর্বে বিশ্লেষণ হল গ্রুপ-এইচ নিয়ে ৷
এই গ্রুপে রয়েছে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল স্পেন, দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে, এশিয়ার প্রতিনিধি সৌদি আরব এবং আফ্রিকার উদীয়মান শক্তি কেপ ভার্দে। কাগজে-কলমে স্পেন ও উরুগুয়েকে এগিয়ে রাখা হলেও সৌদি আরব ও কেপ ভার্দেও চমক দেখানোর ক্ষমতা রাখে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ছোট দলগুলির উত্থান বিশ্বকাপকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে বলে মনে করছেন পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী ৷
এবারের পৃথিবীর নানা তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা কিন্তু স্পেনকে এবারের অন্যতম সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলে দাবি করছে ৷ অতএব এই গ্রুপের দিকে সবারই নজর থাকবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক দলগুলোর খুঁটিনাটি...
- স্পেন: এই মুহূর্তে ফিফা তালিকায় এক নম্বরে স্পেন। 17 বার বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলছে ৷ 2010 সালে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ইউরোপ সেরাও হয়েছে তারা। স্পেনের ক্লাব ফুটবল এখন সারা বিশ্বের আলোচনার বস্তু ৷ আর দলও ইউরোপীয় ফুটবলে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে ৷ এই দলের প্রথম ম্যাচ থেকেই নজর থাকবে বিশ্বকাপ বিশেষজ্ঞদের। 'লা রোজা' মাঠে নামবে স্বদেশিয় কোচ লুইস দা লা ফন্টের প্রশিক্ষণে ৷ অধিনায়কত্বের ব্যান্ড রড্রিকের হাতে। রক্ষণ সামলানোর দায়িত্ব এরিক গারসিয়া, মার্কস লরেন্ত, পল কুবারেসির মতো ইউরোপের ক্লাবের সেরা প্রতিভারা। মাঝমাঠের রড্রিকেকে সাহায্য করবেন পেড্রি, ফাবিয়ান রুইজ, গাভির মতো দারুণ সব খেলোয়াড়। আর গোল করার জন্য মুখিয়ে থাকবেন ভিক্টর মুনজ, ফেরান তরেস, নিক উইলিয়ামস। আর কেউ না-পারলে এই মুহূর্তে দুনিয়া কাঁপানো লামিনে ইয়ামাল তো রয়েছেই। নতুন মেসির আবির্ভাবের অপেক্ষায় বিশ্বকাপ মঞ্চ।
স্পেনের ম্যাচ
- বনাম কেপ ভার্দে- 15 জুন
- বনাম সৌদি আরব- 21 জুন
- বনাম উরুগুয়ে- 27 জুন
- কেপ ভার্দে: বিশ্বকাপে নবাগত এই আফ্রিকার দেশ 1986 সালে ফিফায় নাম লিখিয়েছিল ৷ ফিফা তালিকায় এই মুহূর্তে কেপ ভার্দে দাঁড়িয়ে আছে 68 স্থানে। মাত্র 5 লক্ষ লোকের এই দেশের প্রায় সব খেলোয়াড়ই এশিয়া বা ইউরোপে খেলে বেড়ায়। 'নীল হাঙর' নামে পরিচিত এই দল ধীরে ধীরে তাদের লক্ষে পৌঁছেছে ৷ কেপ ভার্দের এই দলের স্বদেশিয় কোচ বুবিস্তা । রক্ষণে লোগান কস্তা, সিডনি লোপেজ কাব্রাল, কেলভিন পেরেস নজর টানবেন ৷ আর মধ্যমাঠে কেভিন পিনা, লারস দুয়ারতে, ইয়ানিক সেমেড দলকে নির্ভরতা দিতে সদা প্রস্তুত। আর আক্রমণে অধিনায়ক রায়ান মেন্ডিস, ন্যূন দা কস্তা আর উইলি সেমেড সবসময় তৈরি থাকবেন গোল করার জন্য ৷ নবগত এই দল বিশ্বকাপ পাগল দর্শকদের আশা করি আশাহত করবে না।
কেপ ভার্দের ম্যাচ
- বনাম স্পেন- 15 জুন
- বনাম উরুগুয়ে- 22 জুন
- বনাম সৌদি আরব- 27 জুন
- সৌদি আরব: এশিয়ার এই দেশ এনিয়ে সাতবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলে ফেলছে ৷ ফিফা তালিকায় 60 নম্বরে থাকা এই দেশ 1994 সালে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল ৷ এবারও লড়বে পরের রাউন্ডে যাবার জন্য ৷ 'সবুজ বাজপাখি' নামে খ্যাত এই দল এবার বিশ্বকাপে নামবে গ্রিক কোচ জিরগে ডনিসের প্রশিক্ষণে ৷ আর এশিয়ার এক প্রবাদ প্রতিম খেলোয়াড় সালেম আল দাশারির নেতৃত্বে। রক্ষণে থাকবেন হাসান কাদেশ, আব্দুল্লাহ আল আমরি, মতেব আল হারবি ৷ আর মাঝমাঠে থাকবেন অধিনায়ক আল দোসারিকে সাহায্য করবেন জিহাদ আল জহানি, সুলতান মান্দাস। দলের হয়ে গোল করতে তৈরি থাকবেন আবদুল্লা আল হামদান, সালে আল শেহারি ৷ এশিয়ার ফুটবলপ্রেমী দর্শক তাঁদের উপর ভরসা রাখবে।
সৌদি আরবের ম্যাচ
- বনাম উরুগুয়ে- 16 জুন
- বনাম স্পেন- 21 জুন
- কেপ ভার্দে- 27 জুন
- উরুগুয়ে: লাতিন আমেরিকার এই দেশ 1930 ও 1950 সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল। ফিফা ব়্যাঙ্কিংয়ে 16তম স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা উরুগুয়ে এই নিয়ে 15 বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলে ফেলছে। বিশ্ব ফুটবলে ঐতিহ্যশালী এই দেশ সবসময়ই বিশ্বকাপে চমক দেখিয়েছে। এবার আর্জেন্তিনার কোচ মারসেলো বিয়ালসার প্রশিক্ষণে ৷ আর ডিফেন্ডার হোশে মারিয়া গিমেনেজের নেতৃত্বে মাঠে নামবে ৷ লাতিন আমেরিকার ফুটবলের কিছু নিদর্শন রাখতে রক্ষণে অধিনায়ককে সহায়তা করবেন সান্তিয়াগ বুয়েন, মাতিয়াস অলিভেরা ৷ আর মাঝমাঠে থাকবেন ফেদ্রিকো ভাল্ভারডে, এমিলিয়ান মার্তিনেজ, রড্রিগো বেন্তাকুরের মতো ইউরোপের ক্লাব কাঁপানো সব খেলোয়াড়। আর গোল করার জন্য থাকবেন ডারউইন নুনেজ আর ফেড্রিক ভিনেস। উরুগুয়ের ফুটবলে এমনই এক নেশা ধরানো জিনিস আছে যে ফুটবলপ্রেমীরা তাঁদের খেলা দেখতে রাত জাগবেন।
উরুগুয়ের ম্যাচ
- বনাম সৌদি আরব- 16 জুন
- বনাম কেপ ভার্দে- 22 জুন
- বনাম স্পেন- 27 জুন