রানার্সের দুঃখ ভুলে বিশ্বকাপ জয়ে চোখ হল্যান্ডের, চমক দেখাতে পারে জাপান-সুইডেন

রানার্সের দুঃখ ভুলে বিশ্বকাপ জয়ে চোখ হল্যান্ডের, চমক দেখাতে পারে জাপান-সুইডেন
এবার বিশ্বকাপে হল্যান্ড, জাপান রয়েছে F গ্রুপে। বিশ্বকাপ অভিযান জাপানকে অন্য ভোরের সন্ধান দেবে, নাকি কমলা ঝড় বিশ্বকাপে অনেক দলকেই বেকায়দায় ফেলবে ?
Published : June 10, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: আর মাত্র দু'দিন। তারপরেই 'গ্রেটেস্ট শো অব দ্য ফুটবলে'র বল গড়ানো শুরু। 48 দেশের লড়াইয়ে গ্রুপ এফ-এ'তে লড়াই সকলের নজরে ৷ 2026 বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ নতুন দল নিয়ে নামছে ডাচবাহিনী ৷ বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ নতুন দল নিয়ে নামছে অরেঞ্জবাহিনী ৷ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতে চলছে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক গ্রপ এফ-এর চারদলের হাল হকিকত ৷
ইউরোপের হল্যান্ড, এশিয়ার জাপান, ইউরোপেরই সুইডেন আর আফ্রিকার তিউনিসিয়া নিয়ে গঠিত এই গ্রুপ কিন্তু 'গ্রুপ অফ ডেথ' হতে পারে ৷ চার দলের কাঁটে কি টক্করে ফেভারিট অবশ্যই হল্যান্ড, বলছেন পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী।
- হল্যান্ড: বিশ্বক্রম পর্যায়ে সপ্তম স্থানে হল্যান্ড। এবার নিয়ে 12বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলছে তার মধ্যে আবার তিন বার (1974, 1978 আর 2010) তারা রানার্স হয়েছে। টোটাল ফুটবলের জনক এই দেশ। জোহান ক্রুয়েফের দেশ সব বিশ্বকাপেই চমকে দেওয়া নাম। রোনাল্ড কোম্যানের হাতে কোচিংয়ের ব্যাটন। অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক। তিন তিনবার রানার্স হলেও হল্যান্ডের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ রয়েছে। প্রতিযোগিতা যত এগোবে তত জমাট বাঁধবে কমলা জার্সির খেলায়। জুরিয়েন ত্রিম্বার, নাথান একে, জুরেল হার্ট রয়েছেন হলান্ড রক্ষণ সামলাতে। ফ্রেঙ্কি ডে জং, জুস্টিন ক্লুইভের্ট, রায়ান গ্রাভেনবেরচ মাঝমাঠের সেরা গেমমেকার। বাস্তেন, গুলিতের দেশের গোল করার জন্য কোডি গাপকো, ড্যানিয়েল মালেন, ব্রিয়ান ব্রবির স্কোরিং বুটের দিকে তাকিয়ে। তাই কমলা ঝড় বিশ্বকাপে অনেক দলকেই বেকায়দায় ফেলতে পারে।
হল্যান্ডের ম্যাচ
- বনাম জাপান- 15 জুন
- বনাম সুইডেন- 20 জুন
- বনাম তিউনিসিয়া- 26 জুন
জাপান: সূর্যোদয়ের দেশ এশিয়ার ফুটবলের পোস্টার কান্ট্রি। বিশ্বক্রম পর্যায়ে 18তম স্থানে জাপান। এখনও পর্যন্ত 8বার জাপান বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে। সেরা পারফরম্যান্স সেভাবেই নেই। কোচ মাজিমে মরিয়াসু প্রশিক্ষণে জাপান তাদের আগের ব্যর্থতা ভুলতে চায়। আর এই অভিযানে তাঁদের ভরসা মিডফিল্ডার ওয়াতারু এন্ডর। নেতৃত্বের ব্যান্ডও তাঁরই হাতে। এছাড়াও ইউতো নাগামতো, হিরকি ইত, তাকিহির তমিয়াসু রয়েছেন দলের রক্ষণ সামলাতে। আর মঝমাঠে অধিনায়ককের সঙ্গে রয়েছেন দাইচি কামাদা আর এও তানাকা। গোল করার জন্য জাপান তাকিয়ে দাইজেন মায়েদা, আয়েসা উয়েদার দিকে। রয়েছেন কুকি অগয়া। জাপান দলের বেশিরভাগ ফুটবলার ইউরোপের বিভিন্ন লিগে খেলেন। তাই তাঁদের একজোট হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান জাপানকে অন্য ভোরের সন্ধান দেবে, যার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।
গত ক'য়েকটি বিশ্বকাপে ম্যাচ দেখতে যাওয়া জাপান সমর্থকরা স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে ফেলতেন খেলার শেষে। দূষণমুক্ত পরিষ্কার বিশ্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছিল তাদের বার্তা।
জাপানের ম্যাচ
- বনাম হল্যান্ড- 15 জুন
- বনাম তিউনিসিয়া- 21 জুন
- বনাম সুইডেন- 26 জুন
সুইডেন:
বিশ্বের 43 নম্বর ফুটবল খেলিয়ে দেশ সুইডেন এবার নিয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে 13বার খেলতে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে এই সুইডেন 1958 সালে রানার্স হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। সাম্প্রতিক সময়ে হেনরিক লারসন, ইব্রামহভিচের মতো খেলোয়াড়ের সুইডেনকে বিশ্ব ফুটবলের পাদপ্রদীপে নিয়ে এসেছেন। এবার তাঁরা মাঠে নামবে গ্রাহাম পটারের প্রশিক্ষণে। নেতৃত্বের ব্যাটন ভিক্টর লালদেলফের হাতে। আলট্রা ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলে সুইডেন। তাই রক্ষণকে আরও মজবুত করতে ভিক্টর লালদেলফেরের সঙ্গে কার্ল স্তারফেলত, এরিক স্মিথ মতো ডিফেন্ডারই ভরসা। মাঝমাঠে ইয়াসান আয়েরি, জেস্পার কার্লস্ট্রম, মাথিয়াস সাভানবের্গ রয়েছেন। আক্রমণে আলেক্সেজান্ডার ইসাক, ভিক্টর জিওকেরাস, অ্যান্থনি এলাঙ্গার রয়েছেন।
সুইডেনের ম্যাচ
- বনাম তিউনিসিয়া- 15 জুন
- বনাম হল্যান্ড- 20 জুন
- বনাম জাপান- 26 জুন
তিউনিসিয়া: উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়া সপ্তমবারের জন্য এবারের বিশকাপের মূলপর্বে পৌঁছেছে। ফিফা তালিকায় 40তম স্থানে রয়েছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব কোনও দিন টপকাতে পারেনি। ফরাসি কোচ সাব্রি লামচি তিউনিসিয়াকে সাজিয়েছেন ইয়ান ভালেরি, আলি আব্দি, ডিলান ব্রনের মত ডিফেন্ডার, অধিনায়ক ইলিয়াস, হানিবাল মেজব্রি, ইসামাইল ঘারবির মতো মিডফিল্ডার এবং এলিয়াস সাদ, ফিরাস চউহাট আর হাজেম মাস্তরি মতো দক্ষ স্ট্রাইকারে। তিউনিসিয়া কিন্তু অনেক হিসাবই পাল্টে দিতে পারে।
তিউনিসিয়ার ম্যাচ
- বনাম সুইডেন- 15 জুন
- বনাম জাপান- 21 জুন
- বনাম হল্যান্ড- 26 জুন