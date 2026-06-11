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গ্রুপ সি'তে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কারা, চব্বিশের খরা কাটাতে পারবেন নেইমার ?

24 বছরেও ট্রফির খরা কাটেনি ৷ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা 2026-এ কি সেরার তকমা ছিনিয়ে নেবে ? C গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ মরক্কো-হাইতি-স্কটল্যান্ড ৷

FIFA WORLD CUP 2026
চব্বিশের খরা কাটাতে পারবেন নেইমার (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 10:46 AM IST

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কলকাতা, 11 জুন: আর মাত্র একদিন ৷ 48 দলের বিশ্বকাপ 11 জুন থেকে 20 জুলাই পর্যন্ত। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের বিশ্বকাপ মানেই ব্রাজিল ও আর্জেন্তিনা। একদিকে লিওনেল মেসির বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা। অন্যদিকে পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ইটিভি ভারতে চলছে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৷ সপ্তম পর্বে দেখে নেওয়া যাক গ্রুপ সি-এর চারদলের হাল হকিকত ৷

পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী বলছেন, বিশ্বকাপের গ্রুপ সি-তে রয়েছে ব্রাজিল ৷ রয়েছে, মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড ৷ গত 24 বছর বিশ্বকাপ জেতেনি সঠিক তথ্য ৷ তবে মাথায় রাখতে হবে গ্রুপ স্টেজ থেকে 1930, 1934 আর 1966 ছাড়া কখনও বিদায় নেয়নি হলুদ জার্সি। ফুটবলপ্রেমীরা ধরেই নেয় ব্রাজিল মানেই চ্যাম্পিয়ন ৷ ফিফা তালিকায় 5 নম্বরে থাকা ব্রাজিল। কোচ কার্লোস আনচেলত্তি আর আধিনায়ক রক্ষণের স্তম্ভ মারকুইজের হাতে চাবিকাঠি।

নেইমার আশা-আশঙ্কা

  • আশার নাম নেইমার। আশঙ্কার নামও নেইমার। বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে নেইমারকে নিয়ে ভরসা এবং শঙ্কার দোলাচল। চোট সারাতে এখনও ব্যস্ত। সম্ভবত বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। চলতি সপ্তাহে অনুশীলন শুরু করেছেন। খেলার মতো জায়গায় পৌঁছতে সামান্য হলেও সময় লাগবে। ব্রাজিল দলের ইতালিয় কোচ কার্লোস আনচেলত্তি নেইমারকে প্রথম একাদশে, না পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করে, এখন সেটাই দেখায় ৷
  • 2014 সালে প্রথমবার ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পান নেইমার। তারপর খেলছেন 2018 ও 2022 সালের বিশ্বকাপের ব্রাজিল দলেও। কোচ কার্লোস আনচেলত্তি নেইমারকে ব্রাজিল দলে ফিরিয়ে আনার সময় তাঁকে বলে নিয়েছেন যে দলের প্রয়োজনে তাঁকে যে কোনও জায়গায় খেলতে হতে পারে। তাতে নেইমার রাজিও হয়েছেন। আর এখনকার ব্রাজিল জাতীয় দলের অন্যতম নিয়মিত খেলোয়াড় জোয়াও পেদ্রোকে বাদ দেওয়া নিয়ে আনচেলত্তি কিছু মন্তব্য করতে রাজি হননি।
BRAZIL IN FIFA WORLD CUP 2026
বিশ্বকাপ খেলতে নিউ জার্সিতে পৌঁছলেন নেইমার (AP)

বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিল 'অন্যস্থানে'

  • পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। এখনও পর্যন্ত সব বিশ্বকাপে খেলার নজির গড়া দেশ সেলেকাওরা। তবুও তাদের নিয়ে এখন আশাবাদী লোকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। বেশ কয়েকমাস ধরেই ব্রাজিলে ফুটবলের ভাটার টান। সমীক্ষা বলছে, মাত্র 29 শতাংশ ব্রাজিলবাসী নাকি বলছেন, তাঁরা আশা করে এবার ব্রাজিল ফুটবলের বিশ্বকাপ জিতবে। 1994-এর পর ব্রাজিলবাসীর মুখে এমন হতাশা আর দেখা যায়নি। তবু বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিলের অন্য একটা স্থান আছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে ব্রাজিলের ফুটবলের সাম্বা নাচের কত কথা ৷
  • তাই এবারের বিশ্বকাপেও নজর থাকবে এই ব্রাজিলের উপর। এবারের বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই ব্রাজিল দল দু'টি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে দলের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ৷ গত 31 মে ব্রাজিলের এই বিশ্বকাপ দল পানামার বিপক্ষে রিও ডি জেনেইরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে 6-2 গোলে জিতেছিল। পরের প্রদর্শনী ম্যাচটা তাঁরা খেলেছে মিশরের বিপক্ষে 6 জুন, ক্লিভল্যান্ড স্টেডিয়ামে, সেখানেও জয়। তবুও ব্রাজিলকে নিয়ে উন্মাদনা সেভাবে বাড়ছে না।
  • দেশের লোক যতই হতাশ হোন না কেন, ব্রাজিল মানেই আলাদা একটা আকর্ষণ। সারা বিশ্বের লোক কিন্তু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে ব্রাজিল দলের গ্যাব্রিয়েল মাগালহাস, দানিলো, কাসেমেরো, লুকাস পেকেতা, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনিয়া আর অবশ্যই নেইমারের খেলা দেখার জন্য। 2002 সালের পর থেকে বিশ্বকাপে আশাপ্রদ ফল করতে পারেনি ব্রাজিল। 2022 আর 2018-তে তারা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও 2014 সালে নিজের দেশের বিশ্বকাপে তারা পৌঁছেছিল চতুর্থ স্থানে। কিন্তু জার্মানির বিপক্ষে সেই প্রতিযোগিতায় তাদের 7-1 গোলে হার আজও ব্রাজিল ফুটবলপ্রেমীদের মনে এক গভীর ক্ষত রেখে গিয়েছে ৷ এখন প্রশ্ন ব্রাজিল কি পারবে চব্বিশের খরা কাটাতে ৷

ব্রাজিল: ইতালীয় কোচ ৷ অতএব রক্ষণ যে জমাট করে ব্রাজিল নামবে ধরে নেওয়া যায়। অধিনায়ক মারকুইজের সঙ্গে দলের রক্ষণ সামলাবেন দানিলোঁ, আলেক্স সান্ড্র আর ব্রেমারের। মাঝমাঠে কাসেমিরোর নেতৃত্বে ফাবিনহো আর লুকাস পাকেতা প্রতিপক্ষে বিপদে ফেলবার জন্য তৈরি ৷ আর যে দলে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রাফিনহ আর লুইস হেনরিকওর মতো স্ট্রাইকার এবং সঙ্গে নেইমার ৷ গোল রুখতে প্রতিপক্ষকে চিন্তায় থাকতে হবে ৷

ব্রাজিলের ম্যাচ

  • বনাম মরক্কো- 14 জুন
  • বনাম হাইতি- 20 জুন
  • বনাম স্কটল্যান্ড- 25 জুন

মরক্কো: উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কো বিশ্বক্রম পর্যায়ে 11 নম্বর স্থানে আছে ৷ সাতবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছেছে । 2022 বিশ্বকাপে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল মরক্কো। নেতৃত্বে আর্চাফ হাকিমির নেতৃত্বের ভার। তাঁর সঙ্গে চাদি রিয়াদ, ইশা দিউপের মতো ডিফেন্ডার থাকবেন রক্ষণ সামলাতে। মাঝমাঠে সফিয়ান আম্রাবাত, ইসমাইল সাইবান, চেস্মিদিন তালবি রয়েছেন। আর গোল করার জন্য মরক্কোর ভরসা ব্রাহিম দিয়াজ, আয়ুব আল কাবি আর সউফিনে রাহিমির মতো স্ট্রাইকার।

মরক্কোর ম্যাচ

  • বনাম ব্রাজিল- 14 জুন
  • বনাম স্কটল্যান্ড- 20 জুন
  • বনাম হাইতি- 25 জুন

হাইতি: এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে ক্যারিবিয়ান দীপপুঞ্জের এই ছোট দেশটি। ফিফা তালিকায় 88 নম্বরে রয়েছে হাইতি ৷ তবে এই দেশের বেশিরভাগ ফুটবলারই ইউরোপ এবং আমেরিকার লিগে খেলেন। ফরাসি কোচ সেবাস্তিয়ান মিগেনের প্রশিক্ষণে হাইতি এবার বিশ্বকাপ অভিযানে ৷ মিডফিল্ডার জনি প্লেসাইডের দিকে নজর থাকবে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। রক্ষণে রিকার্ডো এডও, ডিউক লাক্রিক্স ও হানেস দেলক্রিক্স দলকে ভরসা দেবেন। মধ্যমাঠে থাকবেন ডানলি ইয়ান জেকবস, লেভেরতন পিয়েরে আর কার্ল সাইন্তের মতো খেলোয়াড়। গোলের জন্য দুকেন্স ন্যাজও, লুসিয়াস দিদসন আর ফ্রান্স্যি পিওরেতওর দিকে তাকিয়ে হাইতি।

হাইতির ম্যাচ

  • বনাম স্কটল্যান্ড- 14 জুন
  • বনাম ব্রাজিল- 20 জুন
  • বনাম মরক্কো- 25 জুন

স্কটল্যান্ড: এই নিয়ে 9 বার স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ফিফা তালিকায় 36 নম্বরে থাকলেও, এই দেশ কখনও বিশ্বকাপে গ্রুপ স্টেজের গণ্ডি পেরতে পারেনি। স্বদেশিয় কোচ স্টিফেন ক্লার্কের নির্দেশে আর রক্ষণভাগকে নির্ভরতা দেওয়া অ্যান্ডি রবার্টসনের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ড এবার বিশ্বকাপে মাঠে নামবে কিছু করে দেখাতে। রক্ষণে অধিনায়ককে সহায়তা করবে জ্যাক হেন্ড্রি, গ্রান্ট হানলে। মাঝমাঠে থাকবেন রায়ান ক্রিস্টি, কেনি মাক্লিন আর জন মাকগিনের মতো নামজাদা খেলোয়াড়। আর গোল করতে সদা প্রস্তুত চে অ্যাডামস, লিন্ডন ডাইকেস আর রস স্টুয়ার্ট।

স্কটল্যান্ডের ম্যাচ

  • বনাম হাইতি- 14 জুন
  • বনাম মরক্কো- 20 জুন
  • বনাম ব্রাজিল- 25 জুন

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ
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FIFA WC 2026 GROUP C
নেইমারের ব্রাজিল
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