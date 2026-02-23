'এল মেনচো'কে হত্যার প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ মেক্সিকো, বিশ্বকাপ কি সরবে ?
সেনা অভিযানে রবিবার নিহত হয়েছেন মেক্সিকোর মাদক সম্রাট 'এল মেনচো' ৷
Published : February 23, 2026 at 8:48 PM IST
জুরিখ, 23 ফেব্রুয়ারি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার সঙ্গে চলতি বছর ফিফা বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক মেক্সিকো ৷ 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর 10টি ম্যাচ আয়োজন করবে লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ কিন্তু আদৌ কি বিশ্বকাপের ম্যাচে আয়োজন করতে পারবে মেক্সিকো ? প্রশ্ন তুলে দিয়েছে মাদক সম্রাট নেমেসিও ওসেগুয়েরা কেরভান্তেস-এর মৃত্যু ৷ যিনি পরিচিত ছিলেন 'এল মেনচো'নামে ৷ রবিবার রাজধানী মেক্সিকো সিটির পথে যাওয়ার সময় সেনা অভিযানে নিহত হয়েছেন মেক্সিকোর 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ৷
'এল মেনচো' নিহত হওয়ার পাশাপাশি জালিস্কো প্রদেশে সেনা অভিযানে আহত জালিস্কো নিউ জেনারেশন (CJNG) ড্রাগ কার্টেলের আরও চার সদস্য ৷ পাল্টা আক্রমণে মেক্সিকো সশস্ত্র সেনার কয়েকজন সদস্যও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ 'এল মেনচো'র মৃত্যুর পর হিংসা গ্রাস করেছে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশে ৷ মাদক সম্রাটকে হত্য়ার প্রতিশোধে যানবাহনে লাগাতার অগ্নিসংযোগ করে চলেছেন তাঁর অনুগামীদের ৷ আর সে কারণেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে বিশ্বকাপ আয়োজনের অধিকার মেক্সিকো হারাবে না তো ?
বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক শহর গুয়াদালাজারা-সহ মেক্সিকোর একাধিক শহর ছেয়ে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায় ৷ গুয়াদালাজারাতেই মেক্সিকো বিশ্বকাপে তাদের গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলবে ৷ এছাড়াও আরও তিনটি ম্য়াচ রয়েছে এই শহরে ৷ দেশজুড়ে অশান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বায়ুসেনা ৷ নাগরিকদের শান্ত থাকার আহ্বান করেছেন প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবায়ুম পার্দো ৷ দেশজুড়ে হিংসার আবহে বন্ধ রাখা হয়েছে উড়ান ৷ স্থগিত রাখা লিগা এমএক্স ম্য়াচ ৷
এমন অবস্থায় গুয়াদালাজারা বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করতে পারবে কি না ? স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন ৷ জনপ্রিয় স্প্য়ানিশ আউটলেট 'মার্কা'র রিপোর্ট অনুযায়ী ফিফা এ বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া অফিসিয়ালি না-জানালেও বিষয়টি নিয়ে ঘনিষ্ঠমহলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷ বিশ্বকাপের মতো গ্লোবাল স্পোর্টিং ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ নিরাপত্তা গুয়াদালাজারায় প্রদান করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার অন্দরে ৷
মূলপর্বের আগে গুয়াদালাজারা ও মন্টেরে শহরে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের প্লে-অফও ৷ আগামী মাসে বিশ্বকাপের মূলপর্বের শেষ দু'টি স্থান পাকা হবে মেক্সিকোতেই ৷ লড়াইয়ে কঙ্গো, ইরাক, জামাইকার মতো দেশগুলি ৷ তবে 'এল মেনচো'র মৃত্যুর পর হিংসা যেভাবে চলছে, তা জারি থাকলে প্রয়োজনে বিশ্বকাপ আয়োজনের অধিকার স্বত্ব মেক্সিকো কিংবা দেশের নির্দিষ্ট কোনও শহরের থেকে কেড়ে নেওয়ার অধিকার রয়েছে ফিফা'র ৷ 2026 ফিফা বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, নিরাপত্তাজনিত কোনও কারণে 'ফোর্স মাজেউর' প্রয়োগ করে বিশ্বকাপের ম্য়াচ স্থানান্তর, বাতিল কিংবা সূচির পরিবর্তন করা যেতে পারে ৷