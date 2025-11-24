ETV Bharat / sports

মিলল ফিফার চিঠি, আনোয়ারের দলবদল বিতর্কের সুরাহা কি আদৌ মিলবে ?

আনোয়ার আলি ইস্যুতে মোহনবাগানের চিঠির উত্তর দিল ফিফা ৷ ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

Anwar Ali Transfer controversy
ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে আনোয়ার আলি (ফাইল চিত্র)
ETV Bharat Sports Team

November 24, 2025

কলকাতা, 24 নভেম্বর: আনোয়ার আলি ইস্যুতে মোহনবাগানের চিঠির উত্তর দিল ফিফা। আনোয়ার ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলবে। বিষয়টি সম্বন্ধে ফিফা অবগত। তাদের হস্তক্ষেপে এবার কাটবে কি জট ? না, সেই পুরানো কাসুন্দি ঘাটা চলবে। আর চলবে পত্রযুদ্ধও !

7 ডিসেম্বর কোন পথে ভারতীয় ফুটবল ? তা কেউ হলপ করে বলতে পারছেন না। দেশের সরকার আশ্বাস দেওয়ার পরেও ছবিটা পরিষ্কার নয় ৷ এই অবস্থায় আনোয়ার আলি ইস্যু নিয়ে আবার সরগরম ভারতীয় ফুটবল ৷ আরও বিশদে বললে, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা চলছে আনোয়ার আলির চুক্তিভঙ্গের ইস্যুটি ৷ কোথাও যেন বিতর্কটি শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না ৷ অবশেষে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট চিঠি পাঠায় ফিফাকে ৷ এবার সেই চিঠির উত্তর দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷

লিয়েনে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জার্সিতেই খেলতেন আনোয়ার আলি ৷ কিন্তু সবকিছুই বদলে যায় গত মরশুমে ৷ আনোয়ার আলি যোগ দেন ইস্টবেঙ্গলে ৷ কারণটা কী এই দলবদলের ? লিয়েনের পরিবর্তে মোহনবাগানের কাছে স্থায়ী চুক্তি চেয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের এক নম্বর ডিফেন্ডার। কিন্তু সবুজ-মেরুন তাতে রাজি ছিল না। ফলসরূপ টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব ৷ মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের সঙ্গে চুক্তির ফাঁক কাজে লাগিয়ে বড় চুক্তিতে পাঁচ বছরের জন্য আনোয়ারকে দলে নেয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে ৷ এই দলবদল শোরগোল ফেলে দিয়েছিল দেশের সকল ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে।

মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টও অপ্রত্যাশিত ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে দলবদলের যুদ্ধে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না-হয়ে আইনি লড়াইয়ের পথ নেয় সবুজ-মেরুন। তারা আনোয়ারের শাস্তির জন্য এআইএফএফের কাছে যায় ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির আওতায় চলে যায় এই দল বদলের ইস্যু। পূর্বে সেই নিয়ে তাঁদের তরফে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হলেও সেই নিয়ে খুব একটা খুশি থাকেনি পড়শি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। যারফলে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টকে। সেখানেই খতিয়ে দেখা হয় গোটা বিষয়টি। তারপর আদালতের তরফে পিএসসি'র তরফে পূর্বে জারি করা সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে বিষয়টি শুরু থেকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷

সেই সুবাদেই নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট পান আনোয়ার আলি। যার ফলে লাল-হলুদ জার্সিতে এখনও খেলতে পারছেন এই তারকা ফুটবলার। পরবর্তীতে শুনানির দিনক্ষণ ধার্য করা হলেও দেখা দিয়েছিল একাধিক সমস্যা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে অনেকটাই বদলেছে সেই গতিপথ। গত সেপ্টেম্বর মাসে আনোয়ার আলি ইস্যুর শুনানির দিনক্ষণ নিয়ে ফেডারেশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল মোহনবাগান।

তবে সঠিক উত্তর আসেনি তাঁদের তরফে। তাই এবার ফিফায় যাওয়া। ফিফা থেকে জানানো হয়েছে তারা ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলবে ৷ এই বিষয়ে এবার তারা হস্তক্ষেপ করবে ৷ তাই এবার অবশেষে সুরাহা মিলবে, কাটবে জট। মনে করছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট ৷ ফুটবলার ফের সবুজ-মেরুন জার্সি পড়বে এমন নয়। আর্থিক বিষয়টির সুরাহা মিলতে পারে ৷ অর্থাৎ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট আনোয়ারের ট্রান্সফার মানি ফিরে পেতে পারে।

FIFA SEEKS REPLY FROM AIFF
MOHUN BAGAN SUPER GIANT
ANWAR ALI TRANSFER CONTROVERSY
আনোয়ার আলি ইস্যু
ANWAR ALI TRANSFER DISPUTE

