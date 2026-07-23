ভোজিনহা'কে গোলরক্ষক বেছে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণা ফিফা'র, দলে আর কারা ?
বিশ্বজয়ী স্পেন এবং ফ্রান্স থেকে সর্বাধিক তিনজন করে ফুটবলার জায়গা করে নিয়েছেন সেরা একাদশে ৷ তবে চমক অবশ্যই গোলরক্ষক ভোজিনহা ৷
Published : July 23, 2026 at 10:10 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 জুলাই: বিশ্বকাপের মঞ্চে দলগত সাফল্যই শেষ কথা ৷ তবে ব্যক্তিগত দক্ষতা বা নৈপুণ্য উপেক্ষিত রয়ে যায়, এমনটা নয় ৷ সদ্য শেষ হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলদাতা এবং প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হিসেবে ইতিমধ্যেই গোল্ডেন বুট এবং গোল্ডেন বল জিতেছেন যথাক্রমে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে এবং বিশ্বসেরা স্পেনের অধিনায়ক রদ্রি ৷ ফিফা'র তরফে বুধবার ঘোষিত বিশ্বকাপের সেরা একাদশেও জায়গা করে নিলেন দু'জনে ৷ কিন্তু গোল্ডেন গ্লাভ জিতেও সেই একাদশে ঠাঁই হল না স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমোনের ৷
পরিবর্তে বিশ্বকাপের সেরা একাদশের গোলরক্ষক নির্বাচিত হলেন অনুরাগীদের পছন্দের ভোজিনহা ৷ কেপ ভের্দে রাউন্ড অব-32 থেকে বিদায় নিলেও ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রের এই গোলরক্ষক হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন অনুরাগীদের ৷ সেই অনুরাগীদের ভোটেই নির্বাচিত বিশ্বকাপের সেরা একাদশের শট-স্টপার হিসেবে জায়গা পেলেন বছর চল্লিশের ফুটবলার ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, ভোজিনহা'র বিশ্বস্ত দস্তানাতেই বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে কেপ ভের্দের কাছে আটকে গিয়েছিল স্পেন ৷ পরবর্তীতে অন্য়ান্য ম্য়াচেও নিজেকে দক্ষতার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন কেপ ভের্দে দুর্গের শেষ প্রহরী ৷
অন্যদিকে বিশ্বকাপে মাত্র এক গোল হজম করে গোল্ডেন গ্লাভ জিতলেও সেরা একাদশে জায়গা হল না উনাই সিমোনের ৷ অনুরাগীদের বেছে নেওয়া একাদশে সর্বাধিক তিনজন করে ফুটবলার জায়গা পেয়েছেন স্পেন এবং ফ্রান্স থেকে ৷ একাদশে মেসি-সহ জোড়া ফুটবলার রয়েছে আর্জেন্তিনার ৷ এছাড়া ভোজিনহা'কে ধরলে একজন করে রয়েছেন কেপ ভের্দে, ইংল্য়ান্ড এবং নরওয়ে থেকে ৷
বিশ্বকাপের সেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার হয়েও একাদশে জায়গা হল না স্প্যানিশ ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি'র ৷ পরিবর্তে সেন্টার-ব্য়াক হিসেবে অনুরাগীরা পছন্দ করেছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও দায়ত উপামেকানো'কে ৷ দুই সাইড-ব্যাক স্পেনের পেদ্রো পোরো এবং মার্ক কুকুরেয়া ৷ মাঝমাঠে রয়েছেন গোল্ডেন বল বিজেতা রদ্রি, মাইকেল ওলিসে এবং জুড বেলিংহ্যাম ৷ এরমধ্যে ফরাসি মিডফিল্ডার ওলিসে একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক (7টি) অ্যাসিস্টের নিরিখে কিংবদন্তি পেলে'কে টপকে গিয়েছেন ৷
Your FIFA Dream XI is here ⭐— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026
Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI
বিশ্বকাপের সেরা একাদশের তিন ফরোয়ার্ড বেছে নেওয়া হয়েছে লিয়োনেল মেসি, আর্লিং হ্য়ালান্ড এবং কিলিয়ান এমবাপে'কে ৷ এই তিনজনের বাইরে গিয়ে সেরা একাদশের আপফ্রন্টে অন্য কেউ মানানসই হতেন বলেও মনে হয় না ৷ উল্লেখ্য, এই তিনজন ফরোয়ার্ড একত্রে বিশ্বকাপে 25টি গোল করেছেন ৷ শুরু থেকে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে ছিলেন এরাই ৷ কিন্তু লাস্ট ল্যাপে এসে বাজিমাত করে যান এমবাপে ৷ 10 গোল করে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য সোনার বুট জিতে নিয়েছেন তিনি ৷ আট এবং সাত গোল করে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে থেমেছেন মেসি ও হ্যালান্ড ৷ তবে বিশ্বকাপে সাত গোল করেছেন বেলিংহ্যামও ৷
- বিশ্বকাপের সেরা একাদশ: ভোজিনহা (গোলরক্ষক), লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, দায়ত উপামেকানো, পেদ্রো পোরো, মার্ক কুকুরেয়া, রদ্রি, মাইকেল ওলিসে, জুড বেলিংহ্যাম, লিয়োনেল মেসি, আর্লিং হ্যালান্ড ও কিলিয়ান এমবাপে ৷