বিশ্বকাপ খেলবে ইরান, সূচি বদলের প্রশ্নই নেই: ফিফা প্রেসিডেন্ট
মধ্য়প্রাচ্যে চলমান সংঘাত সমাধানে ফিফার কিছুই করার নেই ৷ ফিফা কাউন্সিল বৈঠকে বললেন প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ৷
Published : March 20, 2026 at 11:03 AM IST
জুরিখ, 20 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সূচি মেনে আসন্ন ফুটবল আয়োজনের ক্ষেত্রে তুলে দিয়েছে বড়সড় প্রশ্ন ৷ কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালানোয় সেদেশে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকার করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি ৷ সম্প্রতি এক ভিডিয়োবার্তায় ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহদি তাজ জানিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বকাপ নয় বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বয়কট করছেন ৷ অর্থাৎ, মার্কিন মুলুক থেকে ইরানের ম্য়াচ সরানোর দাবি তুলেছেন তিনি ৷ কিন্তু আসন্ন বিশ্বকাপের সূচি বদলের কোনও সম্ভাবনা যে নেই, তা স্পষ্ট করলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ৷
সংবাদসংস্থা এএফপি'র রিপোর্ট অনুযায়ী ফিফা প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর মাটিতে বিশ্বকাপ নির্ধারিত সূচি মেনেই চলবে ৷ শুধু তাই নয়, সবক'টি দল যে বিশ্বকাপে অংশ নেবে তাও নিশ্চিত করেছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট ৷ জুরিখে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে ইনফান্তিনো এহেন বার্তা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এএফপি ৷ তিনি বলেন, "স্পিরিট, ফেয়ার-প্লে এবং পারস্পরিক সম্মান অটুট রেখে সব দল যাতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছে ফিফা ৷" ইনফান্তিনোর সংযোজন, "খুব শীঘ্রই আমার অংশগ্রহণকারী 48টি দলকে পেয়ে যাব ৷ আমাদের সূচিও তৈরি ৷ আমরা চাই সেই সূচি মেনেই বিশ্বকাপ এগিয়ে যাক ৷"
পশ্চিম এশিয়ায় চলতি ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সমাধান ফিফা'র হাতে নেই ৷ তবে ফিফা ফুটবলকে সেতু বানিয়ে শান্তির বার্তাটুকু দিতে পারে বলেও কাউন্সিলের বৈঠকে জানিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট ৷ চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরান আসন্ন বিশ্বকাপ থেকে যে নাম প্রত্যাহার করতে পারে এমন একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু সম্প্রতি এ ব্য়াপারে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহদি তাজ বলেন, "আমরা বিশ্বকাপের জন্য তৈরি হচ্ছি ৷ আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বয়কট করব, বিশ্বকাপ নয় ৷"
আসন্ন 2026 বিশ্বকাপে বেলজিয়াম, মিশর এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে গ্রুপ-জি'তে জায়গা করে নিয়েছে ইরান ৷ সূচি অনুযায়ী গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্য়াচই মেহদি তারেমিদের খেলতে হবে মার্কিন মুলুকে ৷ আগামী 16 জুন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার কথা ইরানের ৷