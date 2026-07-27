'এজেন্ট-রাজ ধ্বংস করছে দেশের ফুটবল', ফিফার নিষেধাজ্ঞা ওঠার পরেও সরব মহামেডান সচিব
বেতন বকেয়ার অভিযোগ নিয়ে মহামেডানের বিরুদ্ধে ফিফা'র দ্বারস্থ হয়েছিলেন আব্দুল কাদরি নামে এক ফুটবলার ৷
Published : July 27, 2026 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে ফিফার নিষেধাজ্ঞা উঠল মহামেডান স্পোর্টিং'য়ে ৷ তবে ফিফা-ব্যান উঠলেও ভারতীয় ফুটবলে এজেন্ট-রাজ নিয়ে সরব হলেন মহামেডান সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷ ক্লাবের ফুটবল সচিব বেলাল আহমেদকে পাশে নিয়ে ওয়াসিম আক্রাম জানালেন, এজেন্ট-রাজ ভারতীয় ফুটবলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে ৷ গুজরাত এবং বেঙ্গালুরু থেকে মোটের উপর ট্রান্সফার মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর ৷ যার খেসারত দিতে হচ্ছে ক্লাবগুলোকে ৷ কোনও ফুটবলারের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ে কথা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এজেন্টদের হস্তক্ষেপে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে দলে নেওয়ার বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন তিনি ৷
সোমবার মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের সচিব জানান, আব্দুল কাদরি নামের এক ফুটবলারকে 2025 সালে দলে নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু অনুশীলনে চোট পাওয়ায় একটি ম্যাচও তিনি খেলতে পারেননি ৷ তাঁকে সমঝোতার মাধ্যমে বকেয়া পেমেন্ট করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বেতন বকেয়া রয়েছে বলে তিনি ফিফা'র দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে নয়া ফুটবলার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেমেছিল মহামেডানের উপর। বকেয়া বেতন নয়া কমিটি মিটিয়ে দেওয়ায় অবশেষে তা প্রত্যাহার হয়েছে ৷ নতুন মরশুমে তাই দেশি-বিদেশি ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে আর জট রইল না সাদা-কালো শিবিরে ৷ সেপ্টেম্বর থেকে নয়া ফুটবলারদের খেলাতে পারবে কলকাতার ক্লাবটি ৷
তার আগে অবশ্য নতুন ফুটবলারের সঙ্গে প্রি-কন্ট্র্যাক্ট করতে পারবে সাদা-কালো শিবির ৷ ফিফা'র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মতো স্বস্তির খবর অনুরাগীদের দেওয়ার দিনে নতুন ফুটবলার নেওয়ার ব্য়াপারে এজেন্টদের দাপাদাপিতে ক্ষুব্ধ মহামেডান সচিব ৷ কেবল মহামেডান স্পোর্টিং নয়, অন্য ক্লাবগুলোও ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওয়াসিম আক্রাম ৷ এমনকী এই এজেন্টদের দাপাদাপিতে ভারতীয় ফুটবল ধ্বংসের পথে যাচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি ৷
খুব বেশিদিন হয়নি মহামেডানের সচিব হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছেন ওয়াসিম আক্রম ৷ আর দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে এজেন্ট কাঁটায় বিদ্ধ তিনি ৷ প্রসঙ্গত, ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার একটি পডকাস্টে দিনকয়েক আগে ভারতীয় ফুটবলে এজেন্টদের দাপট নিয়ে সরব হয়েছিলেন ৷ তিনিও জানিয়েছিলেন, এজেন্ট-রাজ ভারতীয় ফুটবলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে ৷ একই সুর সাদা-কালো শিবিরের শীর্ষকর্তার গলায় ৷ তিনি আরও জানান, ভারতীয় ফুটবলের অবস্থা ফুটো কলসির মত। বিনিয়োগ করতে শিল্পপতিরা অনাগ্রহী ৷ তবুও তাঁরা চেষ্টা করছেন এবং সেই চেষ্টা ইতিবাচক পথেই এগোচ্ছে বলে দাবি ওয়াসিম আক্রামের ৷