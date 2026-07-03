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কেন বাতিল ক্রোয়েশিয়ার গোল ? বিতর্ক এড়াতে ব্যাখ্যা দিল ফিফা

ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির প্রদেয় তথ্য এবং রেফারির সিদ্ধান্তে কেন কোনও ভুল নেই ? বিবৃতি জারি করে বুঝিয়ে দিল বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি

CROATIA GOAL DISALLOWED
বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর হতাশ মদ্রিচ (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 6:37 PM IST

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টরন্টো, 3 জুলাই: এগিয়ে থেকেও পর্তুগালের বিরুদ্ধে হার ৷ বিশ্বকাপের রাউন্ড অব-32 থেকে গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী ক্রোয়েশিয়ার ৷ সেইসঙ্গে বর্ণময় বিশ্বকাপে কেরিয়ারে ইতি টানলেন ক্রোট কিংবদন্তি লুকা মদ্রিচ ৷ 2022 কাতার বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান অর্জনের পাশাপাশি 2018 রাশিয়ায় বলকান দেশটির রানার্স হওয়ার অন্যতম কাণ্ডারী মদ্রিচ ৷ তবে মদ্রিচের বিদায় কিংবা পর্তুগালের পরের পর্বে যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি ছাপিয়ে ক্রোয়েশিয়ার বাতিল গোল নিয়ে চর্চা তুঙ্গে ৷

উল্লেখ্য পর্তুগালের বিরুদ্ধে এদিন টরন্টোয় ম্য়াচের সংযুক্তি সময়ের একেবারে শেষ ভাগে জোসকো গার্দিওলের একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয় ৷ কিন্তু সেই গোলের সময় অফসাইড পজিশনে গার্দিওল নন, বরং ছিলেন পরিবর্ত মারিয়ো পাসালিচ ৷ তাঁর গায়ে লেগেই বল গার্দিওলের কাছে পৌঁছেছিল ৷

বামপ্রান্ত থেকে দলের প্রথম গোলদাতা ইভান পেরিসিচ যখন বক্সে ক্রস রাখেন তখন পাসালিচের অবস্থান অনসাইডেই ছিল ৷ তাই লাইন্সম্য়ানও পতাকা তোলেননি ৷ আপাতদৃষ্টিতে গোলে কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ না-থাকলেও বিপত্তিটা বাঁধান স্ট্রাইকার ইগর মাতানোভিচ ৷ পেরিসিচের ক্রস থেকে হেডের জন্য তিনি যখন লাফিয়ে ওঠেন, বল সেসময় তাঁর মাথা ছুঁয়ে আসে ৷ কিন্তু তা খালি চোখে বোঝা মুশকিল ৷ আর বল তাঁর মাথা ছুঁয়ে আসার সময় পাসালিচের অবস্থান অফসাইডে থাকায় গোলটি শেষ পর্যন্ত ভিডিয়ো অ্য়াসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নিয়ে বাতিল করেন রেফারি ৷

ক্রোয়েশিয়া শিবির সেলিব্রেশন শুরু করে দেওয়ায় রেফারির এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সহজে মেনে নিতে পারেনি তারা ৷ বল আদৌ মাতানোভিচের মাথা ছুঁয়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েই যাচ্ছিল ৷ কিন্তু সিদ্ধান্তটি যে বিশ্বকাপের বল ট্রায়োন্ডার অত্য়াধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে ফিফা ৷

এক্স হ্য়ান্ডলে দেওয়া বিবৃতিতে গোলের মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি লিখেছে, "অ্য়াডিডাসের তৈরি বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বল ট্রায়োন্ডোর কানেক্টেড বল টেকনোলজি যে তথ্য প্রদান করেছে তাতে প্রমাণিত ক্রোয়েশিয়ার 20 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ইগর মাতানোভিচের সঙ্গে বলের সংযোগ হয়েছিল ৷ যা রেফারিকে অফসাইডের সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট গোলটি বাতিল করতে সহযোগিতা করেছে ৷"

ফিফা'র সংযোজন, "ট্রায়োন্ডা বলের ভেতরে যে আইএমইউ সেন্সর রয়েছে তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পর্শ আন্দাজ করতে সক্ষম ৷ ব্রডকাস্টারদের তরফে অনুরাগীদের জন্য তা হার্টবিট গ্রাফিকের মাদ্যমে তুলে ধরাও হয়েছে ৷ এই সেন্সর ম্য়াচ আধিকারিকদের এক অভূতপূর্ব তথ্য প্রদান করে নির্ভূল এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে ৷" ফিফা'র এই বিবৃতি অনুরাগীমহলে ধোঁয়াশা দূর করেছে বৈকি ৷ একইসঙ্গে অত্য়াধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সামনে এল এর মাধ্যমে ৷ যা সচরাচর প্রকাশ্যে আসে না ৷

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CROATIA GOAL DISALLOWED

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