বিশ্বকাপের আগে লাল-কার্ড নিয়ে কঠোর ফিফা, বদল জোড়া নিয়মে

বিশ্বকাপের আগে লাল-কার্ড নিয়ে কঠোর ফিফা, বদল জোড়া নিয়মে
লাল-কার্ড ইস্যুতে আরও কড়া হল ফিফা ৷ মঙ্গলবার ভ্য়াঙ্কুভারে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের সভায় অনুমোদন পেল জোড়া নিয়ম ৷
Published : April 30, 2026 at 3:25 PM IST
ভ্যাঙ্কুভার (কানাডা), 30 এপ্রিল: বিশ্বকাপ শুরু হতে হাতে সময় আর দেড়মাসের মতো ৷ এমন সময় জোড়া নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছে ফুটবল বিশ্ব ৷ যেখানে লাল-কার্ড ইস্যুতে আরও কড়া হল বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ফিফা ৷ মঙ্গলবার কানাডার ভ্য়াঙ্কুভারে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (IFAB) সভায় অনুমোদন পেল জোড়া নিয়ম ৷
- ফিফার প্রস্তাবিত জোড়া প্রস্তাবের অনুমোদন: ম্য়াচ চলাকালীন দু'দলের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য়-বিনিময়ের সময় কোনও ফুটবলার মুখ ঢেকে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে কিছু বললে তাঁকে সরাসরি লাল-কার্ড দেখাতে পারবেন রেফারি ৷ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে ফিফার আচরণবিধিতে যুক্ত হল এই নিয়ম ৷ ফুটবল মাঠে বর্ণবিদ্বেষমূলক শব্দ প্রয়োগের উদাহরণ ভূরি-ভূরি ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যালোচনার পর অনুমোদন পেল এই প্রস্তাব ৷
এর পাশাপাশি রেফারির সিদ্ধান্তে অখুশি হয়ে কোনও ফুটবলার মাঠ ছাড়লে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে লাল-কার্ড দেখাতে পারেন রেফারি ৷ তবে এই নিয়ম যে কেবল ফুটবলারদের উপরই প্রযোজ্য, তেমনটা নয় ৷ ডাগআউট থেকে ফুটবলারদের কোনও আধিকারিক মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দিলে এই নিয়ম তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ৷
At a Special Meeting held in Vancouver, Canada, @TheIFAB unanimously approved two FIFA-proposed Law amendments to address discriminatory and inappropriate behaviour.— FIFA (@FIFAcom) April 28, 2026
- যে কারণে তৎপর হল ফিফা: সাম্প্রতিক অতীতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে মাঠেই বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেন বেনফিকা ফুটবলার গিয়ানলুকা প্রেস্টিয়ান্নি ৷ কিন্তু ঘটনার সময় মুখ হাত দিয়ে ঢেকে রাখায় তদন্তের স্বার্থে উপযুক্ত প্রমাণ অধরা ছিল ৷ তবু তদন্তের পর গত সপ্তাহে বেনফিকা ফুটবলারকে ছ'ম্য়াচ নির্বাসিত করেছে উয়েফা ৷ এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই নয়া নিয়ম অনুমোদন পেল ৷
একইভাবে দ্বিতীয় নিয়মটি অনুমোদন পেতে সাহায্য করেছে আফ্রিকা নেশনস কাপ ফাইনালের ঘটনা ৷ যেখানে রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে সাময়িক মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেনেগাল ৷ যে কারণের জন্য পরবর্তীতে তাদের থেকে খেতাব ছিনিয়ে নিয়ে তা মরক্কোর হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে চলা 48টি দেশকে জোড়া নিয়মের বিষয়ে অবগত করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ অর্থাৎ, 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' থেকেই নয়া দুই নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হবে ফুটবল বিশ্ব ৷