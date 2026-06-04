জলের বোতলে নিষেধাজ্ঞা জারি বিশ্বকাপে, ফিফার ঘোষণায় উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা

জলের বোতলে নিষেধাজ্ঞা জারি বিশ্বকাপে, ফিফার ঘোষণায় উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা
প্রাথমিকভাবে অনুমতি দিলেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে শেষমেশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের বোতল নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি ফিফা'র ৷
Published : June 4, 2026 at 1:52 PM IST
জুরিখ, 4 জুন: আপনি কি স্টেডিয়ামে বসে ফিফা বিশ্বকাপের কোনও ম্য়াচের সাক্ষী হতে যাচ্ছেন ? তাহলে ফিফা'র সর্বশেষ এই ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আপনার জন্য ৷ কারণ, পুনর্ব্য়বহারযোগ্য জলের বোতল নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ প্রাথমিকভাবে অনুমতি দিলেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তে বদল আনল ফিফা ৷
প্রাথমিকভাবে স্বচ্ছ, খালি এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের জলের বোতল নিয়ে অনুরাগীদের স্টেডিয়ামে প্রবেশের ব্য়াপারে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না ৷ কিন্তু পর্যালোচনার পর মঙ্গলবার স্টেডিয়ামে দর্শকদের আচরণবিধি নিয়ে আরেকটু কঠোর হল ফিফা ৷ কাপ, জার কিংবা ক্যান জাতীয় পানীয় বহন করার জিনিস নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল শুরু থেকেই ৷ এবার তালিকায় যোগ হল পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের বোতল ৷
সংবাদসংস্থা রয়টার্স'কে দেওয়া বিবৃতিতে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "বিশ্বকাপের সকল ফুটবলার, রেফারি, অনুরাগী, স্টাফ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শারীরিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিফা দায়বদ্ধ ৷ তাই ফুটবলার এবং দর্শকদের আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি এড়াতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ৷"
𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Last-minute change, fans will NOT be allowed to bring their own water bottles to the 2026 World Cup.— FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 4, 2026
Despite the high temperatures expected during the tournament, FIFA has announced the ban “for security reasons”. pic.twitter.com/eleiVTq34j
ফিফা নিরাপত্তাজনিত কারণে পদক্ষেপ করলেও তাদের সর্বশেষ এই সিদ্ধান্ত উদ্বেগ বাড়িয়েছে অনুরাগীমহলে ৷ স্টেডিয়ামগুলোতে ম্য়াচ চলাকালীন পানীয় জল কতটা উপলব্ধ থাকবে, তা ভেবে উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷ এমনিতেই বিশ্বকাপ চলাকালীন বিভিন্ন ভেন্যুতে তাপমাত্রা 30 ডিগ্রির আশেপাশে থাকার পূর্বাভাস রয়েছে ৷ যদিও উত্তাপ থেকে বাঁচতে অনুরাগীদের কথা ভেবে আয়োজক শহরগুলোতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে স্টেডিয়াম থেকে পানীয় জল গ্রহণের ক্ষেত্রে দাম নিয়েও অনুরাগীদের আশ্বাস দিয়েছে ফিফা ৷
বৃহৎ পরিসরে এবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপ ৷ এই প্রথম বিশ্ব ফুটবলের মহামঞ্চে অংশ নেবে 48টি দেশ ৷ আগামী 11 জুন থেকে শুরু হয়ে প্রতিযোগিতা চলবে 19 জুলাই পর্যন্ত ৷ অনুষ্ঠিত হবে 104টি ম্যাচ ৷ 12টি গ্রুপে ভাগ করা 48টি দেশকে ৷