চাপের মুখে বিশ্বকাপ টিকিটের ন্যূনতম দাম কমাল ফিফা, বিতর্ক থামল কি ?
ফিফা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করছে এহেন দাবি তুলে বিভিন্ন দেশের ফ্যান গ্রুপরা বিদ্রোহ শুরু করে ৷
Published : December 21, 2025 at 1:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 ডিসেম্বর: গত কাতার বিশ্বকাপের মতো স্থায়ী টিকিটের মূল্য নয় ৷ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোয় আগামী বছর বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য বরং টিকিটের ডাইনামিক প্রাইসিং আত্মপ্রকাশ করিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ অর্থাৎ, আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্য গতিশীল ৷ অর্থাৎ, চাহিদা অনুযায়ী কমছে কিংবা বাড়ছে সেই মূল্য ৷ আর ফিফা'র এই 'গতিশীল' ভাবনাই জন্ম দিয়েছে বিতর্কের ৷ নয়া ভাবনার জাঁতাকলে কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় তিনদেশে অনুষ্ঠিত হতে চলা 2026 বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্য় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় 500 শতাংশ ৷ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন ৷
কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের টিকিটের ন্যূনতম মূল্য ছিল 11 মার্কিন ডলার অর্থাৎ, ভারতীয় মুদ্রায় হাজার টাকার সামান্য কম ৷ সেখানে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোয় গ্রুপ পর্বের ম্য়াচ দেখতে অনুরাগীদের গ্যাঁট থেকে খসবে কমপক্ষে 100 মার্কিন ডলার ৷ অর্থাৎ, 2026 বিশ্বকাপে ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 9,000 টাকা ৷ ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে ফিফা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করছে এহেন দাবি তুলে বিভিন্ন দেশের ফ্যান গ্রুপরা বিদ্রোহ শুরু করে স্বভাবতই ৷ বিশ্বব্যাপী সেই বিদ্রোহের নামান্তর হিসেবে সম্প্রতি ফিফা একটি ঘোষণা করেছে ৷
- কী সেই ঘোষণা: ঘোষণায় ফিফা'র তরফে বলা হয়েছে, অনুরাগীদের কথা ভেবে বিশ্বকাপের সকল ম্যাচে ন্যূনতম 60 মার্কিন ডলার মূল্যের একটি টিকিটের বিভাগ রাখা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, উদ্বোধনী ম্য়াচ থেকে 19 জুলাই ফাইনাল পর্যন্ত সব ম্য়াচে এই ক্য়াটেগরির টিকিট উপলব্ধ থাকবে ৷ অর্থাৎ সর্বোচ্চ মূল্য যাই হোক না কেন, ভারতীয় মুদ্রায় সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকার সামান্য বেশি মূল্যের টিকিট বরাদ্দ থাকছে দর্শকদের কথা ভেবে ৷ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাতে বিতর্ক থামছে কি ?
- কীভাবে এবং কতগুলো সর্বনিম্ন মূল্যের টিকিট বরাদ্দ হবে: স্কাই স্পোর্টসের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বনিম্ন মূল্যের টিকিট সাধারণ দর্শকদের জন্য ফিফা বরাদ্দ করেছে বললে ভুল বলা হয় ৷ বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি'র তরফে প্রত্যেক দেশের ফুটবল ফেডারেশনের জন্য় একটি পরিমাণ টিকিট বরাদ্দ রাখা হয় ৷ সেই বরাদ্দ টিকিটের মাত্র 10 শতাংশ টিকিট থাকবে সর্বনিম্ন মূল্যের ৷ এ প্রসঙ্গে একটি পরিসংখ্য়ান উল্লেখ করেছে স্কাই স্পোর্টস ৷ যেখানে বলা হয়েছে, গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্য়াচের জন্য এফএ'কে (ইংল্যান্ড ফুটবলের গভর্নিং বডি) 4,022টি টিকিট সরবরাহ করছে ফিফা ৷ যার মধ্যে 402টি থাকবে সর্বনিম্ন 60 মার্কিন ডলার মূল্যের অন্তর্গত ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ সেই স্বল্প সংখ্যক টিকিট ফেডারেশনগুলো বিক্রি করবে তাঁদের কাছের এবং বিশ্বাসযোগ্য অনুরাগীদের ৷ অর্থাৎ, সর্বনিম্ন টিকিট মূল্যের ক্যাটেগরি মূলত সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে ৷ ফলত টিকিটের দাম কমিয়ে বিতর্ক যে কমল তা বলা যাচ্ছে না একেবারেই ৷ ফ্যান গ্রুপগুলোর বক্তব্য, ফিফা চাইলেই সাধারণ অনুরাগীদের আরও নাগালে টিকিটের মূল্য় রাখতে পারে ৷
ফুটবল সাপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান টম গ্রেটরেক্স এই প্রসঙ্গে বলেন, "টিকিটের প্রাইসিং মডেল নিয়ে পুনর্বিবেচনা না-করার অর্থ ফিফা ফুটবল অনুরাগীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে, যাঁরা খেলায় প্রাণ নিয়ে আসে ৷ এখনও সময় আছে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে ফিফার ভাবনাচিন্তা করা ৷"
প্রাথমিকভাবে ফিফা টিকিটের যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল, সেখানে 500 পাউন্ডের কম মূল্যের কোনও টিকিট কোয়ার্টার ফাইনাল কিংবা পরবর্তী টুর্নামেন্টের বাকি অংশের জন্য বরাদ্দ ছিল না ৷ অর্থাৎ, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং টুর্নামেন্টের বাকি অংশের ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ছিল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 60 হাজার টাকা ৷ মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের টিকিটের সবচেয়ে কম দাম ছিল 3000 পাউন্ড অর্থাৎ, 36 হাজার টাকার মতো ৷ বিতর্কে পিছু হটে ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ফিফা কমাল বটে, কিন্তু বিতর্ক তাতে থামল কই ?