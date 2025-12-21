ETV Bharat / sports

চাপের মুখে বিশ্বকাপ টিকিটের ন্যূনতম দাম কমাল ফিফা, বিতর্ক থামল কি ?

ফিফা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করছে এহেন দাবি তুলে বিভিন্ন দেশের ফ্যান গ্রুপরা বিদ্রোহ শুরু করে ৷

ফাইল ছবি (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 1:08 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 21 ডিসেম্বর: গত কাতার বিশ্বকাপের মতো স্থায়ী টিকিটের মূল্য নয় ৷ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোয় আগামী বছর বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য বরং টিকিটের ডাইনামিক প্রাইসিং আত্মপ্রকাশ করিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ অর্থাৎ, আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্য গতিশীল ৷ অর্থাৎ, চাহিদা অনুযায়ী কমছে কিংবা বাড়ছে সেই মূল্য ৷ আর ফিফা'র এই 'গতিশীল' ভাবনাই জন্ম দিয়েছে বিতর্কের ৷ নয়া ভাবনার জাঁতাকলে কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় তিনদেশে অনুষ্ঠিত হতে চলা 2026 বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্য় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় 500 শতাংশ ৷ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন ৷

কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের টিকিটের ন্যূনতম মূল্য ছিল 11 মার্কিন ডলার অর্থাৎ, ভারতীয় মুদ্রায় হাজার টাকার সামান্য কম ৷ সেখানে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোয় গ্রুপ পর্বের ম্য়াচ দেখতে অনুরাগীদের গ্যাঁট থেকে খসবে কমপক্ষে 100 মার্কিন ডলার ৷ অর্থাৎ, 2026 বিশ্বকাপে ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 9,000 টাকা ৷ ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে ফিফা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করছে এহেন দাবি তুলে বিভিন্ন দেশের ফ্যান গ্রুপরা বিদ্রোহ শুরু করে স্বভাবতই ৷ বিশ্বব্যাপী সেই বিদ্রোহের নামান্তর হিসেবে সম্প্রতি ফিফা একটি ঘোষণা করেছে ৷

  • কী সেই ঘোষণা: ঘোষণায় ফিফা'র তরফে বলা হয়েছে, অনুরাগীদের কথা ভেবে বিশ্বকাপের সকল ম্যাচে ন্যূনতম 60 মার্কিন ডলার মূল্যের একটি টিকিটের বিভাগ রাখা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, উদ্বোধনী ম্য়াচ থেকে 19 জুলাই ফাইনাল পর্যন্ত সব ম্য়াচে এই ক্য়াটেগরির টিকিট উপলব্ধ থাকবে ৷ অর্থাৎ সর্বোচ্চ মূল্য যাই হোক না কেন, ভারতীয় মুদ্রায় সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকার সামান্য বেশি মূল্যের টিকিট বরাদ্দ থাকছে দর্শকদের কথা ভেবে ৷ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাতে বিতর্ক থামছে কি ?
  • কীভাবে এবং কতগুলো সর্বনিম্ন মূল্যের টিকিট বরাদ্দ হবে: স্কাই স্পোর্টসের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বনিম্ন মূল্যের টিকিট সাধারণ দর্শকদের জন্য ফিফা বরাদ্দ করেছে বললে ভুল বলা হয় ৷ বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি'র তরফে প্রত্যেক দেশের ফুটবল ফেডারেশনের জন্য় একটি পরিমাণ টিকিট বরাদ্দ রাখা হয় ৷ সেই বরাদ্দ টিকিটের মাত্র 10 শতাংশ টিকিট থাকবে সর্বনিম্ন মূল্যের ৷ এ প্রসঙ্গে একটি পরিসংখ্য়ান উল্লেখ করেছে স্কাই স্পোর্টস ৷ যেখানে বলা হয়েছে, গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্য়াচের জন্য এফএ'কে (ইংল্যান্ড ফুটবলের গভর্নিং বডি) 4,022টি টিকিট সরবরাহ করছে ফিফা ৷ যার মধ্যে 402টি থাকবে সর্বনিম্ন 60 মার্কিন ডলার মূল্যের অন্তর্গত ৷
ফের এই দৃশ্য দেখতে তৈরি ফুটবল দুনিয়া (GETTY)

এখানেই শেষ নয় ৷ সেই স্বল্প সংখ্যক টিকিট ফেডারেশনগুলো বিক্রি করবে তাঁদের কাছের এবং বিশ্বাসযোগ্য অনুরাগীদের ৷ অর্থাৎ, সর্বনিম্ন টিকিট মূল্যের ক্যাটেগরি মূলত সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে ৷ ফলত টিকিটের দাম কমিয়ে বিতর্ক যে কমল তা বলা যাচ্ছে না একেবারেই ৷ ফ্যান গ্রুপগুলোর বক্তব্য, ফিফা চাইলেই সাধারণ অনুরাগীদের আরও নাগালে টিকিটের মূল্য় রাখতে পারে ৷

ফুটবল সাপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান টম গ্রেটরেক্স এই প্রসঙ্গে বলেন, "টিকিটের প্রাইসিং মডেল নিয়ে পুনর্বিবেচনা না-করার অর্থ ফিফা ফুটবল অনুরাগীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে, যাঁরা খেলায় প্রাণ নিয়ে আসে ৷ এখনও সময় আছে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে ফিফার ভাবনাচিন্তা করা ৷"

প্রায় তিন দশক বাদে বিশ্বকাপে স্কটল্য়ান্ড (GETTY)

প্রাথমিকভাবে ফিফা টিকিটের যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল, সেখানে 500 পাউন্ডের কম মূল্যের কোনও টিকিট কোয়ার্টার ফাইনাল কিংবা পরবর্তী টুর্নামেন্টের বাকি অংশের জন্য বরাদ্দ ছিল না ৷ অর্থাৎ, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং টুর্নামেন্টের বাকি অংশের ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ছিল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 60 হাজার টাকা ৷ মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের টিকিটের সবচেয়ে কম দাম ছিল 3000 পাউন্ড অর্থাৎ, 36 হাজার টাকার মতো ৷ বিতর্কে পিছু হটে ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ফিফা কমাল বটে, কিন্তু বিতর্ক তাতে থামল কই ?

