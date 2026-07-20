ইতিহাসের অদূরে থামলেন মেসি, তিকিতাকা'র মায়াজাল বুনে ফের বিশ্বসেরা স্পেন

ইতিহাসের অদূরে থামলেন মেসি, তিকিতাকা'র মায়াজাল বুনে ফের বিশ্বসেরা স্পেন
16 বছর বাদে ফের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন ৷ মেসি-ম্যাজিক থামিয়ে ফাইনালে 1-0 গোলে জিতল তারা ৷
Published : July 20, 2026 at 4:31 AM IST
নিউ জার্সি, 20 জুলাই: জোহানেসবার্গের সকার সিটির 16 বছর আগের রাতটা ফিরল রবিবার নিউ জার্সিতে ৷ সেদিন ভিসেন্তে দেল বস্কে'র যে ফুটবলশৈলী প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে, লুইস দে লা ফুয়েঁতে'র হাত ধরে সেই তিকিতাকা'র যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ৷ মাঝের সময়ে তিন-তিনটি বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর গণ্ডি না-পেরনো স্পেন ফের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ৷ 'স্প্যানিশ আর্মাডা'য় তছনছ আর্জেন্তিনার খেতাব ধরে রাখার স্বপ্ন ৷ গতবারের বিশ্বসেরাদের 1-0 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ঘরে তুলল 'লা-রোজা' ৷
বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে আর্জেন্তিনার সামনে সুযোগ ছিল খেতাব ধরে রাখার ৷ কিন্তু তিকিতাকায় খেই হারিয়ে ব্রাজিল, ইতালির সমগোত্রে বসা হল না 'লা-আলবিসেলেস্তে'র ৷ দ্য লাস্ট ডান্সে মেসির সামনেও ছিল একাধিক রেকর্ডের হাতছানি ৷ প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টানা খেতাব জয়ের হাতছানি, প্রথমবার গোল্ডেন বুটের হাতছানি এমনকী বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ারও হাতছানি ৷ স্প্যানিশ রক্ষণের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সেসব হাতছাড়া করলেন আর্জেন্তাইন মায়েস্ত্রো ৷
নির্ধারিত নব্বই মিনিট ধরে সারা মাঠে পাসের মায়াজাল বুনলেও গোল কিছুতেই পাচ্ছিল না স্পেন ৷ সংযুক্তি সময়ে এঞ্জো ফার্নান্ডেজের দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়া খানিকটা সুবিধা করে স্পেনের ৷ শেষপর্যন্ত 106 মিনিটে বক্সে ভেসে আসা ক্রস হেডে সুপার-সাব ফেরান তোরেসের জন্য নামিয়ে দেন নিকো উইলিয়ামস ৷ বাঁ-পায়ের জোরালো ভলিতে সেই বল জালে রেখে 2010 ফাইনালে আন্দ্রে ইনিয়েস্তার জয়সূচক গোলের স্মৃতি উসকে দেন বার্সা তারকা ৷ ফিরিয়ে আনেন 2014 বিশ্বকাপ ফাইনালে সুপার-সাব হয়ে জার্মানির মারিয়ো গোৎজে'র নায়ক হওয়ার স্মৃতিও ৷
Time stood still for Ferran Torres 📸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RrPAwwfJvh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
চলতি বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে জ্বলে ওঠার একাধিক নিদর্শন রেখেছে 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ কিন্তু স্পেনের দুর্ভেদ্য রক্ষণ বোধহয় বাকিদের থেকে আলাদা ৷ তাই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বারের জন্য ভাঙেনি স্প্যানিশ রক্ষণের ডেডলক ৷ তবে কেবল রক্ষণ কেন ? আক্রমণের নিরিখেও এদিন স্পেনের কাছে ভোঁতা নীল-সাদা জার্সিধারীরা ৷ সারা ম্যাচে 68 শতাংশ বল নিজেদের পায়ে রেখে গোলে 11টি শট রাখে ইউরোপ জায়ান্টরা ৷ পক্ষান্তরে সারা ম্যাচে একটিও শট অন-টার্গেট রাখতে ব্যর্থ ৷ লিয়োনেল মেসি স্পেনের রক্ষণে বোতলবন্দি হয়ে থাকায় সব জারিজুরি শেষ আর্জেন্তিনার ৷
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
সবমিলিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ইউরো ও বিশ্বকাপ একইসঙ্গে দখলে নিল স্পেন ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে তিকিতাকার মায়াজাল বিস্তার করে আবার ফুটবলের জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে লা-টমাটিনা'র দেশ ৷ অন্যদিকে শেষটা সুখের হল না লিয়ো মেসি'র ৷