ভালভের্দের হ্যাটট্রিকে রিয়ালের ঘরের মাঠে চূর্ণ ম্য়ান সিটি

ভালভের্দের হ্যাটট্রিকে রিয়ালের ঘরের মাঠে চূর্ণ ম্য়ান সিটি
আগামী মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে দুই ক্লাব ৷
Published : March 12, 2026 at 11:33 AM IST
মাদ্রিদ, 12 মার্চ: আক্রমণভাগের মধ্যমণি কিলিয়ান এমবাপে, ইংরেজ তারকা জুড বেলিংহ্যাম ছিলেন না ৷ ব্রাজিলিয়ান রদ্রিগো তো সম্প্রতি অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন ৷ কবে ফিরবেন নিশ্চিত নয় ৷ সবমিলিয়ে আক্রমণভাগের তিন তারকাকে ছাড়া বুধবার ঘরের মাঠে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ম্য়াচে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ সাম্প্রতিক অতীতে লা লিগায় ওসাসুনা এবং গেটাফের কাছে হেরে খেতাবের দৌড়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়া 'লস ব্ল্য়াঙ্কস'দের নিয়ে আশঙ্কার একটা চোরাস্রোত ছিল ৷ কিন্তু সেই আশঙ্কা একাই উড়িয়ে দিলেন ফেডেরিকো ভালভের্দে ৷ উরুগুয়ে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারের হ্য়াটট্রিকের সৌজন্যে ঘরের মাঠে সিটিকে দুরমুশ করল 15 বারের ইউরোপ সেরা রিয়াল ৷
বার্নাব্যুয়ে এদিন রাউন্ড অব-16'র প্রথম লেগে প্রিমিয়র লিগ জায়ান্টদের 3-0 গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ প্রথমার্ধেই তিনটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক ভালভের্দে ৷ আগামী মঙ্গলবার ফিরতি লেগে নিঃসন্দেহে যা এগিয়ে রাখবে স্প্যানিশ ক্লাবকে ৷ উল্লেখ্য, গত মরশুমে প্লে-অফে রিয়ালের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল সিটিকে ৷
যদিও অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন শুরুটা মেজাজে শুরু করেছিল 'স্কাই ব্লুজ' ৷ রিয়ালের প্রথম গোলের আগে একাধিক ক্ষেত্রে বিপক্ষ রক্ষণভাগকে পরীক্ষার সামনে ফেলে তারা ৷ অন্যদিকে আট মিনিটের মাথা ব্রাহিম দিয়াজের একটি শট দারুণ ক্ষিপ্রতায় বাঁচিয়ে দেন সিটি গোলরক্ষক গিয়ানলুইগি দোন্নারুমা ৷ তবে 20 মিনিটে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে তাঁকে বোকা বানান ভালভের্দে ৷ গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়ার লম্বা বল মাঝমাঠ থেকে ধরে একক দক্ষতায় এগিয়ে যান তিনি ৷ এরপর আগুয়ান দোন্নারুমাকে বোকা বানিয়ে 1-0 করেন উরুগুয়ে মিডফিল্ডার ৷
🏁 FP: @RealMadrid 3-0 @ManCityES— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2026
⚽ 20' @FedeeValverde
⚽ 27' @FedeeValverde
⚽ 42' @FedeeValverde pic.twitter.com/FSWzgN5NY9
সাত মিনিট বাদে ফের গোল ভালভের্দের ৷ এক্ষেত্রে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের থ্রু বল ধরে দুরন্ত প্লেসিংয়ে 2-0 করেন তিনি ৷ বিরতিতে যাওয়ার আগে হ্য়াটট্রিক পূর্ণ করে ম্য়াচ কার্যত মুঠোয় পুরে নেন ভালভের্দে ৷ এক্ষেত্রে বক্সের মধ্যে দিয়াজের লব করে দেওয়া বল সবার অলক্ষ্যে এসে দুরন্ত ট্র্যাপ করে নিজের আয়ত্তে আনেন ভালভের্দে ৷ এরপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে জোরালো ভলিতে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন রিয়াল দলনায়ক ৷
Valverde magic 🪄— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026
Kvara special strike 😮💨
Enzo Fernández clinical finish 👏
Vitinha lob 😍
Which goal is your favourite? ⚽️#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/6wmGupNYvM
দ্বিতীয়ার্ধে নিশ্চিত চতুর্থ গোল হাতছাড়া করে 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবির ৷ প্রতি-আক্রমণে বল ধরে গোলমুখে আগুয়ান ভিনিসিয়াসকে বক্সে ফেলে দেন সিটি গোলরক্ষক দোন্নারুমা ৷ কিন্তু পেনাল্টি নষ্ট করে ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেন ভিনিসিয়াস ৷ বাকি সময়টা গোলের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয় সিটিও ৷ শেষমেশ 3-0 গোলেই জিতে মাঠ ছাড়ে রিয়াল ৷