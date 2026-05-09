অনুশীলনে বচসা-হাতাহাতি, দুই মিডফিল্ডারকে বড় অঙ্কের জরিমানা রিয়ালের

অনুশীলনে বচসা-হাতাহাতি, দুই মিডফিল্ডারকে বড় অঙ্কের জরিমানা রিয়ালের
জরিমানা হলেও কোনওরকম সাসপেনশন ভালভের্দে কিংবা চুয়ামেনির উপর আরোপ করল না রিয়াল মাদ্রিদ ৷
Published : May 9, 2026 at 11:21 AM IST
মাদ্রিদ, 9 মে: বিষয়টি নিয়ে ক্লাব যে তদন্ত শুরু করেছে, তা আগেই এক বিবৃতি মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদের তরফে ৷ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর অনুশীলনের মাঝে বচসা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়া দুই ফুটবলারকে শুক্রবার মোটা অঙ্কের জরিমানা করে ছাড় দিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷ অর্থাৎ, শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কোনওরকম সাসপেনশনের খাঁড়া নামছে না ফেডেরিকো ভালভের্দে কিংবা অরেলিয়েন চুয়ামেনির উপর ৷
স্প্যানিশ মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার ভালদেবেবাস ট্রেনিং গ্রাউন্ডে বচসায় জড়িয়ে পড়েন রিয়ালের উপরোক্ত দুই ফুটবলার ৷ যা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ পরবর্তীতে হাসপাতালেও ভর্তি করাতে হয় উরুগুয়ে মিডফিল্ডার ভালভের্দেকে ৷ যিনি দলের স্টপগ্যাপ অধিনায়কও বটে ৷
এমনিতেই চলতি মরশুমে কোনও মেজর ট্রফি ক্লাবে আসার সম্ভাবনা নেই ৷ যে ঘটনায় বেশ আশাহত অনুরাগীরা ৷ এমন সময় দুই সতীর্থের বচসা এবং হাতাহাতির ঘটনা 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবিরের দৈন্যদশা প্রকট করেছে ৷ আগামী রবিবার আবার লা-লিগায় লিগ-টপার বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ৷ বচসার ঘটনায় সাসপেনশনের খাঁড়া নেমে আসলে সে ম্য়াচে পাওয়া যেত না চুয়ামেনিকে ৷ কিন্তু তা না-হওয়ায় মর্যাদার লড়াইয়ে ফরাসি ডিফেন্সিভ মিডিও'কে পাচ্ছে রিয়াল ৷
তবে সাসপেন্ড হতে না-হলেও আগামী 10 থেকে 14 দিন উরুগুয়ে ফুটবলার ভালভের্দেকে পাওয়া যাবে না ৷ এ ব্য়াপারে নিশ্চিত করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷ যদিও হাসপাতাল থেকে তিনি ছাড়া পেয়েছেন ইতিমধ্যেই ৷ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের উপস্থিতিতে একটি বৈঠকে শুক্রবার দুই ফুটবলারকে 5 লক্ষ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার মতো ৷ শুক্রবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সামনে শুক্রবার দুই ফুটবলারই হাজির হয়েছিলেন ৷ যেখানে ভালভের্দে ও চুয়ামেনি একে অপরেরে কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন বলে ক্লাবের তরফে বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে ৷
সোশাল মিডিয়া পোস্টেও ঘটনার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছেন ফরাসি মিডফিল্ডার চুয়ামেনি ৷ এদিকে রবিবার এল-ক্লাসিকো অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলেই টানা দ্বিতীয়বার লা-লিগা খেতাব ঘরে তুলবে রিয়ালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা ৷