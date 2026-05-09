উইলসনের বিশ্বমানের গোলে গোয়ায় আটকে গেল সবুজ-মেরুন, শীর্ষে ইস্টবেঙ্গলই

উইলসনের বিশ্বমানের গোলে গোয়ায় আটকে গেল সবুজ-মেরুন, শীর্ষে ইস্টবেঙ্গলই
পয়েন্টের নিরিখে মোহনবাগান ছুঁয়ে ফেললেও গোলপার্থক্যে আইএসএলের শীর্ষেই রইল ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : May 9, 2026 at 9:02 PM IST
ফতোরদা, 9 মে: দু'দলের কাছেই শনিবার সুযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলকে টপকে লিগ টেবলের শীর্ষস্থানটা দখল করার ৷ তবে মোহনবাগান জিতলে চাপ বাড়ত পড়শি ক্লাবের ৷ সে যাইহোক, গোয়ার মাটিতে এফসি গোয়া বনাম মোহনবাগান দ্বৈরথে শেষমেশ জিততে পারল না কোনও দলই ৷ ফলত পয়েন্টের নিরিখে মোহনবাগান ছুঁয়ে ফেললেও গোলপার্থক্যে আইএসএলের শীর্ষেই রইল ইস্টবেঙ্গল ৷ 10 ম্যাচে 21 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে কলকাতার দু'প্রধান ৷
চ্যাম্পিয়নশিপের নিরিখে আজকের ম্যাচের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম ৷ সেই ম্যাচে জেমি ম্যাকলারনের গোলে এগিয়ে গেলেও গোয়াতে পুরো পয়েন্ট ফেলে এল সার্জিয়ো লোবেরা অ্যান্ড কোম্পানি। ম্যাচের ফল 1-1। গোয়ার গরম এবং ক্লান্তি ছিল মোহনবাগানের কাছে চ্যালেঞ্জিং ৷ সেই চ্যালেঞ্জ দিনের শেষে সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা সামলাতে ব্যর্থ। কারণ ম্য়াচের শেষদিকে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা কার্যত দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন ৷ এফসি গোয়ার শেষবেলার আক্রমণে আলগা মনে হচ্ছিল বাগান রক্ষণকে ৷ সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে অবিশ্বাস্যভাবে গোল হাতছাড়া করে এফসি গোয়া ৷ নইলে মোহনবাগানকে হেরেই মাঠ ছাড়তে হত ৷
এদিন আপুইয়া এবং আলবার্তো রড্রিগেজকে রেখেই একাদশ গড়েছিলেন সার্জিয়ো লোবেরো। আপুইয়া প্রথমার্ধের পরে মাঠে থাকতে পারেননি। আলবার্তো নব্বই মিনিট খেললেও পুরো ফিট নন। গোয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ শাস্তির কবলে পড়ে ডাগআউটে ছিলেন না ৷ সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে বাগানের জয় ছিনিয়ে নেওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল ৷ কিন্তু বিরতির আগে সাদামাটা ফুটবলে বিবর্ণ ম্যাচ ৷ তবে বিরতির পর আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ায় দু'দলই ৷ ম্যাচের 55 মিনিটে সন্দেশ ঝিঙ্গানের ভুল থেকে বল পেয়ে অনায়াসে গোল করে যান জেমি ম্যাকলারেন ৷ একবার ছাড়া যতক্ষণ মাঠে ছিলেন গোয়ার ডিফেন্ডারদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন অজি স্ট্রাইকার ৷
সে যাইহোক পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে গোয়া সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ৷ প্রতি-আক্রমণে নয়, বরং প্রেসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষকে পিছনে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। গোয়ার সমতাসূচক গোলটি বিশ্বমানের ৷ 67 মিনিটে রনি উইলসনের মাপা সেন্টার বিশাল কাইথের নাগাল এড়িয়ে গোলে প্রবেশ করে ৷ ম্যাকলারেন এবং রবসনকে তুলে এরপর বাগান কোচ জেসন কামিংস ও দিমিত্রি পেত্রাতোসকে নামিয়ে দেন ৷ তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি ৷
সবমিলিয়ে উনিশ দিন পর ম্যাচ খেলতে নেমে ছন্দহীন বাগান ৷ মঙ্গলবার ফের ম্যাচ। প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশি। ঘরের মাঠে প্রাক্তন কোচ হাবাসের দলের চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে তাদের। অর্থাৎ একদিনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে হবে সবকিছু ৷ তাই বলাই যায় গোয়ায় পয়েন্ট হারিয়ে কাজটা কঠিন করে ফেলল মোহনবাগান।