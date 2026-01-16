সংক্ষিপ্ত আইএসএল, ভারত অধিনায়ক ঝিঙ্গান-সহ গোয়া ফুটবলারদের বেতনে কোপ

সংক্ষিপ্ত আইএসএল, ভারত অধিনায়ক ঝিঙ্গান-সহ গোয়া ফুটবলারদের বেতনে কোপ
ফুটবলাররা নিঃস্বার্থভাবে বেতন কমানোর সিদ্ধান্তে সম্মতি দেওয়ায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে এফসি গোয়া কর্তৃপক্ষ ৷
Published : January 16, 2026 at 3:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 জানুয়ারি: আইএসএল মরশুম সংক্ষিপ্ত হওয়ার প্রভাব শেষমেশ গিয়ে পড়ল ফুটবলারদের কাঁধে ৷ জল্পনা সত্য়ি করে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক কাটছাট করার পথে হাঁটল এফসি গোয়া ৷ অর্থাৎ, বেতনে কোপ পড়ল ভারত অধিনায়ক তথা সেন্টার-ব্যাক সন্দেশ ঝিঙ্গানেরও ৷ ফুটবলারদের পাশাপাশি বেতন কমানো হল কোচিং স্টাফেদের ৷ তবে পুরোটাই পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই খবর নিশ্চিত করা হয় সুপার কাপ জয়ী এফসি গোয়ার তরফে ৷
ভারতীয় ফুটবলের চলতি মরশুম (2025-26) অনিশ্চয়তায় ঘেরা ৷ দীর্ঘ টালবাহানা পেরিয়ে আগামী 14 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আইএসএল ৷ যার সূচি ঘোষণা সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই ৷ কিন্তু মরশুম বিলম্বিত এবং সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে ৷ এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম নয় টানা দু'বারের সুপার জয়ী এফসি গোয়াও ৷ এমতাবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে বেতন কাটছাট সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টিকে 'কঠিন অথচ সৎ' বলে অভিহিত করেছে তাঁরা ৷
গোয়ার ক্লাবটি বৃহস্পতিবার সন্ধেয় সোশাল মিডিয়ায় জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে লেখে, "ভারতীয় ফুটবল ঘিরে অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, সে কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি ক্লাব কঠিন অথচ সদর্থক আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ৷ যার ফলাফল আমাদের অত্য়ন্ত গর্বিত করেছে ৷" তাঁদের সংযোজন, "আমাদের প্রথম (সিনিয়র) দলের ফুটবলার ও টেকনিক্য়াল স্টাফেরা একসঙ্গে এগিয়ে এসে কঠিন সময়ে পারিশ্রমিক কমিয়ে আনার সিদ্ধান্তে সম্মত হয়েছে ৷ নিঃস্বার্থভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা খুব একটা সহজ ছিল না ৷"
দলের ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফরা একত্রে এই সিদ্ধান্ত সম্মত হওয়ায় এফসি গোয়া ক্লাব হিসেবে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ বলেও জানানো হয়েছে ক্লাবের তরফে ৷ সন্দেশ ঝিঙ্গানের পাশাপাশি এফসি গোয়া স্কোয়াডে রয়েছেন উদান্তা সিং, বরিং সিংয়ের মতো জাতীয় দলের প্রথম সারির ফুটবলাররা ৷
বিলম্বিত মরশুমের কারণে ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলোর কাঁধে আর্থিক বোঝা চেপেছে ৷ তা কমানোর জন্য নতুন বছরের শুরুতে দলের ফুটবলারদের এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু এফসি'র মালিক তথা জেএসডব্লিউ সিমেন্টের ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর পার্থ জিন্দল ৷ এখন দেখার গোয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও একই পথে হাঁটে কি না ৷