চোটে বার্সার হয়ে মরশুম শেষ ইয়ামালের, বিশ্বকাপে খেলবেন ?

চোটে বার্সার হয়ে মরশুম শেষ ইয়ামালের, বিশ্বকাপে খেলবেন ?
ক্লাবের হয়ে বাকি মরশুমে আর খেলা না-হলেও বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে উঠবেন স্পেনের 'ওন্ডার কিড' ৷ বিবৃতিতে আশাপ্রকাশ করল বার্সেলোনা ৷
Published : April 24, 2026 at 11:12 AM IST
বার্সেলোনা, 24 এপ্রিল: আশঙ্কা সত্যি করে চলতি মরশুমের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন ল্য়ামিন ইয়ামাল ৷ বুধবার ঘরের মাঠে সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ম্য়াচে বাঁ-পায়ের হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বার্সার 'নাম্বার টেন'৷ ক্লাবের তরফে আশঙ্কা করা হয়েছিল হয়তো হ্য়ামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়েছে কিশোর ফুটবলারের ৷ সত্য়িই পেশি ছিঁড়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না-করলেও ক্লাবের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল বাকি মরশুমে আর নেই স্প্য়ানিশ উইঙ্গার ৷
বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ইয়ামালের ৷ যার রিপোর্টে স্পষ্ট ইয়ামাল বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন ৷ পরিকল্পিত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাঁকে ৷ ফলত চলতি মরশুমের বাকি সময়টা বার্সেলোনার হয়ে আর দেখা যাবে না তাঁকে ৷ এমনটাই কাতালান ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে ৷
ইয়ামালের চোট কতোটা গুরুতর, সেদিকে তাকিয়ে ছিল স্প্য়ানিশ শিবিরও ৷ বিশ্বকাপের আগে এই চোট উদ্বেগ বাড়িয়েছিল ইউরো জয়ীদেরও ৷ তবে বার্সেলোনার তরফে বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে, তাতে হয়তো খানিকটা স্বস্তি পাবে 'এল রোজা' শিবির ৷ কারণ বার্সার হয়ে মরশুমে আর খেলতে না-পারলেও বিশ্বকাপের আগে ইয়ামাল সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে বিবৃতিতে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে বার্সেলোনার তরফে ৷
The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026
The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh
বছর আঠারোর উইঙ্গারকে বাকি মরশুমের জন্য না-পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা কাতালান ক্লাবের জন্য ৷ দিনকয়েক আগে চোটের কারণে মরশুম শেষ হয়েছিল ফরোয়ার্ড রাফিনহারও ৷ ফলত লা-লিগার শীর্ষে থাকা ক্লাবটি লাস্ট-ল্যাপে এসে খানিকটা সমস্যায় ৷ ইয়ামাল যে বার্সার জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা পরিসংখ্য়ানেই স্পষ্ট ৷ চলতি মরশুমে ক্লাব ফুটবলে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 45 ম্য়াচে 24টি গোলের পাশাপাশি 18টি অ্য়াসিস্ট রয়েছে স্প্যানিয়ার্ডের নামের পাশে ৷
বুধবার সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটিও ইয়ামালেরই করা ৷ পেনাল্টি থেকে গোল করলেও স্পটকিক নেওয়ার সময়েই বাঁ-পায়ের হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পান বার্সা ফুটবলার ৷ যা তাঁর মরশুম শেষ করে দিল ৷ এখন দেখার বিশ্বকাপ শুরুর আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেন কি না স্পেনের 2024 ইউরো জয়ের অন্যতম নায়ক ৷
বিশ্বকাপে গ্রুপ-এইচে কেপ ভের্দে, সৌদি আরব ও উরুগুয়ের সঙ্গে রয়েছে স্পেন ৷ 15 জুন কেপ ভের্দে ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে 2010-এর খেতাব জয়ীরা ৷