'এল ক্লাসিকো' জিতে সুপার কাপ ধরে রাখল বার্সা, জোড়া গোলে নায়ক রাফিনহা

'এল ক্লাসিকো' জিতে সুপার কাপ ধরে রাখল বার্সা, জোড়া গোলে নায়ক রাফিনহা
সুপার কাপ জিতে মরশুমের প্রথম খেতাবও এল কাতালান ক্লাবের ক্য়াবিনেটে ৷
Published : January 12, 2026 at 2:28 PM IST
জেড্ডাহ (সৌদি আরব), 12 জানুয়ারি: ঠিক যেন গত মরশুমের কার্বন কপি ৷ ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে রেকর্ড 16 বারের জন্য সুপার কাপ জিতে নিল বার্সেলোনা ৷ সৌদি আরবের জেড্ডাহয় রবিবার উত্তেজক 'এল ক্লাসিকো' 3-2 ব্যবধানে জিতে নিল হান্সি ফ্লিকের ছেলেরা ৷ লা লিগা টেবলে রিয়ালের তুলনায় চার পয়েন্ট এগিয়ে থাকা বার্সার চলতি মরশুমে প্রথম ট্রফি এটি ৷ পাশাপাশি এই জয় অক্টোবরে লা লিগায় হারের বদলাও বটে ৷
প্রথমার্ধে 2-2 হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোল বার্সেলোনার ৷ গতবার রিয়ালকে 5-0 গোলে পর্যুদস্ত করে খেতাব জিতেছিল বার্সেলোনা ৷ আর এদিন জেড্ডাহয় কাতালান ক্লাবের তিনটি গোলের মধ্যে জোড়া গোল রাফিনহার, একটি রবার্ট লেওয়ানদস্কির ৷ সেমিফাইনালে অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধেও জোড়া গোল এসেছিল রাফিনহার থেকে ৷ অন্যদিকে 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবিরের হয়ে স্কোরশিটে নাম তুললেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও গন্সালো গার্সিয়া ৷
কিলিয়ান এমবাপেকে এদিন শুরু থেকে ব্য়াবহার করেননি রিয়াল কোচ জাবি আলোন্সো ৷ পরিবর্তে শুরু থেকে গোল করার দায়িত্বে ছিল ভিনিসিয়াস, রদ্রিগো এবং গার্সিয়ার ত্রিফলা ৷ উল্টোদিকে লেওয়ানদস্কি, রাফিনহা ও ল্যামিন ইয়ামালকে নিয়ে সাজানো বার্সেলোনা আক্রমণভাগ ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও প্রথমার্ধ শেষ হয় 2-2 গোলে ৷
History makers. pic.twitter.com/tsZled4hZr— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2026
36 মিনিটে ম্য়াচে প্রথম গোল রাফিনহার ৷ ফারমিন লোপেজের থ্রু বল ধরে 1-0 করেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ৷ অবশ্য তার দু'মিনিট আগেই ল্য়ামিন ইয়ামালের ঠিকানা লেখা বল ধরে তা বাইরে মারেন রাফিনহা ৷ সে যাইহোক এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে তিন-তিনটি গোল করেন দু'দলের ফুটবলাররা ৷ সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গোল পরিশোধ করেন ভিনিসিয়াস ৷ প্রতি-আক্রমণে একক দক্ষতায় ব্রাজিলিয়ানের সমতাসূচক গোল দেখতে কয়েকশো মাইল পথ হাঁটা যায় ৷ বার্সা রক্ষণকে বোকা বানিয়ে 1-1 করেন তিনি ৷ পরের আক্রমণেই বার্সাকে ফের এগিয়ে দেন লেওয়ানদস্কি ৷ পেদ্রির ডিফেন্স চেরা থ্রু বল ধরে 2-1 করে পোলিশ তারকা ৷ তবে এগিয়ে থেকে লেমন-ব্রেকে যাওয়া হয়নি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ৷ সংযুক্তি সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে কর্নার থেকে প্রাথমিক প্রচেষ্টা ক্রসবারে প্রতিহত হলেও ফিরতি বল জালে রাখেন গার্সিয়া ৷
🏆 SUPER CUP CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/cugAio9vpb— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে রিয়াল কোচ হিসেবে প্রথম খেতাব জিততে মরিয়া আলোন্সো নামিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপেকে ৷ তবে ফরাসি তারকার অন্তর্ভুক্তি কাজে আসেনি ৷ বরং আধিপত্য এবং বল পজেশন দখলে রেখে ম্য়াচ বের করে নিয়ে যায় বার্সেলোনা ৷ 76 মিনিটে তাঁদের হয়ে জয়সূচক গোলটি রাফিনহার ৷ বক্সের মাথা থেকে তাঁর দুরন্ত শট থিবো কুর্তোয়ার নাগাল এড়িয়ে জড়িয়ে যায় জালে ৷
We’ve won it again. We celebrate again. 💙❤️🏆 pic.twitter.com/93SDC4SS4i— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026
এরপর পাঁচ মিনিট সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান বার্সা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি দি জং ৷ তবে সংখ্য়াতত্ত্বে এগিয়ে থেকেও বাকি সময়টুকু কাজে লাগাতে পারেনি রিয়াল ৷ 3-2 গোলে জিতে সুপার কাপ ঘরে তোলে বার্সেলোনা ৷