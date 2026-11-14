ফাজিলার সংযুক্তি সময়ের গোলে জয় দিয়ে আইডব্লুএল শুরু চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের

ফাজিলার সংযুক্তি সময়ের গোলে জয় দিয়ে আইডব্লুএল শুরু চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের
প্রথম ম্য়াচে গোল করে দলকে জিতিয়ে গত দু'বারের মতো গোল্ডেন বুটের দৌড় শুরু করলেন ফাজিলাও ৷
Published : November 14, 2026 at 9:54 AM IST
কল্যাণী, 14 নভেম্বর: দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে দিনকয়েক আগে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পৌঁছেছে তারা ৷ ফুটবলারদের ক্লান্তি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও ইতিহাস তৈরির রেশ গায়ে মেখে শুক্রবার আইডব্লুএল (IWL 2026-27) অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল ৷ আর প্রত্যাশামতোই জয় দিয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু হল 'মশাল-গার্লসে'র ৷
তবে জয় যে খুব একটা সহজে এসেছে তেমনটা নয় ৷ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে কল্যাণীতে এদিন ম্য়াচের সংযুক্তি সময়ে করা একমাত্র গোলে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোং ৷ আর 92 মিনিটে গোল করে জয়ের নায়িকা সেই ফাজিলা ইকুয়াপুত ৷ প্রথম ম্য়াচে জয়সূচক গোল করে টানা তৃতীয়বার লিগের গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড় শুরু করলেন উগান্ডার জাতীয় দলের ফুটবলার ৷
শুরু থেকে আক্রমণের রাশ নিজেদের পায়ে রাখলেও গোকুলামের রক্ষণভাগের নাছোড় লড়াই প্রথমার্ধে ডেডলক ভাঙতে দেয়নি ইস্টবেঙ্গলকে ৷ লাল-হলুদের মেয়েরা মুহুর্মুহু আক্রমণ তৈরি করলেও গোলরক্ষক শ্রেয়া হুডা এবং ডিফেন্ডার আরিফা জাহির জায়েদের দুরন্ত ফুটবল ম্য়াচে রাখে সর্বাধিক তিনবারের চ্যাম্পিয়ন গোকুলামকে ৷ প্রথম 45 মিনিটের শেষে গোলশূন্যই ছিল ফলাফল ৷
বিরতির পর গোল পেতে মরিয়া 'মশাল-গার্লস' আক্রমণে আরও গতি আনে ৷ কিন্তু গোকুলাম রক্ষণকে টলানো সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই ৷ ইস্টবেঙ্গলের সাত-সাতটি প্রয়াস নিষ্ক্রিয় করে এক কল্যাণী থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফেরার রাস্তা প্রায় তৈরি করে ফেলেছিল দক্ষিণের রাজ্য়ের দলটি ৷ সবাই যখন ধরে নিয়েছে অভিযান শুরুর ম্য়াচে ঘরের মাঠে পুরো পয়েন্ট হাতছাড়া হতে চলেছে লাল-হলুদের ৷ ঠিক তখনই ফাজিলা-ম্য়াজিক ৷
FT | THE 3️⃣-𝗣𝗘𝗔𝗧 CHASE STARTS WITH A 𝗪 ✌️ [Joy East Bengal, Lxme IWL, Moshal Girls] https://t.co/DIYaD9A0Ye— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 13, 2026
সংযুক্তি সময়ে রিম্পা হালদারের বাড়ানো থ্রু বল ধরে বিপক্ষ গোলকরক্ষককে বোকা বানিয়ে বল জালে রাখেন গত দু'টি আইডব্লুএল মরশুমে 44টি গোল করা দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার ৷ যা তিন পয়েন্ট এনে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে ৷ আগামী 19 নভেম্বর কল্যাণী স্টেডিয়ামে লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচ নীতা ফুটবল অ্য়াকাডেমির মুখোমুখি হবে তারা ৷
3⃣ IWL Golden Boots in a row 🔝🔝🔝 MVP and top scorer at the inaugural SAFF Women's Club Championship ✅ A bona fide leader ✅ Fazila Ikwaput 🇺🇬 takes us through her journey as a #MoshalGirl, her myriad celebrations, and what makes EBFC Women one big, close-knit family ❤️💛 https://t.co/5Y2Ngeq5nw— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 13, 2026
গ্রুপ পর্বে জোড়া ম্য়াচ হারতে হলেও সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে সম্প্রতি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার (চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ) শেষ আট নিশ্চিত করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ ঘরের মাঠে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি এফসিকে 2-1 গোলে হারিয়েছিল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ সেই জয়ই ইতিহাস গড়তে সাহায্য় করেছে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ উল্লেখ্য সেই ম্য়াচে জোড়া গোলই করেছিলেন ফাজিলা ৷ আগামী বছর মার্চে অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ৷