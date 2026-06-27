দৃষ্টিহীন খুদেকে রোনাল্ডোর গোলের পাঠ দিচ্ছেন বাবা, ভিডিয়ো দেখে হৃদয় গলল নেটপাড়ার

দৃষ্টিহীন খুদেকে রোনাল্ডোর গোলের পাঠ দিচ্ছেন বাবা, ভিডিয়ো দেখে হৃদয় গলল নেটপাড়ার
ধারাভাষ্য করার পাশাপাশি ট্যাকটিক্স বোর্ডে হাতে হাত রেখে দৃষ্টিহীন সন্তানকে রোনাল্ডোর গোল আত্মস্থ করাচ্ছেন বাবা ৷ উজবেকিস্তান ম্য়াচের সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল ৷
Published : June 27, 2026 at 5:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 জুন: তিনি ব্যর্থ হলে ঝুপ করে সন্ধে নামে লিসবনের আকাশে ৷ আবার গোল পেলে হয়তো পরদিন সকালে নতুন উদ্যমে কাজে নামার তাগিদ পায় শহর কলকাতার বুকে তাঁর কোনও একনিষ্ঠ ভক্ত ৷ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এমন এক নাম, মাঠের পরিধি ছাড়িয়ে যাঁর অবাধ যাতায়াত অনুরাগীদের দৈনন্দিন জীবনেও ৷ প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছ'টি আলাদা বিশ্বকাপে গোলের নজির রোনাল্ডো ইতিমধ্যেই গড়লেও প্রিয় ফুটবলার শেষ বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছেন ভেবে মনখারাপ অগণিত সমর্থকের ৷
এমন সময় বিশ্বকাপের ভরা বাজারে ক্রিশ্চিয়ানো কেন্দ্রিক এমন এক ভিডিয়ো সামনে এল, যা দেখে হৃদয় গলল নেটপাড়ার ৷ সিআর সেভেনের গোল কোনও দৃষ্টিহীন খুদেকে যে এমন অনাবিল আনন্দ দিতে পারে, সেটা বোধহয় এই ভিডিয়ো না-দেখলে আন্দাজ করা এককথায় অসম্ভব ৷
উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে জোড়া গোল করে নিন্দুকদের জবাব দিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ আর সেই ম্য়াচের পর একটি ভিডিয়ো সাড়া ফেলেছে ইন্টারনেটে ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনে ম্য়াচ দেখতে দেখতে নিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার পাশাপাশি ট্য়াকটিক্স বোর্ডের উপর দৃষ্টিহীন সন্তানের হাত ধরে তাঁকে রোনাল্ডোর গোল উপলব্ধি করাচ্ছেন এক বাবা ৷ আর বাবার হাত ধরে কমেন্ট্রিতে কান রেখে সেই গোল আত্মস্থ করছে খুদে ৷ উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে তারকার দ্বিতীয় গোলের মুহূর্ত অনুভব করার পর উচ্ছ্বাসেও ফেটে পড়ে রোনাল্ডোর সেই খুদে ভক্ত ৷
রোনাল্ডোর কাছে এই ক্লিপিংটা পৌঁছলে নিশ্চিতভাবে তিনি খুদে সমর্থকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইবেন বলেই ধারণা ৷ কারণ শিশুমনে তাঁর এহেন উজ্জল উপস্থিতি হয়তো বহু রেকর্ডের তুলনায় অনেক বেশি দামী ৷ আর দৃষ্টিহীন খুদের এমন নিষ্পাপ অনুভূতির ভিডিয়ো দেখে নেটাগরিকরা কুর্নিশ জানাচ্ছেন তার বাবাকেও ৷
উল্লেখ্য, কঙ্গোর বিরুদ্ধে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন আল-নাসের তারকা রোনাল্ডো ৷ কথা উঠেছিল বিভিন্ন মহলে ৷ তবে পরের ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে নিন্দুকদের চুপ করিয়ে দেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ৷ তাঁর জোড়া গোলে ভর করে বিশ্বকাপে নবাগতদের 5-0 গোলে উড়িয়ে দেয় পর্তুগাল ৷ রবিবার শেষ ম্য়াচে কলম্বিয়ার মুখোমুখি ইউরোপের দেশটি ৷ তার আগেই অবশ্য নকআউট নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল ৷