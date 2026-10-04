পয়সা খরচ করেও দেখা হয়নি মেসিকে ! 'বঞ্চিতদের' বিনা খরচে উরুগুয়ে ম্যাচে দেখাবে সরকার

পয়সা খরচ করেও দেখা হয়নি মেসিকে ! 'বঞ্চিতদের' বিনা খরচে উরুগুয়ে ম্যাচে দেখাবে সরকার
India Uruguay Match: মেসি কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু সরকারি অব্যবস্থায় সেবার লিও-কে দেখা হয়নি কলকাতার। আর তাই 'প্রতারিত' দর্শকদের বিনা খরচে ভারত-উরুগুয়ে ম্য়াচ দেখানো হবে ।
Published : October 4, 2026 at 1:42 AM IST
কলকাতা 4 অক্টোবর : ব্রাজিল ম্যাচের শেষে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। টিকিট কাটার পরও যারা গত 13 ডিসেম্বর লিওনেল মেসিকে ভালো করে দেখতে পাননি তাঁদের বিনামূল্যে ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা করেছে সরকার ।
গত বছর মেসি কলকাতায় এসেছিলেন। সেই গোট শো দেখতে যুবভারতীতে উপচে পড়েছিল ভিড়। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনায় ছিল বিরাট ত্রুটি । তার জেরে লিওনেল মেসিকে ভালো করে দেখতে পর্যন্ত পারেনি কলকাতা। দর্শকদের সেই ক্ষোভ এসে পড়েছিল যুবভারতীতে।
ফুটবল প্রেমীদের সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই এই অভিনব ঘোষণা। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, দমকল প্রতিমন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, যাঁরা গতবছর টিকিট কেটেও মেসিকে দেখতে পাননি, তাঁদের সকলের কাছে ফ্রি টিকিটের নোটিফিকেশন চলে যাবে।
মেসিকাণ্ডের পর বেশ কয়েকটি মাস পেরিয়ে গিয়েছে । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। নতুন সরকারের আমলে কলকাতা তথা ভারত প্রথম খেলতে এল ব্রাজিল । মেগা ম্যাচের আয়োজনে রাজ্য সরকার এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তৎপরতায় ত্রুটি ছিল না। আর শেষবেলায় বড় চমক দিলেন শুভেন্দু ।
বিনা পয়সায় খেলা দেখার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ,“আমি আমার সোশাল প্ল্যাটফর্মে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যাঁরা মেসি ম্যাচের টিকিট কেটেও মিস করেছেন, তাঁদের 6 তারিখের উরুগুয়ে ম্যাচের জন্য ফ্রি টিকিট দেওয়া হবে। যে 22 হাজার দর্শক বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁরা ওই ম্যাচের ফ্রি টিকিট পাবেন। অনলাইন টিকিট যাঁরা কেটেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে উরুগুয়ে ম্যাচের ফ্রি টিকিট দেওয়া হবে। আসুন, ম্যাচ দেখুন। মেট্রো ও বাস থাকবে, তাই বাড়ি ফিরতে কোনও অসুবিধে হবে না।”
অন্য একটি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা (শনিবারের ব্রাজিল ম্যাচে ) পুরো টিকিট বিক্রি করতে বারণ করেছিলাম। 51 হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছিল। প্রায় 20 হাজার সিট ফাঁকা ছিল। মিস্টার কল্যাণ চৌবে, ক্রীড়ামন্ত্রী, পুলিশ আধিকারিক ও চিফ সেক্রেটারিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাব । যেভাবে ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে তাতে আমি খুব খুশি।” যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোট দর্শকাসন 68 হাজার । ডার্বিতে নিরাপত্তার খাতিরে পাঁচ হাজার আসন খালি রাখা হয়। ব্রাজিল ম্যাচে তা ছিল না।