পৌষের রাতে উষ্ণতার রং লাল-হলুদ, সাফজয়ীদের বরণ করল ইস্টবেঙ্গল জনতা

পৌষের রাতে উষ্ণতার রং লাল-হলুদ, সাফজয়ীদের বরণ করল ইস্টবেঙ্গল জনতা
Published : December 22, 2025 at 3:59 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: সন্ধেয় ক্লাবের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ঘোষণা আসতেই দলে দলে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল ফ্যান ক্লাবগুলো ৷ আর দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ক্লাবের তকমা ছিনিয়ে নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা পা রাখতেই শব্দব্রহ্মে ফেটে পড়ল গ্যালারি ৷ পুরুষ ফুটবলের সাফল্যে উদ্বেলিত জনতার জমায়েত এর আগে দেখেছে কলকাতা বিমানবন্দর ৷ কিন্তু মেয়েদের জন্য এই প্রথম ৷
আর হবে নাই বা কেন ? দেশের প্রথম মহিলা ক্লাব হিসেবে আন্তর্জাতিক ট্রফিজয়ের নজির এর আগে যে অন্য কোনও ক্লাবের নেই ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই সুলঞ্জনা-ফাজিলাদের পা পড়তেই পৌষের শীতল রাত উষ্ণতা পেল ৷ শনিবার নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে সেদেশেরই এপিএফ ক্লাবকে দুমড়ে দিয়ে মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নের প্রথম সংস্করণ জিতে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ যা লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে পঞ্চম আন্তর্জাতিক ট্রফি ৷ প্রথম চারটি পুরুষ দল এনে দিলেও পঞ্চম সাফল্যটি দিল প্রমীল ব্রিগেড ৷
রবিবার রাতে কাঠমান্ডু থেকে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের বিমান কলকাতার মাটি ছুঁতেই প্রিয় ক্লাবের নামে জয়ধ্বনি শুরু হয়ে যায় বিমানবন্দরে ৷ একটা সময় বিমানবন্দর চত্বরে কানপাতা ছিল দায় ৷ স্মোক বম্বের রঙে নিকষ কালো আকাশের রঙও তখন লাল-হলুদ ৷ বিভিন্ন ফ্যানক্লাবে বিভিন্ন রকমের গান, সঙ্গে সম্মিলিত না ৷ যা দেখে অবাক সাধারণ যাত্রীরাও ৷ তারা খোঁজ নিচ্ছিলেন কেন এই জমায়েত ? দেশের কোনও ক্লাবের মহিলা ফুটবল দলের এহেন সাফল্যের উদযাপন শুনে বিস্মিত সকলে ৷
ভারতীয় ফুটবলের আকাশে বর্তমানে ঘন অন্ধকার ৷ সেখানে লাল-হলুদের মহিলা দলের এই সাফল্য যেন সিলভার-লাইনিং ৷ ফাজিলা, শিল্কি দেবীরা যেন এক একজন ফিনিক্স পাখি ৷ ওদের স্বপ্নের উড়ানে মুঠো-মুঠো আবেগের বিস্ফোরণ ৷ দেশের মহিলা ফুটবল নিয়ে চিরকালীন তাচ্ছিল্যের বদলে এবার সম্ভ্রমের ছবি ৷ যা মধ্যরাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে উপহার দিলেন ইস্টবেঙ্গলের তথাকথিত পাগল সমর্থকরা ৷ সমর্থকের এহেন উন্মাদনা দেখে বিস্মিত লাল-হলুদ ফুটবলাররও ৷ অনেক অচেনা হাত ছুঁতে চাওয়ার আকুতি দেখে সুলঞ্জনা-সুইটিরাও হতবাক ৷
আমরাই ভিনদেশীদের বিরুদ্ধে এই দেশের জবাব 🇮🇳🫡😉#JoyEastBengal #SAFFClubWomens2025 #MoshalGirls pic.twitter.com/Z2RmyYRWH5— East Bengal FC (@eastbengal_fc) December 21, 2025
সুভাষ ভৌমিকের বড় আক্ষেপ ছিল আসিয়ান জয়কে সেভাবে কাজে লাগানো গেল না ৷ সুলঞ্জনাদের ইতিহাস কি অন্য কথা বলবে ? উত্তর দেবে সময় ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল এখন মজে মেয়েদের সাফল্যে ৷ এপিএফ'কে শনিবার 3-0 গোলে হারিয়ে প্রথমবার সাফ জিতে নিয়েছে লাল-হলুদ ৷ জোড়া গোল করে ফাইনালের নায়ক উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলা ইকুয়াপুত ৷