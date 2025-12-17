ধোঁয়াশায় মোড়া একানা, 'দূষণে' কি বাতিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-20 ?

ধোঁয়াশায় মোড়া একানা, 'দূষণে' কি বাতিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-20 ?
সন্ধে 8টার আপডেট জানাচ্ছে, লখনউয়ের বাতাসে AQI-এর পরিমাণ অস্বাস্থ্যকর ৷
Published : December 17, 2025 at 8:58 PM IST
লখনউ, 17 ডিসেম্বর: দিনদু'য়েক আগে ঘন ধোঁয়াশায় কারণে নয়াদিল্লির দৃশ্যমানতা নেমেছিল প্রায় শূন্যে ৷ লিয়োনেল মেসির গোট ইন্ডিয়া ট্যুরের শেষদিনের সূচি বিলম্বিত হয়েছিল দূষণের জেরে ৷ রাজধানীর বাতাসে দূষণ সূচক ছিল 500 ছুঁই ছুঁই ৷ বুধবার দিল্লি-লাগোয়া উত্তরপ্রদেশে ঘন কুয়াশার কারণে বিলম্বিত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-20 ৷ তবে একানা কুয়াশায় মোড়া নাকি ধোঁয়াশায়, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ৷ কারণ, সন্ধে 8টার আপডেট জানাচ্ছে, লখনউয়ের বাতাসে দূষণ সূচকদু'শোর আশেপাশে ৷ অর্থাৎ, অস্বাস্থ্যকর ৷ নির্ধারিত সময়ের আড়াই ঘণ্টা পরেও টস না-হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে ম্য়াচের ভবিষ্যত নিয়ে ৷
সন্ধে সাড়ে ছ'টায় টস হওয়ার কথা থাকলেও রাত 9টার সময়েও মাঠ পরিদর্শন করে গিয়ে খেলা শুরু বা টসের বিষয়ে সবুজ সংকেত দিতে পারেননি ম্য়াচ অফিসিয়ালরা ৷ ফের রাত 9টা25 মিনিটে মাঠ পরিদর্শনে যাবেন দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার ৷ তারপরই ম্য়াচের ভবিষ্যতের বিষয়ে হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা ৷ তবে ধোঁয়াশায় মোড়া একানায় এদিন মাস্ক পরে অনুশীলনে দেখা গিয়েছে হার্দিক পান্ডিয়াকে ৷ যা খুব একটা ভালো ইঙ্গিত নয় ৷ তবে দু'ঘণ্টা পরেও ম্য়াচ শুরু না-হওয়ার কারণ মূলত দৃশ্যমানতার অভাব ৷
Hardik Pandya spotted wearing a mask ahead of the match in Lucknow. The current AQI in Lucknow is 490 (hazardous). It’s downright dangerous for people to be playing sport in such conditions. pic.twitter.com/rlZodZKC6t— Nikhil Naz (@NikhilNaz) December 17, 2025
আর এই কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উপর চটেছে অনুরাগীমহল ৷ ক্রিকেটারদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে অফিসিয়ালরা ঝুঁকি নিতে নারাজ নিশ্চিতভাবে ৷ কিন্তু ভরা শীতের মরশুমে উত্তর ভারতে ম্য়াচ আয়োজন করা অবিবেচকের সিদ্ধান্ত নয় কি ? সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলছেন অনুরাগীরা ৷ প্রায় সকলেরই এক মত, আবহাওয়া এই মুহূর্তে নিয়মিত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে ৷ ফলত লখনউয়ে ম্য়াচ আয়োজনের বিষয়ে বোর্ডের একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল ৷
India vs Africa T20 in Ekana affected due to fog and to no surprise ground staff literally covered the pitch with bhandara vali dari. 😧#Lucknow pic.twitter.com/SiZ01KOHBq— Rohit (@rohit05507) December 17, 2025
লখনউ উত্তর ভারতের অন্যতম শহর যেখানে চলতি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ব্য়াপক হারে পারদের পতন হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, ঘন কুয়াশার জেরে রাতের দিকে তো বটেই এমনকী দিনের বেলাতেও দৃশ্যমানতা উদ্বেগজনক ৷ তাই চতুর্থ ম্য়াচ আয়োজনের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যদি বিষয়টি একটু ভেবে দেখতেন তাহলে সুবিধা হত বলেই মত অনুরাগীদের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদেরও ৷
পাঁচম্য়াচের সিরিজে এই মুহূর্তে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত ৷ বুধবার জিতলেই সিরিজ মুঠোয় পুরবে তাঁরা ৷ কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে ম্য়াচ বাতিল হলে 19 ডিসেম্বর আমেদাবাদে সিরিজের শেষ ম্য়াচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াবে ৷ এখন দেখার ওভার কমিয়ে একানায় খেলা শুরু করার মতো কোনও পরিস্থিতি হয় কি না ৷